Hundstage

Die Hundstage - Zeitraum und Bedeutung fürs Wetter

Wenn der Sommer zu Hochtouren aufläuft und es so richtig heiß wird, sprechen viele Leute von den "Hundstagen". Aber was passiert eigentlich während dieser Phase und woher kommt der merkwürdige Name?