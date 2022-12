SOS Tipps für das Weihnachtsmenü: So rettest du dein Festtagsessen

Als Vorspeise gehört zu einem festlichen Menü eine leckere Suppe. Diese eignet sich außerdem perfekt, um sie am Tag vorher zuzubereiten und kurz vor dem Essen einfach aufzuwärmen. Was hilft aber, wenn dir kurz vor dem Servieren auffällt, dass du es etwas zu gut mit dem Salz gemeint hast?

Da hilft es, die Suppe zu strecken. Je nachdem, um welche Suppe es sich handelt, lässt sich der salzige Geschmack mit der entsprechenden Flüssigkeit neutralisieren. Creme-Suppen lassen sich mit etwas Milch oder Sahne ausgleichen, bei klaren Brühen hilft zusätzliches Wasser. Wenn die Suppe danach zu fad schmeckt, kann noch etwas Gemüseeinlage hinzugegeben werden.

Mit dem Rezept für diese cremige Suppe kannst du nicht viel falsch machen. Folge einfach den Zubereitungsschritten und deine Gäste werden auf einen Nachschlag bestehen.

Wie wird die Kruste von meinem Braten rösch?

Was wären die Festtage ohne einen leckeren Braten mit knuspriger Kruste? Diese wunderbar rösch zu bekommen, ist jedoch gar nicht so einfach.

Es geht doch (fast) nicht über einen leckeren Fränkischen Schweinebraten. Bildquelle: ©www.push2hit.de - stock.adobe.com

Bestreiche die Schwarte mit kaltem Salzwasser oder etwas Bier. Nutze dann die Grillfunktion deines Backofens und lasse den Braten noch für 10 Minuten darin grillen. Die Kruste wird so wunderbar knusprig.

Braten heißt nicht immer gleich Fleisch essen. Es gibt mittlerweile viele leckere fleischlose Alternativen, die durchaus mit dem in Franken heißgeliebten Sonntagsbraten mithalten können. Wie wäre es mit diesem köstlichen vegetarischen Weihnachtsbraten? Dazu passen die klassischen Kartoffelklöße, aber auch Brezenknödel oder Serviettenklöße.

Wie strecke ich meine Bratensoße?

Der Braten ist gelungen, aber was ist zu tun, wenn spontan noch mehr Gäste als eingeplant vorbeikommen und die Bratensoße für alle reichen soll?

Die Soße lässt sich einfach mit einer Rotweinreduktion strecken: Gebe dafür eine Flasche Rotwein (700ml) mit drei mittelgroßen geschnittenen Zwiebeln in einen separaten Topf und lasse diese einkochen. Rühre die Flüssigkeit unter deine Bratensoße. Diese gewinnt nicht nur an Menge, sondern auch an Geschmack dazu.

Probiere doch einmal diesen leckeren Rehbraten oder einen festlichen Wildschweinbraten.

Der Kuchen wird zur Nachspeise

Es passiert meistens genau dann, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst. Die Biskuitrolle bricht, wenn du sie gerade in Form rollen willst, oder der Tortenboden wird viel zu unförmig. Das ist jedoch kein Grund zur Panik, denn abgeschnittene Kuchenstücke lassen sich ganz einfach in eine leckere Nachspeise verwandeln.

Schwarzwälder Kirsch muss nicht immer in Form einer Torte sein. Bildquelle: juliasudnitskaya - stock.adobe.com

Dafür kannst du deine Zerstörungswut kurz an dem Tortenboden auslassen und ihn zu Kuchenbrösel zerkleinern. Damit lassen sich nämlich leckere Schichtdesserts anrichten, wie zum Beispiel dieses leckere Weihnachtsdessert mit Schwarzwälder Kirsch.

Jetzt heißt es nur noch: tief durchatmen, die Zeit mit der Familie und den leckeren Nachtisch genießen. Denn, wie man in Franken so schön sagt: "Im Mong kummt eh alles zam!" (Im Magen kommt eh alles zusammen). In diesem Sinne wünschen wir dir ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest.

