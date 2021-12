Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Diese Geschenke haben keine Lieferzeit

Du sitzt auf dem Trockenen, was Weihnachtsgeschenke angeht? Unsere Tipps helfen weiter

angeht? Unsere Tipps helfen weiter Ein Streaming-Dienst-Abo, ein Abonnement oder ein Bungee-Jump - Last-Minute-Geschenke aus den verschiedensten Kategorien

oder ein - aus den verschiedensten Kategorien Last-Minute-Geschenke: An Weihnachten noch per Mausklick zur Bescherung - mit diesen Geschenkideen geht keiner leer aus

Der Dezember ist wohl einer der stressigsten Monate im Jahr und einen Großteil davon machen die Vorbereitungen für Weihnachten aus. Wenn dann auch noch der Alltag mit Arbeit, Hobbys und Sozialleben dazukommt, fliegen die Tage nur so dahin und ehe man sich versieht, ist schon wieder Heiligabend. Wer bei all dem Stress und Trubel nicht mehr rechtzeitig zum Geschenke-Kaufen gekommen ist, dem können vielleicht die folgenden Tipps für Last-Minute-Geschenke weiterhelfen. Da sie nicht als Paket geliefert werden, können sie in wenigen Minuten besorgt werden - und machen sich gut als selbst gebastelter Gutschein.

Volles Unterhaltungsprogramm - ein oder mehrere Amazon-Dienste als Weihnachtsgeschenk

Neben dem Streaming-Riesen Netflix ist Amazon Prime Video eine besonders beliebte Plattform, auf der die Abonnenten die neusten Filme und Serien anschauen können. Von Sport über Comedy bis hin zu Drama ist hier Spaß für alle garantiert.

Darüber hinaus gibt es bei Amazon noch weitere Dienste, die für ordentlich Unterhaltung sorgen. Unbegrenzt Hörbücher und Podcasts hören geht zum Beispiel mit der Plattform Audible. Für die Lesefans ist ein Abonnement von Kindle Unlimited eine tolle Wahl und wer nicht genug von Musik kriegen kann, der freut sich über ein Abo von Amazon Music.

Sieh dir hier alle Optionen von Streaming-Plattformen für Augen und Ohren bei Amazon an und lass dich inspirieren

Weniger fernsehen, mehr lesen: Verschenke ein Zeitschriften-Abonnement

Die Person, der du etwas schenken möchtest, hat ein besonderes Hobby oder ein stark ausgeprägtes Interesse? Dann empfehlen wir dir hier verschiedene Varianten von Zeitschriften-Abos.

Hier gibt es Zeitschriften und Magazine aus den unterschiedlichsten Bereichen zum Abonnement, wie zum Beispiel Outdoor, DIY, Motorrad oder Sport.

Die Abonnement-Bestätigung dann noch schön in einem Umschlag verpackt und unter dem Weihnachtsbaum platziert sorgt so für strahlende Augen und ordentlich Lesestoff im kommenden Jahr.

Erlebnisse und Erfahrungen unterm Tannenbaum - Jochen-Schweizer-Gutscheine

Bei Jochen Schweizer kann man nicht nur mit einem Gummiseil von Brücken oder mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen. Für die nicht ganz so Adrenalin-Verrückten gibt es hier auch gemütliche Events, wie Koch- oder Backkurse, die teilweise auch digital stattfinden.

Romantische Städtetrips, traumhafte Spa-Wochenenden und spannende Ausflüge können mit den Gutscheinen von Jochen Schweizer verschenkt werden.

Aber auch ausgefallene Erlebnisse, wie ein Schmiede-Kurs, Schnitzen mit der Kettensäge oder eine professionelle Gesangsaufnahme in einem echten Tonstudio sorgen für Vorfreude, die auch nach dem Auspacken der Weihnachtsgeschenke noch anhält.

Hotelangebote für Frühbucher

Vor allem, wenn noch das passende Geschenk für den Partner oder die Partnerin fehlt, ist dieser Tipp optimal. Denn mit einem Urlaub verschenkt man immer Zeit zu Zweit, von der man dann selbst auch profitiert. Mit den Early Deals bei Booking.com kannst du bei der Buchung deiner Reise im ersten Quartal 2022 bis zu 15 Prozent sparen!

Besonders im Winter sehnt man sich doch nach Sonne, Meer und Erholung. Warum also nicht einfach jetzt schon an den Urlaub für 2022 denken und einen Urlaub zu Weihnachten verschenken, um den Vitamin-D-Vorrat also mal wieder aufzufüllen.

Hier findest du die besten Hotelangebote und alle Details zur Early-Deals-Rabattaktion bei Booking.com.

Til Schweiger, Reinhold Messner & Co. - verschenke Coachings von erfolgreichen Menschen

Bei dieser Online-Learning-Plattform gibt es Kurse zu den verschiedensten Bereichen, in welchen man sich von absoluten Meistern ihres Fachs coachen lassen kann. Bei Meet Your Master lehrt dich Sebastian Fitzek das Schreiben, Heiner Lauterbach das Schauspielern und Alfons Schuhbeck das Kochen.

Die einzelnen Kurse sind in verschiedene Kapitel untergliedert und enthalten die Lebensweisheiten und Erfahrungen der interviewten Persönlichkeiten sowie deren Tipps, wie man als Anfänger Fuß fassen kann.

Für 89 Euro können die Kurse der Prominenten und Koryphäen auch als Gutschein verschenkt werden. Für echte Fans sind auch die Geschenkboxen mit signierten Artikeln eine tolle Idee.

Tickets als Geschenk: Musical, Kabarett oder Konzert

2022 steht kurz bevor und die großen Namen kommen wieder auf die Bühnen des Landes. So gehen beispielsweise Sido, Max Giesinger und Clueso nächstes Jahr auf Tour. Such jetzt nach den Lieblingsstars der Person, für die du noch kein Weihnachtsgeschenk hast und mach ihr eine Freude mit Konzerttickets!

Auch andere Kulturveranstaltungen sollten im kommenden Jahr hoffentlich wieder lockdownfrei möglich sein. Warum also nicht Karten fürs Ballett oder Kabarett verschenken?

Tipps für die Veranstaltungs-Highlights in Franken für 2022 findest du hier.

Du willst wissen, welche Geschenke 2021 im Trend liegen? Hier erfährst du, was in diesem Jahr die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Deutschen sind.