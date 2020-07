Die Verehrung zweier starker Frauen

Jeder Bamberger kennst sie - muss aber heuer darauf verzichten: Die Wunderburger Kerwa, die normalerweise immer am dritten Juli-Wochenende um die Maria-Hilf-Kirche gefeiert wird. Laut Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke ist die "Kirchweih in der Wunderburg seit Mitte der 80er Jahre zu dem bedeutendsten Bamberger Fest nach der ,Sandkerwa' und ,Bamberg zaubert' geworden".

Weil die Feier coronabedingt flachfällt, bietet sich die Gelegenheit, den Blick in die Vergangenheit und den Ursprung der Kirchweih zu richten: Die Maria-Hilf-Kirche wurde am 8. September 1889 geweiht, die Konsekration fand am 30. Oktober 1892 statt. Warum also wird Kerwa im Juli gefeiert? Die Erklärung dafür setzt im Mittelalter an.

Die Geschichte der Kirche

Um 1350 hatte der damalige Fürstbischof erlaubt, eine Hofstadt zu errichten - und so entstand die Wunderbug mitsamt der Magdalenenkapelle, die unweit der heutigen Kirche stand. Und der Tag der heiligen Magdalena ist der 22. Juli. Im Dreißigjährigen Krieg fiel die Wunderburg jedoch den Schweden zum Opfer. Aufgrund der wachsenden Mariahilf-Verehrung entstand 60 Jahre danach, 1692, schließlich die barocke Maria-Hilf-Kapelle. Noch heute ist das Gnadenbild "Mutter von immerwährender Hilfe" aus der Kapelle erhalten, während die Kapelle 1887 Platz für die heutige Kirche machen musste, weil sie zu klein für die stetigwachsende Bevölkerung in der Wunderburg geworden war. Die Magdalenen-Verehrung ist in Bamberg auch heute noch präsent: Maria Magdalena ist Schutzpatronin der Gärtner und Schutzheilige der oberen Gärtnerei. Ihr zu Ehren wird in der Wunderburg eben am 22. Juli Kerwa gefeiert. Einen weiteren Grund weiß Dieter Gramß, Vorsitzender des Wunderburger Bürgervereins "Wir Bamberger feiern halt gerne im Sommer unsere Kerwa. Da ist es schöner."

"Maria, hilf!"

Natürlich hat aber auch Maria ihren festen Platz im Herzen der Bamberger Gläubigen: Die Verehrung Marias hat ihre Wurzeln in der Antike. In den Kreuzzügen soll man neben dem bekannten "Deus vult" ("Gott will es") auch "Maria Hilf!" als Schlachtruf verwendet haben. Im Mittelalter verfestigte sich diese Verehrung, besonders nachdem die Belagerung Wiens durch die Osmanen am 12. September 1683 ihr Ende fand. Die Truppen waren mit dem Schlachtruf "Maria Hilf!" in die Schlacht gegangen.

Auch in Franken entwickelte sich eine starke Marienverehrung mit Figuren an Hauswänden, Kirchen und Kapellen - wie in der Wunderburg. In den meisten dieser Darstellungen wird Maria - im Gegensatz zu Ikonen - als liebend Mutter gezeigt, die das schutzsuchende Jesuskind mit einer Umarmung behütend an sich zieht, den Blick aber dem Betrachter zuwendet . Diese Darstellung geht auf den Künstler Lukas Cranach zurück, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein solches Marienbild schuf. Auch im Eingangsbereich Wunderburger Maria-Hilf-Kirche findet sich eine Figur mit diesem Motiv.