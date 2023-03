So erfährst du, wo dein Nachname in Deutschland häufig vorkommt

in vorkommt Kartenanwendung Geogen zeigt die regionale Verteilung von Namen

zeigt die von Namen Datenbank Forebears verrät weltweite Namensverteilung und den Ursprung von Namen

Zugegeben, mein eigener Name ist kein gutes Beispiel: Der Nachname Wagner gehört zu den häufigsten Namen in Deutschland. Platz 7 nimmt "Wagner" im deutschlandweiten Ranking ein - allerdings weit abgeschlagen hinter "Müller", dem häufigsten Nachnamen in Deutschland. Und so färben sich auch große Teile der Deutschlandkarte von Christoph Stoepel hellblau ein - ein Zeichen dafür, dass "Wagner" in allen Regionen Deutschlands relativ häufig ist.

Häufige Namen in Deutschland: Geogen mit 35 Millionen Einträgen

Stoepel bietet in mittlerweile in der vierten Version ein Tool an, um sich die Häufigkeitsverteilung von Nachnamen in Deutschland anzeigen zu lassen. Als Basis dienen Stoepel dafür 35 Millionen Einträge im Telefonregister von 2002. Neuere Daten nutzt Stoepel bewusst nicht - denn mittlerweile haben immer weniger Menschen ein Festnetzanschluss und werden so gar nicht mehr öffentlich erfasst.

Auf der Internetseite Geogen (kurz für geografische Genealogie) kann man sich jedoch nicht nur anzeigen lassen, wie häufig ein Name in Deutschland ist. Man kann sich auch die relative Verteilung ansehen - also wie häufig ein Name im Vergleich zu anderen Namen ist. Und dann sieht man bei meinem Nachnamen beispielsweise, dass "Wagner" vor in einem Band vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen bis nach Franken häufig ist.

Es gibt jedoch auch sehr lokale Namen, die fast nur in einem Gebiet vorkommen. So beispielsweise der Nachname "Partheymüller": Fast alle der knapp 100 Namensträger, die die Datenbank kennt, leben in den Kreisen Kulmbach, Kronach und Lichtenfels.

Weltweite Namensverteilung: Forebears verrät Namensherkunft

Der Nachname "Franke" gehört jedoch nicht dazu: Der Name liegt in Deutschland auf Platz 66 der häufigsten Nachnamen, kommt aber ausgerechnet in Franken recht selten vor. Vielleicht aber auch kein Wunder: Einen Franken "Franke" zu nennen, ergibt nur Sinn, wenn man nicht in Franken ist.

Weltweit kommt der Name "Franke" sonst vor allem noch in den USA, Brasilien, Polen und den Niederlanden vor. Das kann man auf der Seite "Forebears" (englisch für Vorfahr) überprüfen. Die Seite verrät jedoch nicht nur die weltweite Verteilung von Namen, sondern gibt auch Hinweise auf die Namensherkunft. So erfährt man bei Forbears nicht nur, dass der Name "Franke" sich auf die Herkunft aus Franken bezieht, sondern eben auch, dass der Name im Französischen auf einen "freien" und "aufrichtigen" Menschen verweist.

Wagner liegt weltweit übrigens auf Platz 835 der häufigsten Namen. Kein Wunder: Die Liste der weltweit häufigsten Namen werden fast ausschließlich von chinesischen Namen geprägt. Allein "Wang" und "Li" kommen jeweils mehr als 100 Millionen mal auf der Welt vor.

Die Anwendung zeigt auch die Auswirkungen der Globalisierung: Viele Namen sind mittlerweile weltweit vertreten. Noch deutlich flexibler ist die Verteilung bei Vornamen - diese richten sich sehr stark nach Trends. In eigenen Artikeln haben wir die beliebtesten und die unbeliebtesten Babynamen im Jahr 2023 gesammelt.