Geschenke mit fränkischem Bezug für Mama, Papa, Opa, Oma - hier findet jeder was

Gott sei Dank, ich bin a Frank: Geschenkartikel mit lustigen Sprüchen

Inspiration, was du einem echten Franken-Fan zu Weihnachten schenken kannst

Du weißt nie, was du verschenken sollst? Für alle Franken-Fans im Freundes- und Bekanntenkreis bekommst du von uns die richtige Inspiration für Geschenke.

Blechschild "Fränkisches Grundgesetz"

"So ist des fei!" Fränkische Weisheiten wie diese finden sich auf einem Schild mit dem fränkischen Grundgesetz wieder. Die zehn Paragrafen, die natürlich in Dialekt verfasst wurden, liefern eine wunderbare Anleitung zum Verhalten für Zugezogene, dienen aber natürlich auch für Ur-Franken als buchstäbliches Aushängeschild.

"Bassd scho"-T-Shirt

Unter den Unmengen von T-Shirts mit Franken-Bezug gefällt uns das hier besonders gut. Aufgedruckt sind ein Bassschlüssel und das höchstmögliche fränkische Lob. Ein ideales Kleidungsstück also für gleich drei Zielgruppen: Bassisten, Franken oder fränkische Bassisten.

Die dunkle Seite Frankens: Buch-Bestseller zu Lost & Dark Places

In einer Liste über fränkische Bücher, die man kennen sollte, darf dieser Bestseller von Benedikt Grimmler nicht fehlen: Der Band stellt 33 Lost & Dark Places in Franken vor, indem er düstere und spannenden Erzählungen liefert und damit zum Erleben der Atmosphäre aller Orte einlädt. Für alle, die Frankens dunkle Seite entdecken wollen!

Notizbuch "Gott sei Dank: Ich bin a Frank"

Dieses auffällige rote Notizbuch macht sich doch wunderbar in einem fränkischen Büro auf dem Schreibtisch vom Chef - der idealerweise auch noch den Vornamen Frank hat. Die 120 linierten Seiten bieten aber auch Platz, um das Buch als eine Art Tagebuch zu nutzen. Vielleicht werden dann bald die Memoiren eines berühmten Franken oder einer berühmten Fränkin in so einem Notizbuch gefunden.

"Fränggische Babberle": humorvolle Haftnotizzettel

Wer keinen ganzen Notizblock braucht, sollte sich aber zumindest diese Post-its zulegen. Mit ihnen kann man Termine oder Notizen je nach fränkischer Dringlichkeit kategorisieren ("bässierd", "nocherd", "goar net", oorufn", "schreim"). Das Set umfasst fünf Blöcke mit je 100 Blatt in einer Box.

Die Franken-Tasse mit den wichtigsten Begriffen

Tassen gehören zu den beliebtesten Geschenken für den schmalen Taler. Und mit diesem rot-weißen Gefäß kannst du beim Kaffeetrinken den Fränkisch aufbessern. Der spülmaschinenfeste 330-ml-Becher wartet mit jeder Menge fränkischer Lieblingswörter auf (von Basisbegriffen wie "Madla" und "Moo" bis hin zu Fachausdrücken der Marke "Biggsnfuddä" oder "Droddwaa".

Uhr mit Frankenwappen

Muss es denn immer gleich eine Rolex sein? Diese Armbanduhr mit dem fränkischen Rechen im Ziffernblatt macht viel mehr her am Handgelenk. Mit den 36 Millimetern im Durchmesser, macht sich die Uhr sowohl an einem Frauen- als auch an einem Männerarm gut - Hauptsache der oder die Beschenkte ist ein Franken-Fan!

Franken-Abreißkalender 2022

Obacht, Frankenkundler! Dieser Kalender bietet Franken-Wissen für jeden Tag im Jahr 2022. Unter dem Motto "Reiß dich schlau" gibt es 365 witzige oder wissenswerte Informationen zur Region. Zum Beispiel, dass es früher bei der Erlanger Bergkirchweih "bergfrei" gab oder warum die Schweinfurter "Schnüdel" heißen.

Für Genießer: Franken-Kochschürze

Schäuferla oder Bratwürste zubereiten macht mit der passenden Kochschürze jetzt noch mehr Spaß. "Ein Franke kleckert nicht, er dekoriert" steht auf der Schürze, mit der du dem passionierten Hobby-Koch oder Grillmeister der Herzen in deinem Bekanntenkreis eine Freude machen kannst.

Geldbeutel mit Franken-Wappen

Stilvoll und edel kommt diese Geldbörse aus echtem Büffelleder daher. Mit dem dezenten fränkischen Rechen auf der Außenseite machst du klar, wo du herkommst. Die inneren Werte des Geldbeutels überzeugen mit einer intelligenten Fächeraufteilung (2 Scheinfächer, 5 Kartenfächern, 1 Münzfach mit Druckknopf). Dank des integrierten RFID-Chips bist du jederzeit vor Betrugsangriffen auf deine Kreditkarten und unbefugten Scans geschützt.

Reiseführer: 99-mal Franken, wie Sie es noch nicht kennen

Wer sie nicht kennt, verpasst das Beste in Franken: 99 versteckte Orte, besondere Erlebnisse und sehenswerte Dinge abseits der Touristenpfade präsentiert dieser Reiseführer mit über 100 anregenden Bildern. Für Einheimische ebenso interessant wie für Touristen.

100 Fragen und Antworten: Das Franken-Quiz

Ihr wisst Bescheid über Bierbraurekorde, die erstaunlichen Höhlen und Kletterfelsen der Fränkischen Schweiz und das wahrscheinlich beste Schwarzbrot der Welt? Dann steht der Gewinner beim Franken-Quiz mit 100 Fragen und Antworten schon fest - und die Verlierer lernen wenigstens etwas Vernünftiges.

Asterix auf Fränkisch

Sie sind unverzichtbar für Comic-Fans aus Franken: die Mundart-Asterix-Bände, von denen es nun schon mehrere auf Fränkisch gibt*. Die neueste Klassiker-Übersetzung ist erst in diesem Jahr erschienen und heißt "Asterix un di Schbessarträuber". Grundlage der meefränggischen Bearbeitung ist "Asterix bei den Belgiern".