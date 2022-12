200-Euro-Zuschuss für Studierende: Wer bekommt die Energiepreispauschale - und wann?

Entlastung für Studierende : 200 Euro Sonderzahlung beschlossen

Studierende sollen einen einmaligen Zuschuss von 200 Euro bekommen, das hat die Regierung im dritten Entlastungspaket festgelegt. Am Donnerstag (1. Dezember 2022) hat der Bundestag das Gesetz dafür beschlossen. Eine Zustimmung im Bundesrat ist nicht nötig, die 200 Euro sind somit beschlossene Sache. Die Sonderzahlung soll dabei unterstützen, die steigenden Preise für Miete, Nebenkosten und Lebensmittel zu bezahlen. Wer darf sich auf die Energiepreispauschale freuen - und wann wird das Geld ausbezahlt?

200 Euro für Studierende: Wer genau erhält das Geld?

Die Energiepreispauschale ist für alle immatrikulierten Studenten und Studentinnen gedacht. Ob jemand Bafög oder andere Zahlungen vom Staat erhält, ist dabei unwichtig. Auch die Art des Studiums ist nicht entscheidend. Insgesamt gibt es etwa 3,4 Millionen Anspruchsberechtigte.

Egal ob Studierende an privaten Hochschulen, dualer Studiengänge, Studierende ohne deutsche Staatsbürgerschaft, Teilzeitstudierende oder Studierende im Urlaubssemester - jeder wird die 200 Euro vom Staat erhalten. Voraussetzung ist lediglich ein Wohnsitz oder "gewöhnlicher Aufenthalt" in Deutschland zum Stichtag, 1. Dezember. Wer eine Fachschulausbildung macht, profitiert ebenfalls. An Fachschulen werden zum Beispiel Erzieher*innen oder Techniker*innen ausgebildet.

Warum die Studierenden genau 200 Euro erhalten, ist unklar. Für die Höhe des Betrags gibt die Regierung keine Erklärung ab, wie auch Zeit-Online berichtet.

Wann kommt das Geld bei den Studierenden an?

Wann und wie das Geld bei den Studierenden auf dem Konto landet, ist weiterhin unklar. Automatisch kommt das Geld aber nicht und auch nicht mehr vor Weihnachten. Anspruchsberechtigte müssen zunächst einen Antrag auf die Energiepreispauschale stellen. Bund und Länder arbeiten im Moment noch an einer zentralen Antragsplattform im Internet. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte Mitte November in Berlin angekündigt: "Die Auszahlungen sollen gleich zu Beginn des nächsten Jahres beginnen können, also noch im Winter." Die Opposition hat daran jedoch Zweifel. CDU-Politiker Lars Rohwer warf der Regierung vor, drei Monate "vertüdelt" zu haben. Es werde weitere Monate brauchen, bis das Geld bei den Betroffenen ankomme, weil es die Antragsplattform noch nicht gebe.

