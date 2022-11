Geschenke verschicken: So kommen Pakete zu Weihnachten noch pünktlich an

Pakete mit Weihnachtsgeschenken: Hochsaison für Zusteller beginnt

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit werden millionenfach Geschenke per Paketdienst verschickt. Die Vorfreude auf die Überraschung kann durch unerwartete Komplikationen beim Transport und der Zustellung getrübt werden. Deshalb geben Transportunternehmen hilfreiche Tipps heraus, wie Weihnachtspakte im Trubel der bevorstehenden Zeit besser an ihre Zielorte gelangen können.

Weihnachtsgeschenke verschicken: Wann sollten Pakete eingereicht werden?

Der Ratschlag ist alle Jahre wieder derselbe: "Um so früher, um so besser." Jeder Transportdienst rät davon ab, Weihnachtspakte zum letztmöglichen Zeitpunkt loszuschicken. Das Portal "Shiparound" bietet eine Übersicht mit den letztmöglichen Versandzeiten von DHL, Hermes & Co. an, mit denen Pakete noch rechtzeitig ihre Bestimmungsorte zu Weihnachten erreichen. Innerhalb Deutschlands reicht es demnach tatsächlich, das Päckchen ein paar Tage vor Weihnachten loszuschicken.

Für den Versand in ein Nachbarland solltet ihr schon Mitte Dezember das Paket abgeben. Internationale Sendungen brauchen je nach Paketdienst noch länger, bei DHL zum Beispiel ist Ende November der letztmögliche Zeitpunkt. Allerdings wird deutlich darauf verwiesen, dass es sich dabei lediglich um die im Voraus kommunizierten Angaben der Paketdienste handelt und nicht um Garantien.

Entscheidend für die Pünktlichkeit des eigenen Pakts sind neben dem Zeitpunkt, an dem es eingereicht wurde, die gewählte Versandart und ob es für das In- oder Ausland bestimmt ist. Die Frage, ob das Paket ins In- oder Ausland geht, ist zugleich ein wichtiger Faktor für den veranschlagten Preis - auf den sich auch das Paketgewicht auswirkt.

Wie sind Pakete richtig vorzubereiten? So kommen Geschenke heil an

Ob ein Paket überhaupt von den Transportdiensten angenommen und damit versendet werden kann, hängt von der richtigen Vorbereitung ab. Wichtig sind hier zwei Punkten: das richtige Beschriften und Verpacken. Beim Versand von Briefen, Päckchen und Paketen ist es immer wichtig, die Absender- und Empfängeradresse gut lesbar mit der korrekten Postleitzahl auf der Außenseite zu vermerken. Versanddienste, wie die Deutsche Post DHL, stellen dafür auch Versandscheine und Label zur Verfügung. Bei der Adressierung von Päckchen und Paketen sollte man immer darauf achten, dass die Hausanschrift mit Straßenname und Hausnummer verwendet wird und nicht die Anschrift eines Postfaches.

Damit Pakete aber wirklich rausgehen und ihre Inhalte ohne Schäden ankommen, müssen sie außen wie innen sicher verpackt sein. Zu empfehlen ist es für den Transport einen stabilen Karton zu verwenden, diesen mit ausreichend Füllmaterial auszustatten und gut zu verkleben. Zudem raten Paketdienste davon ab, Pakete und Päckchen mit Schleifen und Fäden zu verschnüren. Dafür gibt es laut DHL einen einfachen Grund: Durch Schleifen und Fäden kann ein Paket bei der automatisierten Bearbeitung hängen bleiben und sein Versand kann sich dadurch verzögern. Abgeraten wird ebenfalls von der Verwendung von Verpackungen mit alten Adress- oder Barcodeaufklebern.

