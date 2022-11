Mandarinen richtig lagern: Viele machen es immer falsch - so geht es richtig

Fehler beim Lagern von Zitrusfrüchten

Mandarinen reifen an Bäumen bis zu 14 Monate. Sind sie dann aber einmal reif, so müssen sie schnell geerntet und bearbeitet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie verderben. Auch nach der Ernte ist es wichtig, dass sie richtig gelagert werden.

So lagerst du Mandarinen richtig

Die kleine, runde, süßliche und gesunde Mandarine hat ihre Hauptsaison zur südeuropäischen Erntezeit, von November bis März. Mandarinen werden zumeist in einem Netz gekauft. Oftmals landen sie noch verpackt in der Obstschüssel. Die Lagerung in der Küche oder im Esszimmer ist jedoch meist zu warm, insbesondere im Winter, wenn geheizt wird und die Raumtemperatur steigt.

So lagerst du sie richtig:

Zustand : Es ist sinnvoll, bereits vorab kurz einen Blick auf den Zustand der Mandarinen zu werfen. Werden sie weich, welk? Schimmeln sie vielleicht oder haben Risse ? Dann sind sie bereits beschädigt und nur noch für einen schnellen Verzehr geeignet oder schon gar nicht mehr genießbar.

: Es ist sinnvoll, bereits vorab kurz einen Blick auf den Zustand der Mandarinen zu werfen. Werden sie weich, welk? ? Dann sind sie und nur noch für einen schnellen Verzehr geeignet oder schon gar nicht mehr genießbar. Verpackung : Entferne das Mandarinen-Netz oder die weitere Verpackung, um zu vermeiden, dass du kaputte Früchte übersiehst und sich möglicher Schimmel ausbreiten kann.

: Entferne das Mandarinen-Netz oder die weitere Verpackung, um zu vermeiden, dass du kaputte Früchte übersiehst und sich möglicher Schimmel ausbreiten kann. Platzierung: Ein guter Lagerplatz ist entscheidend . Zudem eignet sich ein schattiger Platz, ohne viel Licht und Wärme. Mandarinen mögen es kühl. Der Hausflur ist ein guter Ort, der Kühlschrank nicht. Dort verlieren sie an Geschmack.

Ein . Zudem eignet sich ein Mandarinen mögen es kühl. Der Hausflur ist ein guter Ort, der Kühlschrank nicht. Dort verlieren sie an Geschmack. Lagerung : Am besten lagerst du deine Mandarinen getrennt von anderen Früchten (etwa reifenden Bananen), denn dann faulen sie nicht zu schnell. Achte auch darauf, dass keine Mandarinen übereinander gestapelt sind, da der gegenseitige Druck zu Druckstellen, die faulen, führen kann.

: Am besten lagerst du deine Mandarinen getrennt von anderen Früchten (etwa reifenden Bananen), denn dann faulen sie nicht zu schnell. Achte auch darauf, dass keine Mandarinen übereinander gestapelt sind, da der gegenseitige Druck zu Druckstellen, die faulen, führen kann. Umgebung: Achte darauf, dass die Mandarinen etwas Luft abbekommen, um frisch zu bleiben und Schimmel zu vermeiden.

Ideal wäre also ein kühler Platz im Schatten, der von anderen Früchten entfernt und luftdurchlässig ist. Im Keller, Trockenlager, im Küchenschrank oder in unbeheizten Räumen fühlen sich Mandarinen wohl und bleiben lange haltbar. Entferne zuvor alle Verpackungen und vermeide das Stapeln der Früchte.

Wissenswertes über Mandarinen

Herkunft: Woher stammt die süßliche Frucht eigentlich? Das ist nicht ganz sicher. Vermutungen berufen sich auf Indien und China. Im Jahr 1805 gelangte die erste Mandarine nach Europa. Sir Abram Hune brachte die Frucht von Canton nach England. Anschließend fand sie ihren Weg nach Malta, Sizilien und Palermo. Hier gab es sogar die ersten Mandarinenplantagen. Von 1840 an breitete sich die beliebte Frucht weltweit aus.

Von der Ernte ins Regal: Mandarinen legen einen weiten Weg zurück, ehe sie bei uns landen. Nach dem Ernten lässt man sie zunächst einige Tage liegen, damit sie Wasser verlieren, wodurch die Schale schrumpft und stabiler wird. Anschließend werden die Mandarinen gewaschen sowie nachbehandelt und die Schalen werden entgrünt. Auch Pflanzenschutzmittel und ein leichtes Wachs helfen, die Frucht zu konservieren, ehe sie zumeist aus Brasilien, China oder der USA nach Deutschland importiert werden.

Gesunder Inhaltsstoff: Die Mandarine ist ein Vitamin-C Booster und eignet sich schon aus diesem Grund ideal als Snack zwischendurch. Mit nur zwei bis drei Mandarinen hast du den empfohlenen Vitamin-C-Bedarf eines Erwachsenen gedeckt. Im Winter zählen Zitrusfrüchte daher als Erkältungskiller. Mandarinen kannst du täglich essen und dich dabei gesund ernähren.

Fazit

Manchmal sind die Mandarinen schon direkt nach dem Einkauf nicht mehr ganz frisch oder werden schnell schlecht. Mit unseren Tipps sollten dir aber viel seltener Mandarinen verschimmeln. Zitrusfrüchte als weihnachtlicher, gesunder Snack kannst du täglich zu dir nehmen und damit deinen Vitaminbedarf decken.

