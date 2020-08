Am 15. August 2020 wird Mariä Himmelfahrt gefeiert

wird Mariä Himmelfahrt gefeiert Damit fällt er dieses Jahr auf einen Samstag

Der Feiertag spaltet Bayern

Nur 1704 von den 2056 Gemeinden im Freistaat haben frei

Am 15. August 2020, ist Mariä Himmelfahrt - ein Feiertag, der Bayern und damit auch Franken spaltet. Was entscheidet darüber, wer frei hat und wer zur Arbeit muss? Und was wird an Mariä Himmelfahrt eigentlich gefeiert?

Mit Gottesdiensten und Kräuterweihen begehen die Katholiken in Bayern den Feiertag Mariä Himmelfahrt. Beim Marienfest geht es um die Aufnahme Marias in den Himmel. Dabei werden zu Sträußen gebundene Heilpflanzen, Kräuter und Getreideähren gesegnet, die Gläubige zu den Gottesdiensten mitbringen. Daneben gibt es weitere Bräuche wie das Mariensingen und Prozessionen.

Mariä Himmelfahrt 2020: Katholiken feiern, andere müssen zur Arbeit

Während die einen ausschlafen und einen freien Tag genießen können, müssen die viele Arbeitnehmer regulär ihrem Job nachgehen. Aber wer hat 2020 an diesem Tag frei? Und was wird an Mariä Himmelfahrt eigentlich gefeiert?

Prinzipiell ist es so, dass die Bewohner von 1704 der 2056 Gemeinden im Freistaat Bayern generell am 15. August frei haben. Allerdings fällt der Feiertag im Jahr 2020 auf einen Samstag. Arbeitnehmer, die samstags nicht arbeiten müssen, da sie Wochenende haben, haben so oder so einen freien Tag. Prinzipiell ist es an katholischen Feiertagen, wie Mariä Himmelfahrt, so, dass es sich nach der Zahl katholischer Personen, die in einer Kommune ihren Hauptwohnsitz haben, richtet, ob es dort einen Feiertag gibt. Auf welche Städte und Gemeinden das zutrifft, hat das Bayerische "Landesamt für Statistik" bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 festgestellt.

Werktag und Feiertag in Oberfranken: Wer hat am 15. August frei und wer nicht?

In diesen Städten Gemeinden in Oberfranken ist der 15. August ein Feiertag:

Landkreis Bamberg:

Altendorf, Bamberg, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Frensdorf, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Pommersfelden, Rattelsdorf, Scheßlitz, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Zapfendorf, Schlüsselfeld, Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf, Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf, Stegaurach, Walsdorf, Burgwindheim, Ebrach, Burgebrach, Schönbrunn i.Steigerwald, Lisberg, Priesendorf

Seßlach

Altenkunstadt, Bad Staffelstein, Burgkunstadt, Ebensfeld, Hochstadt a.Main, Lichtenfels, Marktgraitz, Marktzeuln, Weismain

Ahorntal, Aufseß, Fichtelberg, Hollfeld, Kirchenpingarten, Mehlmeisel, Pegnitz, Plankenfels, Pottenstein, Waischenfeld

Kronach, Nordhalben, Pressig, Reichenbach, Steinbach a.Wald, Steinwiesen, Stockheim, Teuschnitz, Tschirn, Wallenfels, Wilhelmsthal

Kupferberg, Ludwigschorgast, Marktleugast, Marktschorgast, Presseck, Stadtsteinach

Nagel

Dormitz, Ebermannstadt, Eggolsheim, Effeltrich, Forchheim, Gößweinstein, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Hetzles, Kirchehrenbach, Kleinsendelbach, Kunreuth, Langensendelbach, Leutenbach, Neunkirchen a.Brand, Obertrubach, Pinzberg, Poxdorf, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau

In überwiegend evangelisch geprägten Städten und Gemeinden Oberfrankens ist der 15. August ein Werktag:

Landkreis Coburg:

Ahorn, Bad Rodach, Dörfles-Esbach, Ebersdorf bei Coburg, Großheirath, Grub a. Forst, Itzgrund, Lautertal, Meeder, Neustadt bei Coburg, Niederfüllbach, Rödental, Sonnefeld, Untersiemau, Weidhausen bei Coburg, Weitramsdorf, Coburg

