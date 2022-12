Geschenkideen: 6 schöne Weihnachtsbücher für Kinder und Jugendliche

Weihnachtsbücher für kleinere Kinder

Egal ob für Verwandte, Freund*innen, Bekannte oder die eigenen Kinder: Bücher können so gut wie immer verschenkt werden. Wir stellen dir 6 verschiedene Bücher vor, die unsere Autorin selbst gelesen und als schöne Weihnachts-Geschenkidee empfunden hat. Dabei verraten wir natürlich nur so viel, dass das Leseerlebnis spannend bleibt.

Weihnachtliche Bücher für kleinere Kinder

Für alle Bilderbuch- und Licht-Liebhaber*innen ist das "Das Nordlichtwunder"* ein wunderschönes Weihnachtsbuch zum Selberlesen und Vorlesen. Es geht in dem Buch um die wundersame Reise, welche Nordlichter aus dem All bis zu uns auf die Erde machen. Geboren aus Funken der Sonne reisen sie durchs All und erleuchten in einem anmutigen Farbenspiel unseren Himmel. Alle, die sie sehen, bereiten sie Freude. Viele verträumte Reime sorgen für eine ruhige und zauberhafte Stimmung. Das Buch ist etwas für Kinder ab 3 Jahren.

"Henri und Henriette feiern Weihnachten"* garantiert viele Lacher. In dem liebevoll gestaltetem Bilderbuch geht es um einen Bauernhof im Winter. Die Tiere machen es sich bei der Kälte und in Vorfreude auf Weihnachten langsam gemütlich; nur Henri, der Hahn, ist im Stress. Er möchte ganz alleine das Weihnachtsfest organisieren und dabei keine Hilfe annehmen. Das führt zu einer Menge lustiger Verwicklungen. Empfohlen wird das Buch von 32 Seiten für Kinder ab 4 Jahren.

Ein zeitloser Klassiker ist "Der Polarexpress"*. In dem Buch von Chris Van Allsburg und Hansjörg Schertenleib geht es um einen kleinen Jungen, der Heiligabend vom Quietschen der Zugbremsen geweckt wird. Er besteigt den geheimnisvollen Polarexpress und macht sich damit auf den Weg Richtung Nordpol. Dort wohnt bekanntermaßen der Weihnachtsmann, welcher verspricht, die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Der Junge erlebt nicht nur eine wundervolle Fahrt, sondern auch das Weihnachtswunder seines Lebens. Das Buch kann von Kindern ab 4 Jahren gelesen werden.

Bücher-Tipps für etwas ältere Leser*innen

"Und täglich grüßt der Weihnachtsmann/kobold"* ist ein Buch für Kinder ab 8 Jahren. Das Buch erzählt von einer Familie, die im Weihnachtsstress zu versinken droht. Die Hauptfigur Mark entscheidet, dass ihm das egal ist. Am nächsten Morgen überrascht ihn jedoch ein Kobold auf seiner Bettkante, der ihn auffordert, Weihnachten nicht aufzugeben und den Zauber der Weihnacht wieder aufleben zu lassen. Die beiden erleben eine komische und gleichzeitig spannende Zeit gemeinsam, welche von der Autorin auf kreative Art erzählt wird.

Fantasy-Fans aufgepasst: "Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company"* entführt euch in eine fantastische Welt. In der Geschichte geht es um Freda, welche einen mysteriösen Anruf erhält und sich kurz darauf mit ihrem Kater auf dem Nordpol befindet. Hier liegt das moderne Großunternehmen des Weihnachtsmannes, welches sich "Christmas Company" nennt. Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest laufen bereits; doch der ruhige Schein trügt. Computerhacker und unheimliche Wintergeister bedrohen die Company, sodass es an Freda, ihrem Kater und zwei Engeln liegt, das Weihnachtsfest doch noch irgendwie zu retten. Die Geschichte ist nicht nur spannend, sondern auch witzig und bringt die Leser*innen ab 10 Jahren in eine Stimmung von weihnachtlicher Gemütlichkeit.

Eigentlich ist Weihnachten ein Fest der Familie, Liebe und Geselligkeit. Doch das traute Beisammensein kann nicht jede*r genießen. Das Jugendbuch "This Winter"* erzählt die Geschichte von Charlie, der gerade aus der Klinik kommt. Für ihn ist Weihnachten mit Ängsten und Stress verbunden. Er flüchtet sich zu seinem Freund Nick, um dem aus dem Weg zu gehen. Doch dann realisiert er, dass die Familienzeit auch seinen Geschwistern und Eltern unfassbar wichtig sind und sie ihn brauchen. Verbunden wird eine tiefgründige Mental-Health-Geschichte mit einer schönen Weihnachtsgeschichte. Es wird gezeigt, wie sich Gefühle, Ängste und Traurigkeit äußern und dass Wertschätzung, Vertrauen und Verständnis die Situation für alle ins Positive wenden können. Die Geschichte regt zum Nachdenken an und wird für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen.

Fazit

Final müssen natürlich auch die Interessen des Kindes oder des*r Jugendlichen bedacht werden. Liest er oder sie nicht gerne, könnte ein Buch als Geschenk vielleicht eher nicht die richtige Wahl sein. Geht es bei der beschenkten Person hingegen um jemanden, der gerne einige Zeit mit dem Schmökern eines tollen Buches verbringt, können dir die 6 Tipps vielleicht für ein Geschenk weitergeholfen haben.

