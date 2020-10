Für wen ist der Feiertag relevant? Allerheiligen ist in katholisch geprägten deutschen Bundesländern ein Feiertag. Das heißt: In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland ist der 1. November 2020 ein gesetzlicher Feiertag und in den letzten Jahren hatten Beschäftigte an diesem Tag frei.

Da allerdings Allerheiligen in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, gibt es für Arbeitnehmer aus katholisch geprägten Bundesländern keinen zusätzlichen freien Tag.

Was ist eigentlich Allerheiligen?

Als Allerheiligen wird ein vor allem christliches Fest bezeichnet, zu dem "aller Heiligen" gedacht werden soll. Was es bedarf, um als "heilig" bezeichnet zu werden, erklärt der Theologe Ulrich Lüke gegenüber Katholisch.de. Demnach werden "die, welche dem Vorbild Christi besonders gefolgt sind und durch das Vergießen ihres Blutes (Märtyrer) oder durch heroische Tugendübung (Bekenner) ein hervorragendes Zeugnis für das Himmelreich abgelegt haben", als "Heilige" bezeichnet.

So wird Allerheiligen auch als das Fest "aller der in Christus vollendeten" bezeichnet und wurde zunächst am ersten Sonntag nach Pfingsten abgehalten.

Papst Gregor IV verlegte den Feiertag erst im 8. Jahrhundert auf den 1. November.

Allerheiligen ist ein "Stiller Feiertag"

Allerheiligen gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen. Das bedeutet, dass es an diesem Tag nicht möglich ist, zu lauter Musik zu tanzen. Es gilt ein Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr. Der Grund dafür ist, dass solche Unterhaltungsveranstaltungen - wie eben das Tanzen - nicht mit dem Ernst des jeweiligen stillen Feiertages vereinbar sind.

Deshalb sind von dieser Regelung vor allem Diskotheken, Clubs oder auch Gaststätten betroffen.

Dieses Jahr sind jedoch durch das Coronavirus in der Regel Diskotheken und Clubs geschlossen. Somit sind öffentliche Tanzveranstaltungen seither nicht erlaubt.

Allerheiligen zu Corona-Zeiten: Was ist zu beachten?

Da durch die Corona-Pandemie viele Landkreise in Franken den 7-Tages-Inzidenzwert von über 50 Neuinfektionen überschritten haben, stehen dort die Corona Ampeln auf rot. In diesen Landkreisen wurde die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. In "dunkelroten" Landkreisen sogar auf 21 Uhr. Durch die Abstands- und Hygieneregeln ist an diesem Sonntag an einen Besuch von Großveranstaltungen demnach nicht zu denken. Dies führt dazu, dass das diesjährige Allerheiligen zu einem der stillsten Allerheiligen seit Jahren werden könnte.

Für Besuche auf dem Friedhof und die Teilnahme an Gottesdiensten gibt die Bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml aber Entwarnung. Solange Abstands- und Hygieneregeln, sowie die für die jeweilige Region geltenden Ampel-Regelungen eingehalten werden, können Gottesdienst- und Friedhofsbesuche wie gewohnt durchgeführt werden.

Um sich vor der Ansteckung durch Sars-CoV-2 zu schützen, können Sie auch den Gottesdienst zu Allerheiligen von der Couch aus verfolgen. Ab 10 Uhr sendet etwa die ARD einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Stephan in Karlsruhe.