Skurrile Geschenke für Weihnachten: 11 Tipps, die für Lacher an den Feiertagen sorgen

Niemand braucht sie, aber sie sorgen für Lacher - die Schrottgeschenke unterm Tannenbaum

Sushi aus Socken? Diese Kleinigkeiten bringen jeden Weihnachts-Miesepeter zum Schmunzeln

Bald wird wieder Geschenkpapier zerfetzt und Pakete aufgerissen wie an keinem anderen Tag im Jahr. Die alljährliche Bescherung unterm Christbaum lässt nicht mehr lange auf sich warten, wer also jetzt noch keine Geschenke hat, der sollte sich dringend auf die Suche nach Inspiration machen. Wir sind dabei behilflich und stellen dir die skurrilsten Schrottgeschenke vor, mit denen du an Heiligabend garantiert für Lacher sorgen wirst. Die Nummerierung ist dabei keinesfalls ein Ranking - natürlich sind alle Vorschläge gleichwertig humorvoll.

1. Finger-Schlagzeug

Für den richtigen Beat, der dich überall hin begleitet, sorgt dieses witzige Gadget - ein Schlagzeug im Miniaturformat. Dieses Geschenk ist optimal geeignet für die Person in deinem Freundes- oder Familienkreis, die einfach nicht still sitzen kann und immer in Bewegung ist. Hier kommen die Finger nicht zur Ruhe und wenn der Beat stimmt hat, auch noch die ganze Familie etwas davon.

2. Socken-Sushi

Japanisches Essen ist in aller Munde. Und jetzt auch an aller Füße, denn für den wahren Sushi-Fan im Freundes- oder Familienkreis gibt es jetzt dieses tolle Set aus Socken, die wie eine Portion Sushi angerichtet sind. Nützliches schmackhaft verpackt!

3. "Kackende Tiere"-Kalender

Nicht nur Tierfreunde werden sich beim Auspacken von dieser Geschenkidee kaputt lachen. Der Kalender "Kackende Tiere" wird jeden Monat aufs neue das Jahr 2022 erhellen. Ob in der Küche oder im Büro - die verschiedenen Tiere beim großen Geschäft verpassen jedem Raum eine Prise Humor.

4. "Bierbauch"-Bauchtasche

Bauchtaschen sind im Trend und Bierbäuche waren noch nie out. Daher ist die Kombination aus beidem das perfekte Weihnachtsgeschenk. So können die wichtigsten Habseligkeiten ganz einfach in der Wampe verstaut und überall mit hingenommen werden.

5. Spannende Klo-Sitzungen mit dem Angelspiel

Den Klogang nutzen viele gerne als Pause, um zwischendrin mal runterzukommen und abzuschalten. Daher werden die Sitzungen auf der Schüssel gerne mal ausgedehnt. Für noch spannendere Toilettengänge sorgt dieses lustige Angelspiel, das man bequem vom Toilettensitz aus spielen kann.

6. Selbstrührende Tasse

Für den perfekt gemischten Milchkaffee braucht es jetzt keinen Löffel mehr, denn diese Tasse kann ganz von selbst umrühren und durchmischt das Getränk ganz automatisch. Einfach auf den Knopf am Henkel drücken und schon wird der Weihnachts-Glühwein umgerührt.

7. Burrito-Decke

Wenn es draußen kalt ist und schneit, kuschelt man sich vor allem an den Feiertagen gerne mal auf die Couch und verbringt entspannte Abende mit Glühwein und Plätzchen. Diese Decke, die aussieht wie ein Burrito, ist dabei die perfekte Geschenkidee für alle Frostbeulen, um die Sofa-Abende noch gemütlicher zu gestalten.

8. Weinglas auf dem Kopf

Dieses Weinglas sorgt für ordentlich Verwirrung, denn es steht auf dem Kopf. Damit ist es der absolute Hingucker beim Feiern unterm Christbaum und eine geniale Geschenkidee für alle, die auf Ausgefallenes stehen.

9. Knast fürs Handy

Hier kommt das richtige für alle Social-Media-Abhängigen und Smartphone-Süchtigen. Ein Gefängnis für das Telefon, sodass niemand mehr Gefahr läuft, während dem Essen oder dem Treffen mit Freunden, auf den Bildschirm zu schauen. Der Handy-Knast bietet Platz für gleiche mehrere Smartphones, sodass beim Treffen von Gruppen keiner mehr zwischendurch am Handy hängt.

10. Gaumenschmaus im kleinen Kreis

Zwei auf einen Streich kannst du beschenken mit diesem Mini-Raclette-Set für zwei Personen. Zwei Teelichter darunter stellen, die vorbereiteten Lebensmittel in die Pfännchen obendrüber legen und schon kann der entspannte Raclette-Abend zu zweit losgehen. Wer sagt denn, dass dieses typische Weihnachts- oder Silvester-Essen nur im großen Kreis schmeckt?

11. Rasier-Lätzchen

Nie wieder lästige Bart-Stoppeln im Waschbecken. Der Rasur-Umhang ist das ideale Geschenk für den Bartträger im Bekanntenkreis. Er funktioniert wie ein Lätzchen für Barthaare, dessen Ende man am Spiegel befestigen kann. So fliegen die Stoppeln nicht mehr überall im Badezimmer herum, sondern werden einfach direkt beim Rasieren aufgefangen.

Natürlich gibt es aber auch sinnvolle Geschenke für Weihnachten 2021. Wie wäre es beispielsweise mit einem Zeitschriften-Abo? Und echte Klassiker unter dem Weihnachtsbaum sind Brettspiele - hier sind die besten Spiele des Jahres.