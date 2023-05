Geschenkideen zum Muttertag 2023: Die besten Tipps

Am 14. Mai ist Muttertag. Höchste Zeit für ein Geschenk, das von Herzen kommt. Viele stellen sich an diesem Tag die Frage, womit du deiner Mutter ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst.

Wir haben die besten Geschenktipps zum Muttertag für dich zusammengestellt.

Klassische Geschenke zum Muttertag

Natürlich geht es beim Muttertag nicht um den materiellen Wert der Geschenke. Wichtig ist für unsere Mütter nur, dass wir an diesem Tag an sie gedacht haben. Ganz klassisch werden zum Muttertag gerne Blumensträuße oder ähnliches verschenkt. Neben dem Strauß vom lokalen Floristen besteht auch die Möglichkeit, einen Strauß direkt zu deiner Mutter nach Hause liefern zu lassen. Dies ist vor allem praktisch für diejenigen, denen es am Muttertag nicht möglich ist, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen.

Auch Gutscheine für das Lieblingsrestaurant, den Friseur oder vielleicht die Kosmetikerin (um nur einige Beispiele zu nennen) bereiten sicher jeder Mutter große Freude.

Persönliche Geschenkideen

Jeder freut sich über Geschenke, die zeigen, dass man sich Gedanken gemacht und sich vielleicht sogar selbst Zeit genommen hat, um etwas zu basteln oder bauen. Neben diesen gebastelten Kleinigkeiten bieten sich beispielsweise Erinnerungsbücher zum selbst Ausfüllen an. Diese eignen sich nicht nur für den Muttertag, sondern auch für andere Anlässe, wie Geburtstage oder Weihnachten.

Persönliche Geschenke bedeuten außerdem eine Gelegenheit, unseren Müttern zu beweisen, wie gut wir sie kennen. So empfiehlt sich vielleicht ein Gutschein zu ihrem Lieblingsrestaurant oder der Besuch einer Stadt, die sie schon immer mal sehen wollte.

Das Wertvollste: Gemeinsame Zeit schenken

Zeit ist immer das wertvollste Geschenk. Vor allem, wenn der letzte Familienurlaub schon eine Weile her ist, warum dann nicht einen gemeinsamen Trip unternehmen?

Online gibt es viele Möglichkeiten, eine Reise zum Muttertag zu planen. Außerdem kannst du einen Gutschein über einen bestimmten Betrag für ein beliebiges Reiseziel verschenken.

Deko-Geschenke für die Wohnung oder das Zuhause

Eine weitere schöne Idee für ein Muttertags-Geschenk sind Gegenstände fürs eigene Zuhause. Sei es eine gut riechende Duftkerze oder ein schönes Deko-Element. So denkt deine Mutter, auch wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, immer an dich.

In diesem Zusammenhang bietet es sich auch an, gemeinsam mit den Geschwistern mal wieder ein gemeinsames Foto machen zu lassen. Dieses könnte dann auf einer Leinwand ein schönes, sehr persönliches Geschenk ergeben.

