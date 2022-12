WhatsApp-Sprüche zu Silvester sollten sich von der Masse abheben. So nett gemeint ein "Gutes neues Jahr!" auch sein mag, nachdem man es zweihundertmal an einem Abend gelesen hat, wirkt es etwas abgenutzt. Lass dir deshalb etwas Besonderes einfallen - oder bediene dich einfach in unserer Sprüche-Sammlung: von lustig bis frech, von schlau bis kreativ, von liebevoll bis einfach nur nett, hier findet jede*r den passenden Neujahrs-Gruß. Für Freunde und die engere Familie, für Verwandte und entferntere Bekannte.

Kurz und knackig sollte der WhatsApp-Spruch zu Silvester schon sein, damit du ihn einfach per Handy verschicken kannst. Aber eben auch witzig, einfallsreich, noch nicht tausendmal gehört oder gelesen. So wie die 50 WhatsApp-Nachrichten, die wir im Folgenden für dich zusammengestellt haben. Darunter liebevolle und hoffnungsfrohe Botschaften, lustige und freche Sprüche, Reime und nachdenkliche Weisheiten sowie Zitate berühmter Persönlichkeiten. Los geht's!

Liebe, frohe und hoffnungsvolle Sprüche zu Silvester:

"Frohes Neues Jahr! Möge dein 2022 so knallen wie unsere Silvesterraketen!"

"Möge das neue Jahr so sweet werden wie eine Tüte Süßigkeiten!"

"Im neuen Jahr wünsche ich dir 12 gesunde Monate, 52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 8760 friedliche Stunden, 525.600 wunderschöne Minuten und 31.536.000 fröhliche Sekunden."

"Hier ist ein vorzeitiges Geschenk für das neue Jahr: ein Kuss von mir!"

"Silvester oder nicht – du bist der Knaller! Frohes neues Jahr!"

"Ich wünsche dir für das neue Jahr: eine Hand, die dich festhält, ein Netz, das dich auffängt, ein Schild, das dir den Weg weist und 1000 Sterne, die deinen Weg erhellen."

"Ich hoffe, das neue Jahr bringt dir so viel Glück wie eine Tüte Glückskekse!"

"Sei herzlich, sei ehrlich, sei fair und sei fröhlich. Grüble nicht über Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Und vergiss das Lachen nicht!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller neuer Abenteuer und Erlebnisse!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller Liebe, Freude und Glück!"

"Frohes Neues Jahr! Möge das neue Jahr für dich so schön und bunt werden wie ein Blumenstrauß!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller Lachen, Tanzen und Singen!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit!"

"Ein neues Jahr ist wie eine neue Reise. Lass uns die Koffer packen und die Welt erkunden."

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller Freundschaft, Spaß und guter Laune!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller neuer Erfahrungen und Erlebnisse!"

"Möge das neue Jahr so glücklich werden wie ein Hund, der einen neuen Ball bekommt!"

"Ich wünsche dir ein glückliches Neues Jahr voller Liebe, Freundschaft und Zufriedenheit!"

"Es gibt keine bessere Zeit, um einen neuen Anfang zu machen, als zu Silvester."

"Still und leise auf heimliche Weise schicke ich diese Nachricht für dich auf die Reise. Mit Freude und Glück und herzlichen Grüßen soll sie das neue Jahr dir versüßen."

Nachdenkliche und kluge WhatsApp-Sprüche zu Silvester:

"Das neue Jahr ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Lass uns es mit Freude und Hoffnung füllen."

"Ein neues Jahr ist wie eine neue Chance, unsere Ziele und Träume zu verfolgen. Lass uns keine Zeit verlieren und loslegen."

"Ein neues Jahr ist wie ein leeres Glas. Lass uns es mit Glück, Liebe und Freude füllen."

"Ein neues Jahr ist wie ein neues Buch. Lass uns jedes Kapitel mit Neugierde und Vorfreude aufschlagen."

"Ein neues Jahr ist wie eine leere Leinwand. Lass uns es mit Farben und Formen füllen, die unsere Seele zum Strahlen bringen."

"Ein neues Jahr ist wie eine neue Gelegenheit, unser Leben zu verändern und unsere Träume zu verwirklichen."

"Ein neues Jahr ist wie ein neues Kapitel in unserem Leben. Lass uns es mit Mut und Entschlossenheit schreiben."

Lustige WhatsApp-Sprüche zu Silvester:

"An alle, die mir für dieses Jahr die besten Wünsche geschickt haben - es hat nichts gebracht. Schickt für nächstes Jahr bitte Geld, Alkohol und Zigaretten. Danke."

"Ich brauche keine guten Vorsätze. Die alten sind noch unangetastet."

"Mein guter Vorsatz für 2023: Keine guten Vorsätze!"

"Liebes neues Jahr, wenn du die Arschkarten für das nächste Jahr verteilst: Ich spiele dieses Mal nicht mit! Mit freundlichen Grüßen."

"Silvester ist wie Valentinstag: Die einen knallen, die anderen sitzen vorm Fernseher. Happy new year!"

"Dein Horoskop fürs nächste Jahr ist da. Geld: Die Sterne lächeln. Schule/Beruf: Die Sterne lächeln. Gesundheit: Die Sterne lächeln. Liebe: Die Sterne lachen sich kaputt."

"Ich werde dieses Jahr an Silvester definitiv wach bleiben. Nicht, um das neue Jahr zu begrüßen, sondern um sicherzugehen, dass sich das alte auch wirklich verpisst."

"Was wackelt so spät durch Nacht und Wind? Ein Ferkelchen, das lacht und sing! Es wünscht dir nur eines, das ist wohl klar: Alles Gute im neuen Jahr!"

Zitate zu Silvester für WhatsApp:

"Ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure!" Harald Juhnke

"Gib‘ jedem neuen Jahr die Chance, das schönste deines Lebens zu werden." Mark Twain

"Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen, und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen." Meister Eckhart

"Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst." Henry Ford

"Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muß man beizeiten anfangen." Johann Wolfgang von Goethe

"Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir." Johann Wolfgang von Goethe

"Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer." Johann Wolfgang von Goethe

"Lasst uns gehen mit frischem Mute in das Neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb´ und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein." Hoffmann von Fallersleben

"Wenn es Silvester schneit, ist Neujahr nicht weit." Wilhelm Busch

"Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance." Victor Hugo

"Erst am Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war." Friedrich Nietzsche

"Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein." Theodor Fontane

"Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben." Eleanor Roosevelt

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben." Albert Einstein

"Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht – ja dann erst recht." Albert Einstein

Wir hoffen, du hast den richtigen WhatsApp-Spruch für dich und deine Lieben zu Silvester gefunden! War nicht das Richtige für dich dabei? Hast du bessere Ideen und Sprüche auf Lager? Dann schreib uns gerne auf Facebook oder in den Kommentaren unter diesem Artikel.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr!