Michelau i. Ofr., Redwitz a.d. Rodach

Bad Berneck i. Fichtelgebirge, Bayreuth, Betzenstein, Bindlach, Bischofsgrün, Creußen, Eckersdorf, Emtmannsberg, Gefrees, Glashütten, Goldkronach, Haag, Heinersreuth, Hummeltal, Mistelbach, Mistelgau, Plech, Prebitz, Schnabelwaid, Seybothenreuth, Speichersdorf, Warmensteinach, Weidenberg

Küps, Ludwigsstadt, Marktrodach, Mitwitz, Schneckenlohe, Tettau, Weißenbrunn

Grafengehaig, Guttenberg, Harsdorf, Himmelkron, Kasendorf, Ködnitz, Kulmbach, Mainleus, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Rugendorf, Thurnau, Trebgast, Untersteinach, Wirsberg, Wonsees

Bad Steben, Berg, Döhlau, Feilitzsch, Gattendorf, Geroldsgrün, Helmbrechts, Hof, Issigau, Köditz, Konradsreuth, Leupoldsgrün, Lichtenberg, Münchberg, Naila, Oberkotzau, Regnitzlosau, Rehau, Schauenstein, Schwarzenbach an der Saale, Schwarzenbach am Wald, Selbitz, Sparneck, Stammbach, Töpen, Trogen, Weißdorf, Zell im Fichtelgebirge

Arzberg, Bad Alexandersbad, Höchstädt i. Fichtelgebirge, Hohenberg a. d. Eger, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Marktredwitz, Röslau, Schirnding, Schönwald, Selb, Thiersheim, Thierstein, Tröstau, Weißenstadt, Wunsiedel

Egloffstein, Gräfenberg, Hilpoltstein, Igensdorf, Wiesenttal

Mittelfranken: Hier ist der 15. August ein gesetzlicher Feiertag und hier nicht

Innerhalb Frankens ist Mittelfranken der Verlierer, was den Feiertag angeht. Denn die Region ist hauptsächlich protestantisch. Schön für die, die frei haben: Sie können zum Shoppen nach Nürnberg fahren. In diesen Städten und Gemeinden in Mittelfranken ist der 15. August ein Feiertag:

Landkreis Erlangen-Höchstadt:

Adelsdorf, Bubenreuth, Gremsdorf, Großenseebach, Hemhofen, Herzogenaurach, Heßdorf, Höchstadt a.d.Aisch, Marloffstein, Röttenbach, Wachenroth

Neuhaus a.d.Pegnitz, Neunkirchen a.Sand, Schnaittach, Simmelsdorf

Arberg, Aurach, Burgoberbach, Dürrwangen, Herrieden, Mitteleschenbach, Ornbau, Wilburgstetten, Wolframs-Eschenbach

Markt Bibart, Oberscheinfeld, Scheinfeld

Abenberg, Allersberg, Greding, Heideck, Hilpoltstein, Röttenbach, Spalt

Ellingen, Gnotzheim, Pleinfeld, Raitenbuch

In folgenden mittelfränkischen Städten und Gemeinden ist am 15. August kein Feiertag:

Landkreis Erlangen-Höchstadt:

Aurachtal, Baiersdorf, Buckenhof, Eckental, Erlangen, Heroldsberg, Kalchreuth, Lonnerstadt, Möhrendorf, Mühlhausen, Oberreichenbach, Spardorf, Uttenreuth, Vestenbergsgreuth, Weisendorf,

Alfeld, Altdorf bei Nürnberg, Burgthann, Engelthal, Feucht, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Lauf a.d. Pegnitz, Leinburg, Nürnberg, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenberg a.d. Pegnitz, Rückersdorf, Schwaig bei Nürnberg, Schwarzenbruck, Velden, Vorra, Winkelhaid

Ammerndorf, Caldolzburg, Fürth, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach, Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

