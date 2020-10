Süßes oder Saures? Am 31. Oktober ist es wieder soweit: Halloween steht vor der Tür - aber in diesem Jahr werden mit Sicherheit fast keine verkleideten Kinder durch die Straßen ziehen und Süßigkeiten sammeln. Auch Halloweenpartys werden in diesem Jahr nicht wie üblich stattfinden, denn die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml rät aufgrund der Corona-Pandemie in einem klarem Statement davon ab.

Trotzdem kann man es sich an diesem Abend zuhause schaurig gemütlich machen und Kürbisse schnitzen oder auch gruselige Halloweenfilme schauen. Auch in Zeiten von Corona, kann man vor allem mit Kindern ein tolles Halloweenfest verbringen. Der Brauch hat auch in Franken in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Doch woher kommt Halloween überhaupt?

Wann ist Halloween?

Halloween oder auch Reformationstag ist wie immer am 31. Oktober. Einen Tag danach ist der 1. November, Allerheiligen, welcher in Bayern stets ein Feiertag ist. Halloween steht abgekürzt für "Eve of All Hallows" - der Abend vor Allerheiligen. Veranlasst wurde Allerheiligen 830 nach Christus von Papst Gregor IV. Er entschied sich, den Tag auf den 1. November zu legen. Am 2. November wurde an Allerseelen an alle Verstorbenen erinnert. Heutzutage liegen beide Feiertage zusammen auf den 1. November.

Wo wird Halloween gefeiert?

Vor allem in katholischen Regionen Großbritanniens wurde früher Halloween gefeiert. Inzwischen ist das Fest in Nordamerika ganz besonders groß, denn die irischen Auswanderer brachten Halloween mit in die neue Heimat. Aber auch in Europa und Deutschland wird der 31. Oktober mehr und mehr gefeiert.

Wieso ist Halloween ein gruseliges Fest?

Die Menschen glaubten früher, dass die Toten zwischen Halloween und Allerseelen aus der Hölle zurückkehren, damit ihre Familien für sie beten. Und dabei sollen auch immer wieder böse Geister die Lebenden heimgesucht haben. Deshalb ist Halloween ein gruseliges Fest, bei dem sich die Menschen auch als Schauergestalten verkleiden.

Was hat Halloween mit Kürbissen zu tun?

Die irischen Einwanderer in Nordamerika schnitzten an All Hallow's Eve traditionell Lampen aus Gemüserüben. Einer irischen Sage zufolge hatte der Bösewicht Jack Oldfield den Teufel reingelegt, so dass er niemals in die Hölle müsse. Allerdings wurde Jack nach seinem Tod im Himmel abgewiesen, so dass der Teufel ihm eine Rübe und eine glühende Kohle schenkte, damit er zumindest etwas Licht hat, wenn er allein durch die Dunkelheit wandern muss. Diesen Brauch brachten die Neu-Amerikaner mit und da es in den USA Kürbisse in Hülle und Fülle gibt, war der Halloween-Kürbis geboren.