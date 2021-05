Mit dem Bollerwagen und Bier über die Dörfer wandern und mit den Kumpels eine gute Zeit haben: Für viele ist es einfach Vatertag oder Männertag. Dabei sind solche Ausflüge in diesem Jahr genauso wie 2020 von Corona geprägt. Größere Treffen sind wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich, die Polizei wird die Einhaltung der Corona-Regeln im Blick haben.

Dass die meisten an diesem Tag freihaben, geht allerdings auf den christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt zurück. Aber was wird an diesem Tag eigentlich gefeiert?

Vatertag: Wann ist Christi Himmelfahrt?

Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag des Osterfestkreises gefeiert, das heißt 39 Tage nach dem Ostersonntag. Er ist immer ein Donnerstag, kann aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich zwischen dem 30. April und dem 3. Juni stattfinden. Dieses Jahr ist er am 13. Mai 2021.

Was passiert an Christi Himmelfahrt?

Zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt besteht der folgende Zusammenhang. "Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel", so heißt es im Glaubensbekenntnis von Katholiken und Protestanten.



An Ostersonntag, dem dritten Tage nach seinem Tod, feiern die Christen Jesu Auferstehung. Christi Himmelfahrt bezeichnet wortwörtlich das "Auffahren" von Jesus Christus in den Himmel, also seine Rückkehr als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel.

Was ist der Unterschied zwischen Auferstehung und Himmelfahrt?

Wenn Jesus doch an Ostern von den Toten auferstanden ist, warum fährt er erst 40 Tage später in den Himmel auf? Dieser Unterschied ist immer noch Gegenstand theologischer Debatten. In der traditionellen Theologie werden beide Ereignisse jedoch klar abgegrenzt.