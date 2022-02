Sportlich oder kuschelig - schöne Valentinstags-Ausflüge für mehr Zweisamkeit

Durch die Windschutzscheibe auf die Leinwand - Filmabend im Autokino

- Filmabend im Autokino Fragen, die noch nie gestellt wurden - mit diesem Spiel lernt ihr euch noch besser kennen

Weißt du schon, was du deinem Liebsten oder deiner Liebsten zum Valentinstag schenkst? Wie wäre es dieses Jahr mit einem romantischen Tag zu zweit und einem außergewöhnlichen Date, das ihr lange nicht vergessen werdet? Wir haben für dich fünf Date-Ideen gesammelt für einen tollen Tag zu zweit.

1. Euer Zuhause von oben

Die schönsten Orte hängen oft mit eindrucksvollen Ausblicken zusammen. So gut wie jedes Dorf und jede Stadt bietet die Möglichkeit, auf einen Hügel, Berg, Burg oder eine anderweitige Anhöhe zu wandern, um von oben den Ausblick zu genießen.

Diese Dating-Idee ist zwar angesichts der Jahreszeit nichts für Frostbeulen, wer gut mit Decken und Thermounterwäsche ausgerüstet ist, der kann es sich trotzdem einigermaßen warm machen.

Mit einem mitgebrachten Picknick und einer Flasche Wein oder Sekt lässt es sich doch auf jedem Gipfel gut aushalten.

2. Gemeinsam übers Eis

Händchen haltend über das Eis schlittern und dabei verliebte Blicke austauschen - kaum ein Wintersport ist romantischer als Schlittschuhlaufen.

Dank der Bewegung hält man sich dabei auch noch gut warm und hat sich das gemeinsame Abendessen im Lieblingsrestaurant danach redlich verdient.

Auf vielen Eislaufbahnen gibt es an bestimmten Tagen der Woche außerdem eine Disco, bei der die Eisfläche mit bunten Scheinwerfern beleuchtet wird und coole Housemusik aus den Lautsprechern ertönt.

3. Reise in die Vergangenheit

Diese Idee ist vor allem etwas für die Langzeit-Paare. Dabei besucht ihr zusammen die Orte, die euch besonders miteinander verbinden. Zum Beispiel das Kino, in dem ihr euer erstes Date hattet, den Platz, an dem ihr euch zum ersten Mal geküsst habt oder das Lokal, in dem ihr bei eurem ersten Treffen zusammen essen wart.

Singles in Franken Ich suche: Frauen/Männer Frauen Männer von: bis: im PLZ-Bereich:

So könnt ihr die Anfangszeit eurer Beziehung noch einmal durchleben und gemeinsam in schönen Erinnerungen schwelgen.

Wer die Herausforderung liebt, der kann aus dieser Art "Ausflug" eine Schnitzeljagd machen, bei der man nur mithilfe von Hinweisen zu den besonderen Orten gelangt. Am Ende der Tour wartet dann ein Preis.

4. Romantik-Abend mit Kochen und Fragespielen

Vielleicht denkst du, du kennst deinen Partner oder deine Partnerin in- und auswendig und weißt bereits alles über ihn/sie. Viele tiefgründige und persönliche Gespräche bleiben jedoch im Alltag auf der Strecke.

Warum also nicht den Abend des Valentinstages damit verbringen, sich gegenseitig das Lieblingsessen des anderen zu kochen und bei einem Glas Wein gemeinsam zu genießen.

Falls es dir im täglichen Trubel schwerfällt, in tiefgründige Ebenen abzutauchen, gibt es einige Fragespiele für Pärchen, die den Einstieg erleichtern. Mit Fragen wie "Was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast" oder "Was schätzt du an mir am meisten" erfährt man an diesem Abend vielleicht auch Dinge, die man noch nicht über sein Gegenüber wusste.

5. Autokino statt Fernsehabend

Kino ist der Date-Klassiker schlechthin - es ist gemütlich, es gibt tolle Snacks und man kann sich zwar schick machen, muss sich aber nicht aufbrezeln wie bei einem Konzertbesuch.

Wem der konventionelle Besuch des Lichtspielhauses dennoch zu langweilig ist, der kann dem Date einen besonderen Touch verleihen und ins Autokino fahren. Hier ist man noch mehr unter sich und hat trotzdem die Abwechselung zu den üblichen Fernsehabenden auf der Couch.

Weiterlesen: Momente der Zweisamkeit festhalten - das sind die schönsten Foto-Geschenke zum Valentinstag.