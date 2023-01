Franken vor 20 Minuten

Sternsinger

Heilige Drei Könige 2023: Um was geht es und wo gilt er als Feiertag?

Am 6. Januar ist es wieder soweit: Zahlreiche Sternsinger ziehen durch die fränkischen Städte, um für Kinder in Not Spenden zu sammeln. inFranken.de erklärt, was es mit dem Dreikönigstag auf sich hat und wo er ein gesetzlicher Feiertag ist.