Sollte der versandte Inhalt eines Pakets aus Glas bestehen, gibt es einiges wissenswertes zu beachten: Flaschen dürfen nur in zertifizierten Flaschenkartonagen versandt werden. Sonst besteht keine Haftungsübernahme bei einer Beschädigung während des Transports. Glas und andere empfindliche Waren solltet ihr zudem für den Transport sehr gut polstern und auslaufsicher verpacken. Es sollte kein Spielraum in der Verpackung mehr herrschen, damit die Ware nicht durch hin und her Rutschen beschädigt werden kann. Ein Hinweis auf den Inhalt, wie "Vorsicht Glas", hilft den Transportunternehmen, ist aber keine Haftungsgrundlage für den Versand.

Weihnachtspäckchen ins Ausland schicken: So kommen Pakete durch den Zoll

Besonders Online wird in der kommenden Zeit vieles geordert und dadurch sind die Paketversender und -dienste bis Weihnachten oft ausgelastet. Was viele Leute dabei nicht beachten: Wird ein Paket in ein Nicht-EU-Land geschickt oder aus ihm nach Deutschland eingeführt, kann der Zoll ins Spiel kommen. Dann werden ersehnte Bestellungen oder der Versand von Weihnachtsgeschenken teurer und nehmen im schlimmsten Fall eine längere Zeit in Anspruch.

Bei der Einfuhr von Waren aus Nicht-EU-Ländern gilt laut Hauptzollamt Nürnberg: In der Regel erledigt der Beförderungsdienst die anfallenden Zollformalitäten bereits bei Ankunft der Sendung in den Paketzentren und tritt dabei auch für die Einfuhrabgaben in Vorleistung. Dabei erheben die Beförderungsunternehmen grundsätzlich eine gesonderte Servicepauschale für die Anmeldung beim Zoll und der im Voraus gezahlten Einfuhrgebühr. Die Informationen über die Höhe der anfallenden Pauschale sollten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beförderers oder Verkäufers enthalten sein - es handelt sich hierbei aber nicht um eine Zollabgabe.

Zollabgaben werden in der Regel auf die Einfuhr von Waren, in Form einer Einfuhrumsatzsteuer oder einer zusätzlichen Verbrauchsteuer erhoben. Für Sendungen aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland mit einem Warenwert bis zu 150 Euro, wird eine Einfuhrumsatzsteuer in Höhe des regulären Steuersatzes von 19 Prozent erhoben beziehungsweise des ermäßigten Steuersatzes von 7 Prozent beispielsweise bei Büchern oder Lebensmitteln. Gegebenenfalls können noch Verbrauchsteuern dazukommen, das ist unter anderem bei Alkohol, Tabak oder Kaffee der Fall. Bei Waren ab einem Wert von über 150 Euro, fallen neben der Einfuhrumsatzsteuer auch der warenabhängige Zoll und gegebenenfalls die Verbrauchsteuern an. Sollte es zu Unstimmigkeiten bei der Einfuhr von Sendungen kommen, kann sich der Erhalt der Ware oder des Geschenks beim Empfänger in Deutschland verzögern. Grundsätzlich sollte dann der Absender oder der Empfänger über das bestehende Problem eine Nachricht erhalten, entweder durch das Transportunternehmen oder das zuständige Zollamt.

Bei Versand ins EU-Ausland gilt: Sollen bis Weihnachten Geschenke ihre Empfänger in Nicht-EU-Ländern erreichen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein - außerdem kann man ab einem bestimmten Warenwert mit einer Verzollung, also weiteren Kosten, rechnen. Wichtig, damit Pakete und Päckchen ihren Weg nehmen können, sind korrekt ausgefüllte Begleitpapiere, ihre Kennzeichnung als Geschenke und die Angabe des maximalen Wertes aller versandter Gegenstände. Von Land zu Land ist es nämlich unterschiedlich, bis zu welchem Warenwert Sendungen noch als Geschenke gelten und keine Zollabgaben anfallen. Zudem hilft es, sich vorher über Einfuhrverbote des jeweiligen Ziellandes zu informieren. So kommt es nicht zu einer unangenehmen Überraschung, das versandte Paket bleibt nicht beim Zoll liegen und das verschickte Geschenk kann zur weihnachtlichen Überraschung werden.