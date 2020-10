Die Adventszeit naht und es bietet sich die Chance, seine Lieben oder auch sich selbst mit einem tollen Adventskalender auf Weihnachten einzustimmen. Da durch Corona dieses Jahr alles anders ist, lässt sich die Vorweihnachtszeit durch die täglichen kleinen Geschenke versüßen.

Doch einfach Schokoladen-Adventskalender sind von gestern und immer mehr Hersteller produzieren besondere Adventskalender. Wir haben die zehn außergewöhnlichsten Adventskalender für Sie. Unser Geheimtipp: Der Bier-Adventskalender mit 24 Bieren aus fränkischen Familienbrauereien*.

Das sind die außergewöhnlichen Adventskalender

Bei den außergewöhnlichen Adventskalendern 2020 ist für jeden etwas dabei. Ob Hobby-Koch, Bier-Liebhaber oder Krimi-Fan: Diese coolen Adventskalender haben die langweiligen Schoko-Kalender lange überholt. Auch für Kinder gibt es tolle Adventskalender, beispielsweise von PAW Patrol oder "Die drei ???". Wir stellen Ihnen zehn der besonderen Adventskalender vor.

1. Erotischer Adventskalender von Amorelie

Der erste Adventskalender, den wir Ihnen vorstellen, wird Sie in eine sinnlich-besinnliche Vorweihnachtsstimmung versetzen. Der Erotische Adventskalender von Amorelie* enthält 24 Überraschungen aus den Bereichen Sextoys, Körperkosmetik und Soft-Bondage-Accessoires.

On top gibt es kostenlosen Zugang zum Online Loveguide: Dieser passt zu den enthaltenen Toys und wird an 24 Tagen begleitend zu den jeweiligen Kalendertürchen angeboten. Dabei wird durch insgesamt vier erotische Themenwelten geführt - Experten-Tipps und tägliche Aufgaben inklusive.

2. Unser Tipp: Der Bier-Adventskalender

Der Bier-Adventskalender von hier-gibts-bier.de* kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit fränkischem Biergenuss. Ob Pils, Helles, Bock oder Weihnachtsbier: Der Adventskalender punktet mit einer vielfältigen Bierauswahl von 24 verschiedenen Familienbrauereien aus ganz Franken. Das gute Stück kann online auf hier-gibt’s-bier.de bestellt werden und kostet 59,99 Euro. Schnell sein lohnt sich: Der liebevoll gestaltete Kalender ist auf 500 Exemplare limitiert.

Den Bier-Adventskalender gibt es in limitierter Auflage auf hier-gibts-bier.de. Foto: hier-gibts-bier.de.

3. Der Gewürz-Adventskalender von Just Spices

Das nächste Adventskalender-Highlight folgt sogleich - mit dem Gewürz-Adventskalender von Just Spices*. Hinter den Türchen verstecken sich 24 Gewürzmischungen in Originalgröße, darunter "Rührei-Gewürz", "Kaffeekuss" und der "Pasta Allrounder". Der Adventskalender kommt inklusive dem tollen Just Spices Kochbuch "Einfach Italien", welches viele Rezepte aus der italienischen Küche enthält. Somit eignet er sich perfekt für Hobby-Köche, Liebhaber der italienischen Küche und eben alle, die gerne kochen und essen.

4. Der Pringles-Adventskalender für Naschkatzen

Alle Naschkatzen werden sich am Pringles-Adventskalender* erfreuen. Dieser kommt mit einer großen und 23 kleinen Dosen der beliebten Pringles-Chips. Die enthaltenen Geschmacksrichtungen reichen von Sour Cream & Onion über Sweet Paprika, Hot and Spicy, Texas BBQ, Cheese zu Salt and Vinegar und Original.

5. Der „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“-Adventskalender

Der nächste Adventkalender, den wir Ihnen vorstellen, ist ganz besonders schön: Es ist der Adventskalender zu der Geschichte "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?"*. Der Kern der Geschichte sind essenzielle Werte des Zusammenlebens, wie etwa Liebe und Geborgenheit. Im Adventskalender sind 24 Kärtchen enthalten, die mit Zeichnungen des Klassikers sowie liebevollen Zitaten und Sprüchen versehen sind.

6. 24 DAYS ESCAPE – Der Escape Room Adventskalender

Der 24 DAYS ESCAPE-Adventskalender* ist perfekt für alle Rätsel- und Krimifans. Die Story lautet "Sherlock Holmes und das Geheimnis der Kronjuwelen" und enthält 24 Rätselseiten und ein XXL-Poster mit Spezialeffekten. Mithilfe einer Code-Schablone arbeitet man sich Stück für Stück durch das Rätsel, bis man am Ende hoffentlich vor der Auflösung des Mysteriums steht. Es gibt den 24 DAYS ESCAPE-Adventskalender auch noch in der Dracula-Version*.

7. Spannend: Der Die drei ???-Adventskalender

Spannend geht es weiter: Mit dem Adventskalender von Die drei ???*. Die Story dreht sich um einen vorweihnachtlichen Kriminalfall, den die Freunde Justus, Peter und Bob lösen müssen. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein weiterer Teil des Rätsels, ein Hinweis auf des Rätsels Lösung, sowie ein cooles Detektiv-Gimmick. Dieser Adventskalender ist ein toller Spaß für alle Kinder ab acht Jahren und deren Eltern.

8. PAW Patrol-Adventskalender mit Sammelfiguren

Für alle Fans der Serie PAW Patrol gibt es den passenden Adventskalender*. Hinter den Türchen stecken kleine Figuren, mit denen eine schöne Winterlandschaft mit all den Welpen aus der Serie nachgebaut werden kann. Neben Welpen-Figuren befinden sich kleine Häuschen, Schlitten und weitere Figuren im Adventskalender. Der Kalender kann aufgeklappt werden, wodurch er zur Kulisse des PAW Patrol-Universums wird. Dieser Adventskalender eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

9. FRECHE FREUNDE Bio Adventskalender

Auch für alle kleinen Quetschie-Fans gibt es das passende: Der Adventskalender von Freche Freunde*, der gesunde Snacks in Bio-Qualität bietet. Diese enthalten keinen zugesetzten Industriezucker, schmecken den Kids aber trotzdem so gut. Deshalb ist der Freche Freunde-Adventskalender DIE Alternative zu den herkömmlichen Schokoladen-Adventskalendern. Zu den gesunden Freche Freunde-Snacks gesellen sich freche Firlefanz-Spielsachen, die den Kids die Adventszeit auf tolle Art und Weise vertreiben.

10. OWLBOOK Adventskalender zum Befüllen

Zum Schluss noch etwas für die Kreativen: Der Adventskalender von OWLBOOK* wird selbst gebastelt und befüllt. Das Set enthält 25 Tüten (inklusive einer Extra-Tüte, falls beim zusammenbasteln etwas daneben geht) sowie 121 Adventsaufkleber. Mithilfe der bunter Aufkleber lassen sich die Tüten nach Belieben dekorieren - ohne die Verwendung von Kleber und Schere. Somit können auch Kinder problemlos beim Basteln helfen. Die Tüten sind schnell zusammengebastelt und bieten genügend Platz für kleine Geschenke.

Nicht das Passende dabei gewesen? Weitere tolle Adventskalender finden Sie bei Amazon*. Wer sich an das Projekt Adventskalender selbst basteln wagen möchte, findet in unserem Artikel tolle Tipps dazu.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.