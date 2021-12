Deutschland vor 1 Stunde

Silvester & Tiere

Gegen den Silvester-Horror: So leiden Haustiere weniger unter der Knallerei

Was für die meisten Menschen die fröhlichste Nacht des Jahres werden soll, ist für Haustiere oft der blanke Horror. Böller und Raketen machen Tieren schwer zu schaffen, auch wenn es nur wenige sein werden, wie in diesem Jahr. So können Besitzer*innen ihren Hunden, Katzen und Co. helfen.