Wir stellen euch 10 liebevoll gestaltete Adventskalender für Kinder vor

Für Kinder im Alter von etwa 2 bis 10 Jahren ist sicher etwas dabei

Ob Bastelfee, Rennfahrer oder großer Wissenschaftler: Besondere Überraschungen sind garantiert

Welche Eltern kennen das nicht? Man möchte dem Kind die Adventszeit versüßen, einen ganz normalen Adventskalender mit Schokolade findet es aber öde. Oder hat schon einen von Oma bekommen. Und da überlegt man, womit man dem Kind stattdessen eine Freude machen könnte und zum Glück gibt es hier ein wahres Sammelsurium an vielfältigen, individuellen Angeboten. Zehn Kalender, die uns besonders angesprochen haben, haben wir im Folgenden für euch aufgezählt. Die Nummerierung dient dabei nur der Übersichtlichkeit.

1. Tiptoi-Adventskalender von Ravensburger: Vorfreude mit 24 Büchern

24 liebevoll illustrierte und stabile Bücher bieten Kindern ab 3 Jahren ein ganz besonderes Erleben der Vorweihnachtszeit. Denn der im Kalender nicht enthaltene, sondern separat zu erwerbende Stift hat als Lernspielzeug für alle tiptoi Bücher der Reihe unlängst Bekanntheit erlangt. Er macht Geräusche, singt lustige Lieder und hat spannende Geschichten und Spiele für die kleinen Schmökernden parat.

Abgesehen von dieser Besonderheit, die Kinder bis zu 5 Jahren besonders begeistern dürfte, besticht der Kalender auch durch die Themenvielfalt der 24 Mini-Bücher: Zwischen klassisch Weihnachtlichem wie Adventsgedichten, Winterliedern und Weihnachtgeschichten finden sich auch beliebte Sachthemen wie Tiere auf dem Bauernhof und im Wald, Fahrzeuge und Berufe auf der Baustelle, eine Rittergeschichte, zwei Märchen und Rätselbücher mit interaktiven Spielen.

Wissbegierige und experimentierfreudige Kinder sind hier also bestens beraten!

2. Playmobil-Adventskalender: Der diesjährige Bestseller

In der Weihnachtsbäckerei des diesjährigen Playmobilkalenders für Kinder ab 4 Jahren findet sich eine detailliert und liebevoll gestaltete Spielzeug-Bäckerei. Hinter den Türchen verstecken sich zum Beispiel Schneemann, Weihnachtsmann, Ponyschlitten und ein verschneiter Christbaum.

Playmobil Adventskalender 2022 Lädt in die Weihnachtsbäckerei ein: der diesjährige Adventskalender vom Playmobil. Playmobil-Presse

Außerdem überrascht der Kalender auch mit Plätzchenausstecher und Keksstempel, mit denen die Kinder dann tatsächlich mit den Eltern gemeinsam backen können. Plätzchenduft liegt in der Luft! Vielleicht schaut da auch der Weihnachtsmann mit seinem Sack voller Geschenke vorbei…

3. Jurassic World-Adventskalender: Abenteuer-Weihnachten für kleine und große Dinofans

Jeden Tag wartet eine neue Überraschung auf Besitzer des Jurassic World Kalender 2022, der für Kinder ab 4 Jahren geeignet ist: Ist es diesmal wieder ein Dino und wenn ja, was für einer? Eine Menschenfigur oder ein Tor- oder Plattformteil zum Bauen des Saurier-Geheges? Insgesamt enthält der Kalender 30 Teile, davon 19-Mini-Dinosaurier und einen Wärter, der hoffentlich in der Lage ist, die Dinos in Schach zu halten: Nicht, dass sie am Weihnachtbaum knabbern!



4. Hot Wheels Kalender 2022: Auch kleine Rennfahrer kommen nicht zu kurz

Der Adventskalender von Hot Wheels 2022 lässt kleine Autofans jubeln, enthält er neben diversem Zubehör nämlich nicht nur 8 weihnachtliche Spielzeugautos, sondern kann sogar selbst zur Rennbahn umfunktioniert werden. In leuchtenden Farben schenkt der Kalender dem Auge Freude und seinen Besitzern spannende Spielideen, so gibt es beispielsweise eine Sprungschanze für die flott und verwegen aussehenden Flitzer und viele weitere Überraschungen.



