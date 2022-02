Deutschland vor 34 Minuten

Valentinstag

Momente der Zweisamkeit festhalten - die schönsten Foto-Geschenke zum Valentinstag

Der Tag der Liebe steht bevor: Der Valentinstag am 14. Februar bietet einen schönen Anlass, um seinem Partner oder seiner Partnerin eine Freude zu machen. Und was würde sich da besser eignen als ein Foto-Geschenk, das an gemeinsame Urlaube oder besondere Momente erinnert, in denen man sich besonders verbunden gefühlt hat. Wir zeigen dir die originellsten Foto-Geschenk-Ideen für den Valentinstag!