Weihnachten steht kurz bevor und es ist an der Zeit, sich über die Geschenke Gedanken zu machen

Für Kinder gibt es ein nahezu unüberschaubares Angebot an Möglichkeiten

Mit diesen fünf nachhaltigen und sinnvollen Geschenkideen bist du auf der sicheren Seite

Etwas, womit schon wir selbst früher beschenkt wurden, und das trotzdem auch heute immer noch eine Super-Überraschung für Kinder unter dem Weihnachtsbaum abgibt? Ja, das gibt es! Manche Geschenkideen sind einfach zeitlos schön und außerdem nachhaltig, weil die Kinder für einen langen Zeitraum etwas davon haben. Fünf solche Geschenkideen haben wir für euch zusammen gestellt.

1. Der Kaufladen - "Für das Bauernbrot drei Euro bitte..."

Ein traditionsreiches Geschenk und auch super nachhaltig, weil so gut wie immer aus Holz und sehr langlebig: Der Kaufladen! Manchmal wird er nur an Weihnachten und über Silvester aufgebaut, dafür dann jährlich, da ein gutes Modell ja unverwüstlich ist. Das Tolle am Kaufladen als Weihnachtsgeschenk ist auch: Man kann ihn gemeinsam mit dem Kind aufbauen und einräumen. Für kleine Baumeister und Verkaufstalente also gleichermaßen eine prima Beschäftigung für die Weihnachtsferien und darüber hinaus. Und falls der Kaufladen tatsächlich als jährlich wiederkehrendes Ritual immer zu Weihnachten vom Dachboden geholt wird, erhöht das noch einmal die Vorfreude aufs frohe Fest! Einen besonders schönen Kaufläden findet ihr hier*.

2. Ein Fundus an Kreativität: das Kasperltheater

Ebenfalls ein zeitloses Geschenk, mit dem für lang anhaltenden Spaß gesorgt ist: das Kasperletheater. Da darf beim Aufbauen und Rollenverteilen auch die ganze Familie kreativ werden. Und was gibt es nicht für endlos viele Geschichten, die man damit spielen kann! Gerade für Geschwisterkinder kann es ein wunderschönes Projekt sein, gemeinsam Theater zu spielen und für Eltern und Großeltern vielleicht sogar eine Vorstellung an den Feiertagen zu geben. Ein Vorteil am Puppentheater als Weihnachtsgeschenk* ist natürlich auch die große Vielfalt an möglichen Figuren und Schauplätzen, die in Orientierung an die individuellen Interessen des Kindes ausgewählt werden können: Man findet die Prinzessin und den Drachen genauso wie den wilden Piraten oder den sprechenden Bären...

3. Bau- und Fahrspaß in einem mit der Eisenbahn

Die Schienen wurden verlegt, die Räder der Dampflok rollen und ab geht's mit der Bahn durch den ersten Tunnel! Die Züge flitzen um die Wette, die Kinderaugen leuchten und an so vielen Ecken und Enden kann noch weiter gebaut werden, dass auch für Beschäftigung nach den Feiertagen noch immer gesorgt ist. Eine klassische Modelleisenbahn ist auch heute noch ein lohnender Zeitvertreib für die ganze Familie! Und natürlich gibt es heutzutage aber auch eine Vielfalt an extra fürs frohe Fest entworfenen Weihnachtsbahnen.

4. Die Holzritterburg als liebevoll gestaltete Alternative

Turniere veranstalten, die Burg aufbauen und verteidigen, einen König oder eine Königin krönen, die Prinzessin verheiraten - das alles geht nicht nur mit Lego oder Playmobil, wie man das eben so kennt. Inzwischen gibt es auch wunderschöne, detailreich und liebevoll gestaltete Holzritterburgen. Eine besonders einfallsreich und liebevoll gestaltete Camelot-Burg von Magic Wood mit echter Rinde findet sich beispielsweise auf greenstories*. Es gibt natürlich weitere Anbieter, so findet sich auch bei Jaimes Lullaby* etwa eine Ritterburg aus Erlenholz, um nur eine weitere Option zu nennen.

5. Auch ein Weihnachtsklassiker: die Puppenstube

Ein Weihnachtsgeschenk, das auch Freunde und Geschwister zum Mitspielen einlädt, ist das Puppenhaus. Da auch hier dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt sind, ist Haus nicht gleich Haus: Es gibt ganz schlicht-schöne Holzpuppenstuben, regelrechte Schlösser, kleine Häuser, große Häuser, klassisch heimelige und auffallend bunte Häuser. Ein Puppenhaus kann also ein sehr individuelles Geschenk sein, das Einrichten bringt Freude und schafft Spielideen sowohl allein als auch gemeinsam. Eine Puppenstube, die auf jeden Fall Farbe in die graue Winterzeit bringt, ist das Vier-Jahreszeiten-Puppenhaus von Hape*.

Für die weitere Inspiration: