Kirchweihen und ihre Tradition: Warum finden sie hauptsächlich zwischen August und Oktober statt?

Religiöse und weltliche Tradition des Festes

Kirchweih oft im Herbst - aber nicht immer

Fränkische Kirchweih-Bräuche

Einst war die Kirchweih in den Dörfern der Höhepunkt des Jahres. Die Gemeinden feierten die Einweihung ihrer Kirche. Die religiöse Bedeutung des Fests ist heute in den Hintergrund getreten. Geblieben ist ein buntes Volksfest, das viele alte Bräuche und Traditionen lebendig hält. Wir stellen einige davon vor und verraten dir, ob Kirchweih wirklich ein Herbstfest ist.

Kirchweih oft im Herbst

Kirchweih ist ein jahrhundertealtes christliches Fest: Gefeiert wird mit vielerlei Brauchtum das Gedenken an die Einweihung der Kirche im Ort. Früher feierte jede Gemeinde entweder am speziellen Tag der Weihe ihrer Kirche oder am Gedenktag des Heiligen, dem die Kirche gewidmet war. So wurde fast das ganze Jahr in irgendeiner Gemeinde Kirchweih gefeiert. Diese Feste waren ein wichtiger Bestandteil des ländlichen Lebens. Dabei gab es nicht nur religiöse Feierlichkeiten, sondern immer auch weltliche. Meist über mehrere Tage wurde mit gutem Essen und viel Bier, Musik, Tanz und Spiel gefeiert. War das Fest im eigenen Ort vorbei, feierte man bald in den Nachbarorten weiter. Den Oberen war das gar nicht recht: Die Bevölkerung sollte arbeiten und nicht andauernd feiern. 1806 führte man daher in Bayern die "Allgemeinkirchweih" ein: Am dritten Sonntag im Oktober sollten nun alle Gemeinden gleichzeitig Kirchweih feiern.

Schon damals machte nicht jeder Ort das mit. Heute wird in vielen Gemeinden Kirchweih wieder am eigenen Weihetag gefeiert. Orte, die den Weihetag ihrer Kirche nicht kennen, greifen aber auf das Datum der allgemeinen Kirchweih zurück. Vielerorts feiert man auch einfach zweimal, zum ortseigenen und zum allgemeinen Datum.

Der dritte Sonntag im Oktober ist also der offizielle Kirchweihtag. Da viele Gemeinden an diesem Datum feiern, entsteht der Eindruck, Kirchweih sei ein herbstliches Fest. Auch könnte es sein, dass frühere heidnische Erntefeste Ursprung des Kirchweihbrauchtums sind. Und Erntefeste waren natürlich im Herbst. Doch nicht alle Gemeinden feiern im Herbst. Du findest auch im Frühjahr und Sommer viele Kirchweihfeste. So feiern die Stadtteile Nürnbergs jeweils eigene Kirchweihfeste zwischen Mai und September.

Kirchweih-Traditionen

Bayern hat viele Namen für die Kirchweih: In Franken heißt sie "Kärwa", in der Oberpfalz "Kirwa". Die Unterfranken sagen "Kerm", die Ober- und Niederbayern "Kirta". In Altmühlfranken hörst du auch die Bezeichnungen "Körwa" oder "Kirwa". So viele Namen dieses Fest hat, so viele regional unterschiedliche Traditionen gibt es auch. Fast jedes Dorf hatte eigene historische Bräuche, die sich bis heute erhalten haben.

Überall gibt es ein besonderes Festmahl zu Kirchweih. Gänse- oder Entenbraten, die mit Knödel und Blaukraut serviert werden oder Schweinebraten ist beliebt. In Franken gibt es oft Krenfleisch mit fränkischen Knödeln oder Bratwürste. Auch regional typische Süßspeisen isst man gern: meist Schmalzgebäck wie Kirchweihküchle, Kirchweihnudeln oder Krapfen. Eine typisch fränkische Spezialität sind auch die Knieküchle. Sie heißen so, weil der Teig vor dem Backen über ein Knie ausgezogen wurde. Vielerorts braut man zu Kirchweih ein eigenes Bier.

In alten Zeiten begannen die Feierlichkeiten am Donnerstag oder Freitag mit Schlachten und Backen. Am Sonntag gab es einen Gottesdienst mit Kirchweihpredigt als Höhepunkt. Das Ende am Montag oder Dienstag wurde in manchen Orten mit einer zeremoniellen Kirchweih-Beerdigung begangen. Unter Heulen und Klagen wurden dazu Symbole der Kirchweih wie Krapfen oder Bier vergraben.

So feiert Franken: von Kirchweihbäumen, Umzügen und Tanzlinden

In Frankens Regionen haben sich viele Kirchweih-Traditionen erhalten. Fast überall ist es üblich, einen geschmückten Kirchweihbaum aufzustellen. Der Baum wird von der Dorfjugend ausgesucht, bearbeitet und bemalt. Er wird mit Kränzen und Schildern mit Bildern der Handwerke oder Vereine des Ortes geschmückt. Früher hatte der Baum auch eine polizeirechtliche Bedeutung: Er symbolisierte den sogenannten "Kirchweihschutz" und sollte garantieren, dass das Fest friedlich verlief. Volkstänze um den Baum sind auch heute noch ein beliebtes Vergnügen. Zahlreiche weitere Bräuche ranken sich um den Kirchweihbaum. So beispielsweise in Gunzenhausen das "Kerwabaumklettern". Am Baum wird eine Glocke aufgehängt, die die Kletterer erreichen und läuten müssen. Geklettert wird in Mannschaften und der erste Platz gewinnt ein Spanferkel und natürlich: viel Bier. Sehr verbreitet in Franken ist auch der "Betzentanz" (Hammeltanz). Hier wird ein Wecker an den Kirchweihbaum genagelt. Die Paare tanzen um den Baum, bis der Wecker klingelt. Das Paar, das dann in einer Markierung am Boden steht, gewinnt ein Schaf.

