Energiepauschale 2022: Auch Rentnerinnen und Rentner erhalten 300 Euro

Bundestag beschließt Einmalzahlung

Wie und wann landet das Geld auf dem Konto?

landet das Geld auf dem Konto? Werden Steuern fällig?

fällig? Freude für rund zwei Millionen Rentner: Doppelte Auszahlung für bestimmte Gruppen

Die Ampel-Regierung hat das dritte Entlastungspaket für Bürger und Bürgerinnen auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen umfassen insgesamt rund 65 Milliarden Euro. Anders als bei den zwei zuvor verabschiedeten Paketen profitieren aber dieses Mal auch direkt Rentnerinnen und Rentner von den Maßnahmen der Bundesregierung – durch eine Einmalzahlung von 300 Euro. Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, hat auch der Bundestag grünes Licht für die Energiepauschale gegeben. Lediglich die Abgeordneten der AfD enthielten sich, alle übrigen Fraktionen stimmten dafür.

300-Euro-Bonus für Rentner: Wer hat Anspruch auf die Einmalzahlung?

Um die hohen Lebens-, Miet- und Energiekosten auszugleichen, erhalten Ruheständler*innen als Einmalzahlung den Zuschuss aus dem Entlastungspaket. Auch pensionierte Beamt*innen werden den Bonus laut Bundesregierung erhalten. Insgesamt werden rund 20 Millionen Rentner nun von der Finanzspritze profitieren.

Konkret heißt es dazu beim zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales: "Die Energiepreispauschale erhält, wer zum Stichtag 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Alterssicherung der Landwirte hat." Dabei sei es unerheblich, ob die Rente befristet oder unbefristet geleistet wird.

Anspruch bestehe aber nur bei einem Wohnsitz im Inland. Soweit mehrere Renten bezogen werden (zum Beispiel Altersrente und Witwenrente), wird die Energiepreispauschale nur einmal gezahlt.

Wann wird das Geld bezahlt - und werden Steuern fällig?

Das Geld soll von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) ab dem 1. Dezember 2022 ausgezahlt werden. Die DRV konkretisiert, dass die Auszahlung bis zum 15. Dezember 2022 abgeschlossen sein soll. Das sieht auch der Bundestags-Beschluss vor. Auf die Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende hatte sich die Ampelkoalition Anfang September mit ihrem dritten Entlastungspaket verständigt.

Rentner*innen müssen dafür nicht selbst aktiv werden - die Einmalzahlung erfolgt automatisch durch die Rentenzahlstellen.

Die DRV wies darauf hin, dass es sich um eine gesonderte Einmalzahlung handle, die nicht zusammen mit der laufenden Rente überwiesen werde. Die Entlastung umfasst insgesamt gut sechs Milliarden Euro. Der Betrag muss ebenso versteuert werden wie die bereits beschlossene Einmalzahlung von 300 Euro für alle aktiven Erwerbspersonen. Wer weniger Rente bekommt, muss allerdings auch weniger Steuern zahlen und profitiert so mehr von der Einmalzahlung. Eine konkrete gesetzliche Regelung zur Besteuerung gibt es allerdings noch nicht,was von Fachleuten und Politiker*innen kritisiert wird.

Nicht alle bekommen die 300 Euro im Dezember

Eine Gruppe wird wohl im Dezember vergeblich auf die Einmalzahlung für Ruheständler warten: Personen, die erstmals Ende Dezember 2022 eine Rente ausgezahlt bekommen. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Internetseite zum Thema Energiepauschale mit. "Eine Auszahlung der Energiepreispauschale im Dezember ist in diesen Fällen aus technischen Gründen nicht möglich", heißt es dort. Die Betroffenen erhalten die Energiepreispauschale in der Regel erst Anfang 2023. Die Auszahlung erfolge dann ebenfalls automatisch, ein Antrag sei nicht notwendig.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt auf ihrer Homepage bezüglich einer möglichen Doppelauszahlung die Frage: "Wie ist zu verfahren, wenn ich die Energiepreispauschale als Rentnerin oder Rentner erhalte, obwohl ich die Energiepreispauschale für Erwerbstätige oder als Empfängerin oder Empfänger von Sozialleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Wohngeld, Grundsicherung, einmaliger Heizkostenzuschuss) erhalten habe?"

Die Antwort dürfte zahlreiche Berechtigte freuen: "Die Zahlungen schließen einander nicht aus. Sie können in beiden Personenkreisen anspruchsberechtigt sein. Sollten Sie jedoch mehrere Renten beziehen (z.B. Altersrente und Witwenrente), wird die Energiepreispauschale nur einmal gezahlt."

Doppelte Energiepauschale für Rentner: Bestimmte Gruppen könnten stark profitieren

Laut einem Medienbericht erhalten mehr als zwei Millionen Rentner die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro einem Medienbericht zweimal. "Rund 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben einen Anspruch auf die Energiepreispauschale als Erwerbstätige und als Rentenbeziehende", zitierte die Welt am Sonntag"das Sozialministerium. Die beiden Leistungen seien getrennt voneinander zu betrachten. Rentner könnten in "beiden Personengruppen anspruchsberechtigt sein".

Die Zahl setze sich zusammen aus 0,9 Millionen Rentnern, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, und 1,15 Millionen, die einen Minijob haben. In dem Bericht hieß es, hinzu kämen laut Deutscher Rentenversicherung 95.000 Versicherte, die erst nach der Auszahlung der Energiepreispauschale für Berufstätige im September und vor dem 1. Dezember 2022, dem Stichtag für die Pauschale für Rentner, in Ruhestand gehen.

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Hermann Gröhe sprach von einem handwerklich schlecht gemachten Gesetz. "Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Bundesregierung und allen voran der Bundesarbeitsminister sehenden Auges hinnimmt, dass die Energiepreispauschale vermutlich für mehrere Millionen Rentnerinnen und Rentner zu Doppelzahlungen führen wird", sagte er der Welt am Sonntag.

Mit dpa

