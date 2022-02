Holzlöffel, Blumenschmuck oder Schokolade: So feiern andere Länder und Kulturen den Valentinstag

Schokolade, Bücher oder Holzlöffel: So unterschiedlich sind die Valentinstags-Traditionen weltweit

weltweit 14. Februar ist nicht überall der "Tag der Liebe"

ist nicht überall der "Tag der Liebe" Beschenken und beschenkt werden - so feiern andere Nationen den "Tag der Liebe"

Nicht selten wird der Rummel um den Valentinstag - ähnlich wie bei Weihnachten - als eine Erfindung des Kapitalismus zum Anstiften des Kauf-Verhaltens verurteilt. Es geht um das perfekte Geschenk für den Partner oder die Partnerin, oder um Verabredungen in exklusiven Restaurants mit kitschiger Dekoration und rührseliger Musik. Aber es lohnt sich, sich an den eigentlichen Zweck und den Anlass des Valentinstages zu erinnern. Schließlich dient der 14. Februar als "Tag der Romantik und Liebe". In vielen verschiedenen Kulturen wird dieser Tag (wenn auch teilweise an einem anderen Datum) schon sehr lange traditionsgemäß zelebriert. Wir zeigen dir, wo und wie.

Der Ursprung des Valentinstages

Um die eigentliche Herkunft dieses besonderen Tages im Jahr ranken sich einige Geschichten und Erklärungsansätze. Worin genau sein Ursprung liegt, ist jedoch nicht vollständig geklärt. Naheliegend ist die Rückführung auf den Namensgeber, den heiligen Valentin. Dieser lebte im dritten Jahrhundert als Bischof in Umbrien, Italien und soll dort verbotenerweise Paare getraut und den christlichen Glauben verbreitet haben. Diese Taten führten schließlich sogar zu seiner Hinrichtung. Dennoch wurde seine Existenz nie eindeutig belegt, weshalb sich diese Ursprungs-Erklärung nur auf eine Legende stützt.

Ein weiterer Ansatz liegt im alten Rom, wo man am 14. Februar die Göttin Juno ehrte und ihr mit Blumengeschenken huldigte. Die Gemahlin von Zeus galt als Göttin der Ehe und Geburt.

So mannigfaltig wie die Legenden um die Herkunft des Valentinstages sind auch die Ausprägungen, in denen er auf den verschiedenen Teilen der Welt gefeiert wird. Wir stellen dir im Folgenden einige Bräuche und Traditionen zum Valentinstag vor.

1. Spanien - Liebe geht durch Literatur

In Spanien wird der "Tag der Liebe" zusammen mit dem "Welttag des Buches" am 23. April gefeiert. Anlässlich des Gedenkens des "St. Jordi" - ein spanischer Nationalheld und Drachentöter - werden an diesem Tag neben einzelnen Rosen auch Bücher verschenkt.

2. Japan - Schwarz und Weiß

In Japan ist es üblich, dass am Valentinstag die Frauen den Männern eine Freude in Form von (meistens dunkler) Schokolade machen. Dabei wird die Schokolade nicht unbedingt an den Partner verschenkt, sondern zum Beispiel auch an Kollegen oder Vorgesetzte. Das Ganze gleicht sich dann einen Monat später, am 14. März wieder aus, indem die Männer den Frauen Schokolade "zurückschenken". Dabei handelt es sich dann traditionsgemäß um weiße Schokolade.

3. Italien - für immer vereint

Am Valentinstag befestigen verliebte Paare in Italien Liebesschlösser an Brücken. Meistens sind dabei die Namen oder Initialen der Verliebten in das Schloss eingraviert. Der Schlüssel wird dann in den Fluss geworfen, um zu symbolisieren, dass das Schloss nicht mehr geöffnet werden kann, und das Paar so für immer zusammenbleibt.

4. Brasilien - im großen Kreis

Am "Dia Dos Namorados" wird auch in Brasilien die Liebe zelebriert. Das passiert zumeist im Kreise der Familie und Liebsten mit einem reichlichen Essen und einer großen Feier. In einigen Städten gibt es zudem Paraden und Karnevals-Umzügen. Anders als bei uns liegt das Datum dieser brasilianischen Feierlichkeiten allerdings im Sommer, und zwar am 12. Juni.

5. Wales - Holzlöffel statt Blumen

Einem besonders alten walisischen Brauch nach, schnitzten zukünftige Schwiegersöhne den Brautvätern Löffel aus Holz, um die Väter ihrer Angebeteten mit ihrem handwerklichen Talent zu beeindrucken. Daher werden in Wales auch heute noch Holzlöffel zum Valentinstag verschenkt.

6. Finnland - Freundschaft und Liebe

Auch in Finnland feiert man den "Tag der Liebe" und beschenkt sich. Jedoch ist hier der Valentinstag nicht nur den Pärchen vorbehalten. Auch die Freundschaft wird an diesem Tag großgeschrieben, weshalb Freunde ebenfalls beschenkt werden und meistens eher in einer größeren Runde gefeiert wird als in stiller Zweisamkeit.

7. Südafrika - ein Meer aus Blumen

Am Valentinstag steht in Südafrika der Blumenschmuck im Fokus der Aufmerksamkeit. Im Zeichen der Familie und Liebe wird hier mit Blumen dekoriert und verziert, was das Zeug hält. Der "Tag der Liebe" wird von den Bürger*innen außerdem dazu genutzt, die kulturelle Vielfalt zu feiern.