Adelshofen, Ansbach, Bechhofen, Bruckberg, Buch a. Wald, Burk, Colmberg, Dentlein a. Forst, Diebach, Dietenhofen, Dinkelsbühl, Dombühl, Ehingen, Feuchtwangen, Flachslanden, Gebsattel, Gerolfingen, Geslau, Heilsbronn, Insingen, Langfurth, Lehrberg, Leutershausen, Lichtenau, Merkendorf, Mönchsroth, Neuendettelsau, Neusitz, Oberdachstetten, Ohrenbach, Petersaurach, Röckingen, Rothenburg ob der Tauber, Rügland, Sachsen bei Ansbach, Schillingsfürst, Schnelldorf, Schopfloch, Steinsfeld, Unterschwaningen, Wassertrüdingen, Weidenbach, Weihenzell, Weiltingen, Wettringen, Wieseth, Windelsbach, Windsbach, Wittelshofen, Wörnitz

Büchenbach, Georgensgmünd, Kammerstein, Rednitzhembach, Rohr, Roth, Schwanstetten, Thalmässing, Wendelstein

Bad Windsheim, Baudenbach, Burgbernheim, Burghaslach, Dachsbach, Diespeck, Dietersheim, Emskirchen, Ergersheim, Gallmersgarten, Gerhardshofen, Gollhofen, Gutenstetten, Hagenbüchach, Hemmersheim, Illesheim, Ippesheim, Ipsheim, Langenfeld, Marktbergel, Markt Erlbach, Markt Nordheim, Markt Taschendorf, Münchsteinach, Neuhof a.d. Zenn, Neustadt a.d. Aisch, Oberickelsheim, Obernzenn, Simmershofen, Sugenheim, Trautskirchen, Uehlfeld, Uffenheim, Weigenheim, Wilhelmsdorf

Absberg, Alesheim, Bergen, Burgsalach, Dittenheim, Ettenstatt, Gunzenhausen, Haundorf, Heidenheim, Höttingen, Langenaltheim, Markt Berolzheim, Meinheim, Muhr a.See, Nennslingen, Pappenheim, Pfofeld, Polsingen, Solnhofen, Treuchtlingen, Theilenhofen, Weißenburg i.Bay., Westheim

Unterfranken: Hier ist der 15. August ein gesetzlicher Feiertag

In folgenden Städten und Gemeinden in Unterfranken ist der 15. August ein Feiertag:

Landkreis Aschaffenburg:

Alzenau, Aschaffenburg, Bessenbach, Blankenbach, Dammbach, Geiselbach, Glattbach, Goldbach, Großostheim, Haibach, Heigenbrücken, Heinrichsthal, Heimbuchenthal, Hösbach, Johannesberg, Kahl a.Main, Karlstein, Kleinostheim, Kleinkahl, Krombach, Laufach, Mainaschaff, Mespelbrunn, Mömbris, Rothenbuch, Sailauf, Schöllkrippen, Sommerkahl, Stockstadt a.Main, Waldaschaff, Weibersbrunn, Westerngrund, Wiesen

Aura a.d.Saale, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Elfershausen, Euerdorf, Fuchsstadt, Hammelburg, Maßbach, Motten, Münnerstadt, Nüdlingen, Oberthulba, Oerlenbach, Oberleichtersbach, Ramsthal, Riedenberg, Schondra, Sulzthal, Rannungen, Thundorf i.UFr., Wartmannsroth, Wildflecken

Bad Königshofen i.Grabfeld, Bastheim, Bischofsheim a.d.Rhön, Burglauer, Fladungen, Großbardorf, Großeibstadt, Hausen, Hendungen, Heustreu, Hohenroth, Hollstadt, Mellrichstadt, Oberstreu, Stockheim, Herbstadt, Sulzdorf a.d.Lederhecke, Niederlauer, Nordheim v.d.Rhön, Oberelsbach, Rödelmaier, Salz, Sandberg, Schönau a.d.Brend, Strahlungen, Sulzfeld, Trappstadt, Unsleben, Wollbach, Saal an der Saale, Wülfershausen

Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Eltmann, Gädheim, Haßfurt, Hofheim i.UFr., Kirchlauter, Knetzgau, Oberaurach, Pfarrweisach, Rauhenebrach, Riedbach, Sand a.Main, Stettfeld, Theres, Wonfurt, Zeil a.Main

