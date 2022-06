Deutschland aktualisiert vor 4 Stunden

Entlastungspaket

200 Euro für Leistungsempfänger: Wann wird der Hartz-IV-Bonus ausbezahlt?

200 Euro zusätzlich: Für Bezieher von Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung winkt ein einmaliger Bonus in dieser Höhe. Mit dem Geld will die Bundesregierung Leistungsbezieher angesichts der steigenden Energiekosten entlasten. Wann kommt das Geld auf dem Konto an?