5. Sohar's Kunsthandwerkkalender: Für große Bastelfeen und Bastelmeister

Für die größeren Kids (ab 8 Jahren), die gerne bastelnd, handwerklich und kreativ tätig sind, ist der Bastelkalender von Sohar ein Muss.

Sohar's Adventskalender 2022: 24 kunsthandwerkliche Bastelarbeiten Jeden Tag eine neue Bastelfreude mit dem Adventskalender von Sohar! Sohar-Presse

Die Bastelideen sind vielseitig, aus buntem Garn und Perlen werden Weihnachtsdekorationen. Kleine Plüschtiere, Schneeflocken, ein Nikolausstiefel und ein Rentier aus Holzwäscheklammern entstehen beim Tüfteln allein oder gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern.

6. Der Science-Adventskalender von Kosmos: Spannende Experimente zur Weihnachtszeit

Für die größeren Kids ab 8 Jahren ist der Adventskalender von Kosmos empfehlenswert: Er bietet ganz nach dem Motto "Weihnachtszeit ist Experimentierzeit" 24 leicht verständliche Experimente aus Chemie, Biologie und Physik verteilt auf 24 Boxen. Auch Erwachsene können hier noch Neues lernen!

Science Adventskalender von Kosmos 24 Experimente in 24 Boxen machen die Adventszeit für kleine Forscher so richtig spannend. Kosmos-Presse

Optische Illusionen, ein Raketenset, Flaschentornado, ein magischer Fisch und andere Überraschungen sorgen in jedem Fall für eine spektakuläre Vorweihnachtszeit.

7. Adventskalender mit der Maus: Rätselzeit für die ganze Familie

Die allseits beliebte Maus, die wir alle aus der Sendung mit der Maus kennen, befindet sich auf einer Burg und sucht nach einem geheimen Schatz. Dabei kann sie dringend Hilfe gebrauchen, denn sie sieht sich vor kniffligen Zahlenrätseln, verzwickten Labyrinthen und vielem mehr! Jeden Tag ein neues Rätsel gibt es für die Maus, Kinder ab 7 Jahren und die ganze Familie zu lösen mit diesem schönen und nachhaltig ausschließlich aus Papier und Karton hergestellten Adventskalender vom Franzis Verlag.

8. Mein erster Pixi-Adventskalender: Für die Allerkleinsten

Der Carlsen-Verlag bietet dieses Jahr auch einen Pixi-Bücher-Adventskalender für die Allerkleinsten an, nämlich schon für die 1- bis 4-Jährigen.

Mein erster Pixi-Adventskalender für die Kleinen Mit 24 Pappbilderbüchern schenkt der Pixi-Adventskalender auch den Allerkleinsten große Freude. Carlsen Verlag-Presse

Die handlichen, stabilen Pappbilderbücher enthalten Geschichten rund um die Themen Weihnachtbaum, Schneemann, Christkind, Weihnachtslieder und Geschenke und sind jeweils 10 Seiten lang.

9. Marvel-Weihnachtskalender: Für die großen Helden in der Schule

Der Spiderman-Weihnachtskalender von Marvel macht was her und ist die optimale Alternative zum Schokoladenkalender für Grundschüler. Er enthält nämlich Schreibwaren und Fanartikel mit Coolness-Garantie. Ein Lineal oder Füller und Bleistifte, die mit Spiderman bedruckt sind, können sich echt sehen lassen!

10. Plüschtier-Adventskalender: Zum Kuscheln, Spielen, Freuen

Ein Adventskalender, der einfach das Herz wärmt und Freude schenkt, ist der Adventskalender 2022 von Joyin. Mit ihm darf jeden Tag ein neues Mini-Plüschtier aus hochwertigem Stoff ins Herz geschlossen und geknuddelt werden. Tiger, Bär, Elch, Elefant und viele mehr eignen sich wunderbar zum Spielen und zum Knuddeln, sind frei von Giftstoffen (amerikanischer Sicherheitsstandard) und sehen aus, als wären sie bereit für eine fröhliche Safari rund um den Tannenbaum.

