Ernüchternd: Die Energiepauschale ist zu versteuern

ist zu versteuern Linke kritisiert: bittere Mogelpackung

Das sind die Details: Dein*e Arbeitgeber*in muss auszahlen

muss auszahlen Und so rechnen die Arbeitgebenden

Regeln für kleine Arbeitgeber*innen und Personen mit Minijob

Aufgrund der Energiekrise können sich Erwerbstätige im September über 300 Euro vom Staat freuen - allerdings handelt es sich dabei um einen Brutto-Betrag. Netto bleiben davon im Durchschnitt nur zwei Drittel übrig. Die Partei Die Linke spricht deshalb von einer "bitteren Mogelpackung". Wir sagen dir, was du als Berufstätige*r zu erwarten hast.

Ernüchternd: Die Energiepauschale ist zu versteuern - was übrig bleibt

Von den 300 Euro Energiepauschale bleiben laut Bundesfinanzministerium (BMF) in Berlin im Durchschnitt 193 Euro netto bei den Beschäftigten auf ihrem Konto. Das geht aus einer Antwort der parlamentarischen Staatssekretärin, Katja Hessel, auf eine Anfrage des Vorsitzenden der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, hervor, die inFranken.de vorliegt.

Das Finanzministerium hat errechnet, dass die Spanne der Abzüge je nach Gehalt zwischen 0 und 142,42 Euro liegt. Bei der Berechnung bezieht sich das Ministerium auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

Demnach lag im vergangenen Jahr der durchschnittliche Bruttojahresverdienst für Vollzeitbeschäftigte bei 54.304 Euro. "Unterstellt man keine weiteren Abzugsbeträge, ergäbe sich in diesem Durchschnitts-Fall ein Abzugsbetrag von 107 Euro auf die Energiepreispauschale", heißt es in der Antwort auf die Linken-Anfrage.

Linke kritisiert: bittere Mogelpackung für Bürger*innen

Die Kosten der Energiepauschale von 300 Euro pro Erwerbstätige*n belaufen sich auf insgesamt 13,8 Milliarden Euro aus dem Lohn- und Einkommensteueraufkommen, heißt es aus dem Finanzministerium. Da aber durch die Lohnsteuer, Einkommenssteuer und den Solidaritätszuschlag wiederum 3,4 Milliarden Euro zurückfließen, liegt der Saldo der Steuermindereinnahmen insgesamt bei rund 10,4 Milliarden Euro. Dies verteile sich mit jeweils 4,4 Milliarden Euro auf den Bund und die Länder sowie mit rund 1,6 Milliarden Euro auf die Kommunen.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Energiekostenpauschale eine "bittere Mogelpackung": "Die Energiekostenpauschale sollte steuerfrei und ebenso an Rentner und Studierende ausgezahlt werden. Dafür sollten Topverdiener wie Minister diese Leistung nicht bekommen". Er kritisierte ebenfalls, dass die Länder und Kommunen einen Großteil der Finanzierung übernehmen müssten. Das bewertet Bartsch als "hochproblematisch".

Er geht sogar so weit, der Bundesregierung eine falsche Aussage zur Dimension der finanziellen Entlastung von Bürgern*innen vorzuwerfen. "Die Aussage, dass in diesem Jahr 90 Prozent der Mehrkosten bei kleinen und mittleren Einkommen durch die Entlastungspakete der Ampel ausgeglichen würden, ist schlicht die Unwahrheit", sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur.

Energiepauschale: Das sind die Details

An Arbeitnehmer*innen wird die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber ausgezahlt, wenn sie

zum 1. September 2022

in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und

stehen und in eine der Steuerklassen I bis V eingereiht sind oder

eingereiht sind oder als geringfügig Beschäftigte pauschal besteuerten Arbeitslohn (§ 40a Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG)) beziehen.

Zu den Begünstigten gehören ebenfalls:

Beschäftigte in der passiven Phase der Altersteilzeit

Personen, die ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen

beziehen Beschäftigte in Elternzeit mit Elterngeld

Wichtig: Der 1. September 2022 ist kein Stichtag für die Anspruchsvoraussetzungen. Das Energiegeld steht Personen zu, die irgendwann im Jahr 2022 die Voraussetzungen erfüllt haben. Aber: Besteht Anfang September 2022 kein Arbeitsverhältnis, kann die Auszahlung nur über eine Steuererklärung erfolgen.

Abzüge: Und so rechnen die Arbeitgeber

Die meiste Arbeit mit der Energiepauschale haben die Arbeitgeber. Sie müssen das Geld in der Regel mit dem Monatsgehalt im September auszahlen. Die Rückverrechnung passiert zeitnah, und zwar mit der Lohnsteuer-Anmeldung für August 2022. Denn: Die Arbeitgeber sollen die Pauschale mit der ersten, nach dem 31. August 2022 anfallenden, regelmäßigen Lohnzahlung auszahlen.

Zur Finanzierung können die Arbeitgeber vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer die ausgezahlten Pauschalen abziehen und diese bei der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert angeben.

Übersteigt die für die Beschäftigten insgesamt zu zahlende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, erhält der Arbeitgeber den Betrag vom Finanzamt ersetzt.

Das sind die Regeln für kleine Arbeitgebende und Personen mit Minijob

Das BMF gibt eine Vielzahl von Erläuterungen zum Verfahren, wie diesen Ausnahmen zu den Regelungen: So wird es für eine Gruppe von Arbeitgebenden die Möglichkeit geben, mit der Auszahlung in den Oktober zu gehen. Das gilt für all jene, die für alle Mitarbeitenden zusammen weniger als 5000 Euro Lohnsteuer im Jahr überweisen und die Steuer nur vierteljährlich abführen. In diesem Fall erfolgt der Abzug in der bis zum 10. Oktober 2022 fälligen Lohnsteueranmeldung für das dritte Quartal.

Sind es weniger als 1080 Euro Lohnsteuer im Jahr, kann nur die Jahresanmeldung zum 10. Januar 2023 gemindert werden. Alternativ können Arbeitgebende in diesen Fällen ganz auf die Auszahlung verzichten. Dann müssen die Beschäftigten bis zur im Jahr 2023 abzugebenden Steuererklärung warten, um die 300-Euro-Pauschale zu erhalten.

Auch Personen mit Minijob sollen eine Energiepreispauschale bekommen. Eine Auszahlung durch die Arbeitgebenden kann aber nur erfolgen, wenn der oder die Beschäftigte den Arbeitgebenden vor der Auszahlung schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste Arbeitsverhältnis handelt. Wenn die Arbeitgebenden gar keine Lohnsteuer-Anmeldungen abgeben (beispielsweise Minijobs in Privathaushalten), können die Beschäftigten die Pauschale nur über eine eigene Steuererklärung geltend machen.

Fazit als Überblick: Energiepauschale 2022

Wie hoch ist der Betrag? 300 Euro

Wer hat Anspruch? Einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, Personen mit pauschal besteuerten Minijobs, Gewerbetreibende und Selbstständige

Wann wird ausgezahlt? Voraussichtlich im September oder Oktober 2022

Wie erfolgt die Auszahlung? Für einkommensteuerpflichtige Beschäftigte automatisch mit der Gehaltsabrechnung. Selbstständige profitieren durch Steuersenkung.

Mehr zum Thema Finanzen: