Feuerschale für den Garten: Die Bestseller bei Amazon

In Zeiten wie diesen ist ein eigener Garten Goldwert. Denn das bedeutet Vogelgezwitscher, Sonnenschein und einen Rückzugsort in der Natur zu haben.

Gemütliche Sommernächte am Lagerfeuer beziehungsweise an der Feuerschale mit der Familie oder mit Freunden können ungemein entspannend sein. Mit einer Feuerschale verpassen Sie ihrem Garten eine besondere Atmosphäre. Wir präsentieren die Amazon Bestseller und sagen Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.

Darauf müssen Sie beim Kauf einer Feuerschale achten

Die meisten Feuerschalen sind aus Stahl, wodurch diese leicht rosten. Manchen gefällt der Rost-Look, andere sollten dann eher auf Edelstahl-Feuerschalen setzen.

Wenn die Schale dauerhaft auf der Terrasse oder im Garten steht, achten Sie darauf, dass die Schale Bohrungen hat, damit Wasser abfließen kann. Wenn es regnet, staut sich sonst das Wasser in der Schale.

Achten Sie darauf, einen nicht-flammbaren Untergrund für die Schale zu wählen, wenn Ihnen Ihr Rasen lieb und teuer ist. Durch die Hitze kann ganz schnell aus dem Grün ein Braun werden. Also Vorsicht bei der Platzierung der Feuerschale.

Unser Tipp: Heben Sie eine kleine Kuhle im Rasen aus, kleiden Sie diese mit Unkrautvlies oder einer hitzeresistenten Plane aus und legen Sie die Mulde anschließend mit Steinen aus. Schon haben Sie eine optisch ansprechende Feuerstelle, in der Sie Ihre Feuerschale platzieren können.

Die Amazon-Feuerschalen-Bestseller

Feuerschalen bekommen Sie in jedem Baumarkt, allerdings ist die Auswahl dort oft ziemlich beschränkt. Mehr Optionen haben Sie bei Amazon. Wir stellen Ihnen die Feuerschalen-Bestseller vor.

Platz 1: Czaja Feuerschale Bonn

Die Feuerschale „Bonn“ aus Stahl von Czanja mit einem Durchmesser von 80 Zentimeter ist der Amazon Bestseller der Kategorie Feuerschalen & Feuerkörbe. Die Rezensenten loben die Robustheit der Schale, die Verarbeitung und den günstigen Preis.

Bewertung: 4,7 (von 5) bei 1.270 Bewertungen

Durchmesser: 80 Zentimeter

Schalentiefe: 15 Zentimeter

Stärke: 3 Millimeter

Gewicht: 18 Kilogramm

Mittlerer Preis: ca. 70 Euro

Platz 2: Köhko Feuerschale

Auf Platz 2 landet die Feuerschale von Köhko. Die Rezensenten loben, dass die Füße anklappbar wären und die Anti-Rost-Beschichtung. Als Problem gesehen wird die allgemeine Verarbeitung. Wiederum gelobt wird der Preis.

Bewertung: 4,4 (von 5) bei 87 Bewertungen

Durchmesser: 79 Zentimeter

Schalentiefe: 18 Zentimeter

Stärke: 2,2 Millimeter

Gewicht: 12 Kilogramm

Mittlerer Preis: ca. 60 Euro

Platz 3: Gardebruk Feuerkorb

Keine Feuerschale, sondern ein Feuerkorb landet auf Platz 3 der Amazon Bestseller. Gelobt werden die Robustheit, der schnelle Aufbau, die Optik und die Verarbeitung. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen die Rezensenten positiv.

Bewertung: 4,6 (von 5) bei 20 Bewertungen

Höhe: 62,5 Zentimeter

Länge: 70 Zentimeter

Breite: 60 Zentimeter

Mittlerer Preis: ca. 90 Euro

Fazit: Feuerschalen

Mit einer Feuerschale holen Sie sich nicht nur Atmosphäre pur in den Garten, sondern beeindrucken bestimmt auch Ihre Nachbarn. Wenn Sie schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, sich eine Feuerschale zu besorgen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. In den langen Sommernächten ist eine Feuerschale das perfekte Accessoire für gemütliche Stunden im Garten oder auf der Terrasse.

