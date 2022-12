Es krabbelt im Weihnachtsbaum: Bis zu 25.000 Spinnen, Zecken und Milben holst du dir ins Haus

Ein Großteil der Deutschen stellt sich zur Weihnachtszeit einen schönen Tannenbaum ins Wohnzimmer. Doch mit dem Gewächs holt man sich nicht nur Weihnachtsstimmung ins Haus, sondern auch eine ungeheure Menge an Spinnen und Insekten, wie eine Studie zeigt.

Die norwegische Universität Bergen hat nach mehreren Untersuchungen eine präzise Zahl ermittelt, bis zu wie viele Tierchen etwa in einem einzigen Christbaum leben können: Es sind bis zu 25.000!

Der Weihnachtsbaum als Lebensraum für Krabbeltiere

Für viele gehört das Aufstellen eines Weihnachtsbaums zur alljährlichen Tradition. Doch die meisten sind sich nicht darüber im Klaren, wie vielen Insekten ein Christbaum eigentlich als Lebensraum dient.

Professor Bjarte Jordal vom Universitätsmuseum Bergen (Norwegen), Experte für Insekten, hat in seinen Nachforschungen festgestellt, dass bis zu 25.000 Insekten einen einzigen Christbaum bewohnen können. Typische Bewohner sind Rindenläuse, Milben, Motten, kleine Spinnen und Zecken. Die meisten der Insekten sind allerdings so klein, dass sie von Menschen kaum entdeckt werden können. Zecken im Weihnachtsbaum kann man einfach loswerden, indem man den Baum kräftig durchschüttelt, ehe man ihn in die Wohnung trägt. Dann sollten die kleinen Blutsauger einfach herausfallen. Genau das machen übrigens auch die meisten Verkäufer von Weihnachtsbäumen, bevor sie diese in die Transportnetze verpacken.

Aber warum leben im Weihnachtsbaum so viele Insekten? Die Tierchen bereiten sich auf die kalte Jahreszeit vor und nisten sich in den Bäumen ein. Dabei verfallen sie in eine Art Winterstarre. Sobald die Insekten nun in eine wärmere und angenehmere Umgebung gebracht werden, beispielsweise ein Wohnzimmer, erwachen sie aus ihrem Winterschlaf und werden wieder aktiv.

Insekten im Wohnzimmer: Wie aktiv sind die Krabbler?

Doch Experte Bjarte Jordal gibt Entwarnung: Man müsse sich keine Sorgen machen, dass die Baumbewohner anfangen, im Wohnzimmer herumzuspazieren. "Ich glaube, sie bleiben auf dem Weihnachtsbaum. Der Christbaum und das Haus an sich sind sehr trocken. Außerdem leben die meisten Insekten nicht auf dem Baum, sondern in dem Baum.

Da die meisten Käferchen sich nicht von den wenigen Pflanzen im Haus ernähren können, trocknen sie aus und sterben", so der Insekten-Experte. Die Leute sollten sich keine Sorgen machen, da die Insekten und Käfer keine Gefahr für Gesundheit oder Möbel darstellten.