Altenbuch, Amorbach, Bürgstadt, Collenberg, Dorfprozelten, Eichenbühl, Elsenfeld,Erlenbach a.Main, Eschau, Faulbach, Großheubach, Großwallstadt, Hausen, Kirchzell, Kleinheubach, Kleinwallstadt, Klingenberg a.Main, Laudenbach, Leidersbach, Miltenberg, Mömlingen, Mönchberg, Neunkirchen, Niedernberg, Obernburg a.Main, Röllbach, Rüdenau, Schneeberg, Stadtprozelten, Sulzbach a.Main, Weilbach, Wörth a.Main

Aub, Bergtheim, Bieberehren, Bütthard, Eibelstadt, Eisenheim, Eisingen, Erlabrunn, Estenfeld, Frickenhausen a.Main, Gaukönigshofen, Gelchsheim, Gerbrunn, Geroldshausen, Giebelstadt, Greußenheim, Güntersleben, Hausen b.Würzburg, Helmstadt, Hettstadt, Höchberg, Holzkirchen, Kirchheim, Kist, Kleinrinderfeld, Kürnach, Leinach, Margetshöchheim, Neubrunn, Oberpleichfeld, Ochsenfurt, Prosselsheim, Randersacker, Riedenheim, Rimpar, Röttingen, Rottendorf, Sonderhofen, Tauberrettersheim, Theilheim, Thüngersheim, Unterpleichfeld, Veitshöchheim, Waldbüttelbrunn, Waldbrunn, Würzburg, Zell a.Main

Bergrheinfeld, Dingolshausen, Dittelbrunn, Donnersdorf, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gerolzhofen, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Lülsfeld, Michelau i.Steigerwald, Niederwerrn, Oberschwarzach, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schweinfurt, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, Wipfeld

Arnstein, Aura i.Sinngrund, Birkenfeld, Bischbrunn, Burgsinn, Erlenbach b.Marktheidenfeld, Esselbach, Eußenheim, Fellen, Frammersbach, Gemünden a.Main, Gössenheim, Gräfendorf, Hafenlohr, Himmelstadt, Karbach, Karlstadt, Karsbach, Kreuzwertheim, Lohr a.Main, Marktheidenfeld, Neuendorf, Neuhütten, Neustadt a.Main, Obersinn, Rechtenbach, Retzstadt, Rieneck, Roden, Rothenfels, Schollbrunn, Steinfeld, Thüngen, Triefenstein, Urspringen, Wiesthal, Zellingen

In diesen Gemeinden in Unterfranken ist der 15. August kein Feiertag:

Landkreis Bad Kissingen:

Geroda, Zeitlofs

Aubstadt, Höchheim, Ostheim v.d.Rhön, Sondheim v.d.Rhön, Willmars

Ermershausen, Königsberg i.Bay., Maroldsweisach, Rentweinsdorf, Untermerzbach

Abtswind, Albertshofen, Buchbrunn, Castell, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainbernheim, Mainstockheim, Marktbreit, Markt Einersheim, Marktsteft, Martinsheim, Obernbreit, Rödelsee, Rüdenhausen, Segnitz

Schwebheim, Sennfeld

Altertheim, Reichenberg, Remlingen, Sommerhausen, Uettingen, Winterhausen

Diese Einteilung gilt vorerst: Auf Nachfrage von inFranken.de teilte eine Sprecherin des Bayerisches "Landesamts für Statistik" mit, dass Änderungen erst wieder durch den nächsten Zensus im Jahr 2021 auftreten können.

Feiertag am 15. August: Was wird an Maria Himmelfahrt gefeiert?

Für katholische Christen hat die Maria, die Mutter von Jesu, einen hohen Stellenwert. Sie wird besonders verehrt. Der 15. August erinnert daran, dass auch sie heilig ist. Nach ihrem Tod soll sie direkt in den Himmel gekommen sein. In der Bibel wird zwar von Maria erzählt, nicht aber über ihre Himmelfahrt.

Hinter "Mariä Himmelfahrt" verbirgt sich theologisch korrekt gesprochen das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel: Maria ist mit Leib und Seele als ganzer Mensch in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden. Diesen Glaubenssatz erhob Papst Pius XII. nach Befragung aller Bischöfe am Allerheiligenfest 1950 zum Dogma. "Im Geheimnis dieses Marienfestes feiern wir zugleich mit der Krönung Mariens auch unsere noch erhoffte Vollendung im Himmel", sagt Bischof Dr. Friedhelm Hofmann.

