Testsieger schenken: Das sind die Weihnachtsgeschenk-Empfehlungen der Stiftung Warentest

Diese Testsieger-Fernseher eigen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk

Wer einen Fernseher zur Weihnachten verschenken möchte, dem rät die Stiftung Warentest zu den Geheimtipps unter den Testsiegern - Fernseher*, die qualitativ mit den teuren Top-Produkten mithalten können, jedoch nur einen Bruchteil deren Preise kosten. Beispielsweise testeten die Warentest-Experten zwei Samsung-TVs, die beide mit der tollen Note 1,9 ("gut") abschlossen - der Unterschied liegt allerdings im Preis: rund 1.000 Euro liegen zwischen den beiden Modellen. Dem günstigeren Modell fehlt es lediglich an einem HDMI-Anschluss und es büßt minimal an Bildschirmhelligkeit ein, ansonsten sind die Produkte qualitativ gleichwertig. Zu den als "sehr gut" bewerteten Fernseher zählt unter anderem das Modell OLED65B97LA von LG*, welches in allen Bewertungskategorien mit sehr guten und guten Noten abschneiden konnte. Ebenfalls zu empfehlen ist das Modell OLED55B97LA*, ebenfalls von LG*, sowie das Modell TX-55HZW2004* von Panasonic.

Das sind die besten Bluetooth-Kopfhörer

Bei der Geschenk-Suche nach den richtigen Bluetooth-Kopfhörern* gibt es allerlei Wünsche zu beachten: So gilt es beispielsweise im Voraus abzuklären, ob sogenannte "noise cancelling"-Kopfhörer für störungsfreien Hörgenuss oder gar moderne "true wireless"-Kopfhörer gewünscht werden. Laut Stiftung Warentest sind gute Kopfhörer schon für weniger als 100 Euro zu haben - wesentlich teurere Kopfhörer sind nicht unbedingt besser als die vergleichsweise günstigen. Auch zwischen den In-Ear-Kopfhören variiert der Preis stark: Leistungs-gleiche Modelle können sowohl 300 Euro, als auch günstige 30 Euro kosten. Testsieger unter den Bügelkopfhörern ist klar das Modell Momentum Wireless (3. Gen.) von Sennheiser*, welches mit der Bestnote "sehr gut" (1,4) abschneidet. Ebenfalls top unter den Bügelkopfhörern: Die Bose Noise Cancelling Headphones 700*. Unter den In-Ear-Kopfhörern punkten unter anderem das Modell Reflect Flow von JBL* und Backbeat Pro 5100 von Plantronics.*

Das sind die besten Lautsprecher

Die Stiftung Warentest nahm bereits Bluetooth-Lautsprecher unter die Lupe, wie auch WLAN-Lautsprecher und smarte Lautsprecher. Hierbei variiert die Qualität teilweise sehr - was sowohl den Klang, als auch die Akku-Leistung und die Ausstattung angeht. Auch preislich liegen teilweise Welten zwischen den unterschiedlichen Modellen. Wenn Sie Ihren Lieben einen smarten Lautsprecher* zu Weihnachten schenken möchten, der mit einem praktischen Sprachassistenten ausgestattet ist, sollten Sie sich am Sonos One Gen. 2* orientieren, der die Sprachassistentin Alexa beinhaltet. Unter den smarten Lautsprechern mit Bildschirm empfiehlt sich Echo Show 8 von Amazon.*

Weihnachtsgeschenke: Das sind die Spielzeug-Testsieger der Stiftung Warentest

Von großer Bedeutung ist es natürlich auch, den Kindern unterm Weihnachtsbaum ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern - und das geht fast nicht einfacher als mit den richtigen Weihnachtsgeschenken. Wir haben die Testsieger-Empfehlungen aus dem Bereich Spielzeug und Kinder-Musikspieler für Sie.