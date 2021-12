Geschenketrend 2021: Das sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Deutschen

Trendgeschenke 2021 : Erwachsene sollten mit praktischen Geschenken für den Alltag unter dem Baum rechnen

: Erwachsene sollten mit unter dem Baum rechnen Auswertung nach Bundesländern: Die beliebtesten Geschenke-Kategorien der Deutschen

Spielzeug: Kinder freuen sich über Tonieboxen, Spielzeugautos und Ankleidepuppen

Was haben die Deutschen für das bevorstehende Weihnachtsfest eingekauft? Wenn es nach einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 geht, setzt sich 2021 der Trend der vergangenen Weihnachtssaisons fort: Demnach sollten Erwachsene - wie auch in den Vorjahren - eher mit praktischen Geschenken unterm Weihnachtsbaum rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Zeitschriften-Abo als Weihnachtsgeschenk? Hier sind unsere Empfehlungen.

Beliebte Weihnachtsgeschenke 2021: Klassiker nach wie vor begehrt

In Baden-Württemberg waren Raclettes* besonders beliebt, in Hamburg Espressomaschinen*. In Nordrhein-Westfalen wurden Fritteusen* am stärksten nachgefragt, in Mecklenburg-Vorpommern Winkelschleifer*.

"Auch in diesem Jahr landen für Erwachsene wohl wieder viele praktische Geschenke unter dem Weihnachtsbaum", sagt Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei Check24. "Aber auch Klassiker zu Weihnachten, wie zum Beispiel Parfums* oder Smartwatches*, sind bei Kund*innen vor Weihnachten beliebt."

Übrigens geben Brandenburger*innen laut Check24-Shopping in diesem Jahr am meisten für Weihnachtsgeschenke aus. Vor Weihnachten bestellen sie Produkte im Wert von durchschnittlich 211 Euro. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (201 Euro) geben Verbraucher*innen vor Weihnachten vergleichsweise viel aus. Die günstigsten Produkte mit im Schnitt 178 Euro kaufen Hamburger*innen. Das sind 16 Prozent weniger als in Brandenburg. Auch interessant: Für den rechtzeitigen Versand vor Weihnachten - bis dahin musst du deine Geschenke spätestens verschicken.

Einkaufen für Weihnachten: Das sind die Top 10 der beliebtesten Produkte nach Bundesland

Um Rückschlüsse auf die Weihnachtseinkäufe zu ziehen, hat Check24 alle Bestellungen im vierten Quartal 2021 (Stand: 3. Dezember 2021) im Shoppingbereich analysiert. Betrachtete Bereiche waren Baumarkt, Drogerie, Elektronik und Haushalt. Herausgekommen ist dabei eine Aufstellung der beliebtesten Produkte je Bundesland.

Wer nun daran zweifelt, wie aussagekräftig die Bewertung sind: Check24 Shopping listet nach eigenen Angaben über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops.

Etwas überraschend: In vielen Top-10-Listen tauchen CI-Module* auf. Dabei handelt es sich um Steckkarten für Fernsehgeräte zum Empfang verschlüsselter TV- und Radiosender.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Baden-Württemberg

Raclettes Gesichtscremes Luftbefeuchter, Luftreiniger & Co Bügeleisen Küchenmaschinen Wasserfilter Waschsauger Handmixer Töpfe Bluetooth-Lautsprecher

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Bayern

Luftbefeuchter, Luftreiniger & Co. Wasserfilter Töpfe Heizgeräte Tassen & Becher Handmixer Espressomaschinen Bügeleisen Küchenmaschinen Kopfhörer

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Berlin

Wasserfilter Espressomaschinen Haarschneider-Ersatzteile Bodenstaubsauger Unisexdüfte Kopfhörer Elektrische Zahnbürsten Bluetooth-Lautsprecher Kaffeekapselmaschinen Wäscheständer