In Franken hat der Kirchweihbaum eine lange Tradition. CC0 / Pixabay / alsen

Auch Kirchweihumzügen in verschiedenen Formen wirst du überall in Franken begegnen. Oft mit Festwägen, fast immer in historischen Kostümen, begleitet von Musikkapellen, Tänzer*innen, Spielmannszügen und regionalen Besonderheiten. Fürth veranstaltet beispielsweise während seiner Michaeliskirchweih einen großen Erntedankumzug mit über 3000 Mitwirkenden. Beim Umzug der Rüdenhauser Bürgerwehr spielen zwei Trommler die Hauptrolle. In Treuchtlingen (und weiteren Orten) eröffnet Gambrinus, der König des Bieres in seiner Prunkkutsche das Fest: Er fährt durch den Ort und zieht ins Festzelt ein, wo der Bürgermeister dann das erste Fass Bier ansticht.

Das Landesverzeichnis für immaterielles Kulturerbe der UNESCO sammelt fränkische Feste und Bräuche. Frau Prof. Dr. Alzheimer vom bayerischen Expert*innen-Gremium für immaterielles Kulturerbe, empfiehlt unter anderem die Limmersdorfer Kirchweih bei Thurnau. Sie sei eine Seltenheit unter den fränkischen Festen. Seit 1729 feiert und tanzen die Limmersdorfer in der Krone einer jetzt bereits über 300 Jahre alten Linde. Auch Langenstadt im Landkreis Kulmbach feiert sein Kirchweihfest rund um eine der seltenen Tanzlinden.

Kuriose fränkische Spektakel

Eine der bekanntesten fränkischen Kirchweihbräuche ist sicherlich der "Hahnenschlag". Du kannst dir das Spektakel beispielsweise auf der bekannten Bamberger Sandkerwa ansehen. Mit verbundenen Augen zerschlagen die Teilnehmenden einen Tontopf mit einem Dreschflegel. Früher wurde dabei angeblich ein echter Hahn geschlagen.

In Kemmern im Landkreis Bamberg und einigen umliegenden Orten, ist das "Gaaßbockreiten" zu Kirchweih Tradition. Ein Freiwilliger spielt dabei in Ziegenbock-Verkleidung Verkauf und Schlachtung eines Geißbockes nach.

Auch ein ungewöhnliches Spektakel ist das Sautrogrennen auf der Regnitz zur Katzwanger Kirchweih. In skurrilen Kostümen stürzen sich die - teils lokal prominenten - Teams in hölzernen Trögen in die Fluten. Ein ähnliches Event kannst du auch in Gemünden am Main besuchen.

Strohpuppen, Strohbären und der Pressack-König

Die unverheirateten Burschen von Solnhofen bauen zu Kirchweih eine Strohpuppe. Diese sogenannte "Kirchweihsau" wird dann in einem "Leichenzug" durch den Ort gefahren. Auf der Altmühlbrücke wird die Strohpuppe an das Brückengeländer gehängt. Ein "Pfarrer" hält die "Leichenrede" und spielt dabei auf Ereignisse des Jahres im Ort an. Schließlich wird die Puppe verbrannt und mit einer Abschiedszeremonie in die Altmühl geworfen.

Wer beim Kirchweihkarteln viele Asse aufdeckt, wird Pressack-König. CC0 / Pixabay / planet_fox

Am Ende der Kirchweih wird in vielen Orten Altmühlfrankens ein Bursche mit Stroh verkleidet. Er ist der Körwa-Bär. Der Bär wird unter großem Hallo an einer Kette durch den Ort geführt. Jeden, den er erwischt, schwärzt der Bär mit Ruß. Dabei sammelt der Bären-Zug Geld, Alkohol und Körwa-Küchle ein.

Beim Kirchweihkarteln in Dietfurt stellt sich heraus, wer König wird. Die Karten wandern dabei reihum und jeder Spieler, der ein Ass aufdeckt, bekommt einen Holzdübel. Wer zuerst zehn Dübel auf seiner Holzscheibe hat, wird der Presssack-König.

Fazit

Fränkische Kirchweihfeste sind regional unterschiedlich und abwechslungsreich. Kulinarische Genüsse und Festgetränke, Musik, Tanz und Spiel, gibt es aber überall. Oft hast du bei solchen Veranstaltungen die Gelegenheit, historische Traditionen und Bräuche mitzuerleben. Dass sich diese Bräuche durch die Jahrhunderte erhalten haben, verspricht, dass sie recht vergnüglich sind. Und das nicht nur im Herbst.

Hier kannst du dich über aktuelle fränkische Kirchweihfeste informieren.