Die Himmelfahrt hat eine besondere Bedeutung und ist ein religionsgeschichtliches Motiv. Die biblischen Erzählungen von Christi Himmelfahrt sollen Hoffnung machen, dass der Mensch nach dem Tod in ein jenseitiges Paradies kommt. In der modernen Theologie wird der Himmel als ein endgültiges "Bei-Gott-sein" interpretiert. Auch im Islam gibt es eine Himmelfahrt. Hier wird überliefert, dass der Religionsstifter Mohammed durch sieben Himmel bis vor Gottes Thron aufgestiegen ist.

Mariä Himmelfahrt: Welche Bräuche gibt es an dem Feiertag?

Am 15. August finden vielerorts Wallfahrten mit Lichterprozessionen statt. Zudem gibt es in vielen Regionen die sogenannte Kräuterweihe. Seit dem 10. Jahrhundert gibt es diesen Brauch an Maria Himmelfahrt schon.

Ab dem 10. Jahrhundert erzählte man sich, dass das Grab von Maria nach Kräutern gerochen hat. Später hieß es, dass ihre Grabtücher nach Lilien geduftet haben. Da Maria immer wieder in Verbindung mit Kräutern und Blumen gebracht wird, gibt es nachweislich seit dem 10. Jahrhundert den Brauch der Kräuterweihe. Schon die Ägypter, Griechen, Römer und die germanischen Völker kannten die Heilkraft bestimmter Pflanzen. Im Mittelalter wurde der Brauch christianisiert, indem die Wirkung der Gewächse auf Gott und die Fürsprache Marias zurückgeführt wurde.Die christliche Legende, die der Kräuterweihe zu Grunde liegt, dreht sich um die Himmelfahrt Marias: Als die Apostel nach drei Tagen das Grab der Muttergottes öffneten, fanden sie statt des Leichnams duftende Blumen und Kräuter darin, schreibt das Ordinariat Würzburg.

In vielen Gegenden, auch in Franken, werden am 14. August für Mariä Himmelfahrt Kräuterbuschen oder auch Wurzbüschel gebunden. Die Zahl der Kräuter schwankt je nach Region von sieben bis 99. In den meisten Kräuterbuschen ist in der Mitte eine Königskerze.

Am 15. August werden die Kräuterbuschen in die Kirche gebracht und vom Pfarrer geweiht. Die Tradition besagt, dass geweihte Kräuter vor Krankheiten und Unglücken wie Feuer oder Unwetter schützen. Deshalb werden die Kräuterbündel nach der Weihe im Haus in den Herrgottswinkel gehängt. Der Herrgottswinkel findet sich in Zimmerecken mancher katholischer Haushalte. Hier werden ein Kreuz, aber auch Heiligenbilder oder Blumen aufgestellt.

Zu Mariä Himmelfahrt beginnt der "Frauendreißiger", der bis zum Fest Mariä Geburt am 8. September beziehungsweise bis Mariä Schmerzen am 15. September gezählt wird. In dieser Zeit sind die hiesigen Kräuter voll ausgereift. Die teils darin vorhandenen Gifte sollen ihre Schärfe verloren haben. Auch dieses christliche Brauchtum lässt sich auf das Fasten der Germanen vor den Erntefesten zurückführen. An zahlreichen Wallfahrtsorten im Bistum Würzburg werden Mariä Himmelfahrt und die folgenden Marienfeste besonders feierlich begangen. Beeindruckend ist die Feier am Maria Ehrenberg in der Rhön.

Katholik in evangelischer Gemeinde: So bekommen Sie frei

Sind Sie katholisch und arbeiten in einer evangelischen Kommune, können Sie in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber, der Arbeit fernbleiben. Das legt das "Bayerische Feiertagsgesetz" fest. In speziellen Fällen darf Ihr Arbeitgeber Ihre Abwesenheit aber auch untersagen. Die Ausnahmen sind ebenfalls im Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage in Bayern (Artikel 4) festgelegt. Dabei ist unwichtig, ob sie katholisch, evangelisch oder konfessionslos sind oder eine andere Religion ausüben.

Mariä Himmelfahrt (oder auch Maria Himmelfahrt) ist im Saarland und in Bayern ein gesetzlicher Feiertag.