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Brandenburg

CI-Module Laubsauger Bohrhämmer Winkelschleifer Handstaubsauger Ultra-HD-Fernseher Haarstyling Filterkaffeemaschinen Soundbars Analoge & DECT-Telefone

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Bremen

Bluetooth-Lautsprecher Bohrhämmer Damen-Duftsets Herrendüfte Bodylotions Fenstersauger Kopfhörer Soundbars Haarstyling Bodenstaubsauger

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Hamburg

Espressomaschinen Toaster Wasserkocher Kopfhörer Kaffeekapselmaschinen Wassersprudler Unisexdüfte Elektrische Zahnbürsten Stabmixer Herrendüfte

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Hessen

Bodylotions Kaffeekapselmaschinen Espressomaschinen Wasserfilter Wasserkocher Mundduschen Unisexdüfte Toaster Gesichtscremes Kaffeemaschinen-Zubehör

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Mecklenburg-Vorpommern

Winkelschleifer After Shaves CI-Module Bodylotions Bohrhämmer Filterkaffeemaschinen Soundbars Damen-Duftsets Kaffeevollautomaten Akkuschrauber

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Niedersachsen

Laubsauger Winkelschleifer Bohrer CI-Module Fritteusen Bohrhämmer Filterkaffeemaschinen Akkuschrauber Toaster Bodenstaubsauger

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Nordrhein-Westfalen

Fritteusen Filterkaffeemaschinen Wassersprudler Toaster Fenstersauger Herrendüfte Damendüfte Bügeleisen Tablets Mikrowellen

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Rheinland-Pfalz

Raclettes CI-Module Damen-Duftsets Fritteusen Analoge & DECT-Telefone Multifunktionsdrucker Bohrer Bluetooth-Lautsprecher Stabmixer Waschsauger

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 im Saarland

Luftbefeuchter, Luftreiniger & Co. Bodylotions Tassen & Becher Raclettes Bohrhämmer Kaffeemaschinen-Zubehör Fritteusen Bluetooth-Lautsprecher Smartwatches Fenstersauger

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Sachsen

Filterkaffeemaschinen CI-Module Laptops Fitness-Tracker Fenstersauger Kaffeemaschinen-Zubehör Bodenstaubsauger Winkelschleifer Soundbars Smartwatches

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Sachsen-Anhalt

Winkelschleifer CI-Module Bohrhämmer Akkuschrauber Laptops Bohrer Filterkaffeemaschinen Töpfe Handstaubsauger Laubsauger

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Schleswig-Holstein

Laubsauger Bluetooth-Lautsprecher After Shaves Wassersprudler Bodylotions Raclettes Stabmixer Akkuschrauber Augenpflege Elektrische Zahnbürsten

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 in Thüringen

CI-Module Mikrowellen Winkelschleifer Fenstersauger Soundbars Akkuschrauber Filterkaffeemaschinen Waschsauger Kaffeevollautomaten Handstaubsauger

Spielzeug: Kinder freuen sich über Tonieboxen, Spielzeugautos und Ankleidepuppen

Auf den Wunschzetteln vieler Kinder standen in diesem Jahr wohl Tonieboxen* mitsamt dem passenden Zubehör, erklärt Check24-Shopping. Keine andere Produktkategorie unter den Spielzeugen war Shoppingbereich beliebter. Auf den Plätzen zwei und drei und damit sicher auch unter dem Weihnachtsbaum landen Spielzeugautos* und Ankleidepuppen*. Aber auch Klassiker wie Lego*, Kuscheltiere*, Rennbahnen* oder Brettspiele* sind in den Top 10 der beliebtesten Spielzeuge vertreten. Übrigens findest du hier eine Übersicht der besten Spiele des Jahres 2021.

Diese Geschenk-Ideen landen sicher auf keiner Top-10-Liste: Unsere Tipps für skurrile Geschenke, die für Lacher an den Feiertagen sorgen.

Hotel-Angebote für Weihnachten: Frühbucher-Aktion gestartet - jetzt für 2022 buchen und sparen.