Brautkleid leihen: Welche Vorteile gibt es - und welche Nachteile?

Vorteile eines Leihkleides

eines Leihkleides Nachteile eines geliehenen Kleides

eines geliehenen Kleides Tipps und Fazit

Anstatt dir ein neues Kleid für deine Hochzeit zu kaufen, gibt es auch die Möglichkeit, dir eines zu leihen und somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Gleichzeitig kann durch ein geliehenes Kleid Budget eingespart werden. Dennoch gibt es auch Punkte, die gegen dieses Vorgehen sprechen.

Vorteile: Das spricht für das Leihen eines Brautkleides

Für das Leihen eines Brautkleides spricht zuerst einmal der Preis. Das perfekte Kleid kostet eine Braut durchschnittlich etwa zwischen 500 und 2.000 Euro. Jedoch gibt man für die Hochzeitsfeier inklusive Ringe, Dekoration oder die Location schon sehr viel Geld aus. Um das Budget etwas zu entlasten, könntest du bei dem Brautkleid auf ein geliehenes zurückgreifen. Für ein solches Kleid bezahlst du in der Regel ein Drittel bis die Hälfte des eigentlichen Kaufpreises.

Ein weiterer praktischer Vorteil: Häufig sind die Reinigungskosten in dem Leihpreis inbegriffen. Der Verleihshop kümmert sich also um die Reinigung des Kleides und du musst dir keine Gedanken darüber machen, wo du das Kleid anschließend aufbewahren könntest.

Wichtig ist, dass du dich bei der Wahl des Kleides nicht nur an dem Preis orientierst. Handelt es sich um ein preiswertes Stück, kann es sein, dass es qualitativ nicht sehr hochwertig ist und womöglich nicht unter fairen und ökologisch verträglichen Bedingungen hergestellt wurde. Ein entsprechendes Label oder Siegel kann dir Auskunft darüber geben, ob das Kleid nachhaltig und fair hergestellt wurde. Grundsätzlich kannst du mit einer Entscheidung für ein geliehenes Kleid einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Es werden diverse Ressourcen, die für ein neues Kleid nötig sind, eingespart und auch die Transportwege, für die meist aus entfernten Ländern hergestellten Kleider, bleiben aus.

Nachteile: Was gegen eine Brautkleid-Leihe spricht

Ein Brautkleid auszuleihen, kommt trotz der erwähnten Vorteile für viele nicht in Frage. Das liegt oft daran, dass das Brautkleid ein persönliches Erinnerungsstück an einen sehr wichtigen Moment im eigenen Leben darstellt. Aufgrund dessen ist es für viele Bräute undenkbar, ihr Kleid nach der Hochzeit wieder zurückzugeben. Hast du dein eigenes Kleid, kannst du dieses einerseits für dich als Erinnerung aufbewahren, andererseits aber auch an Nachkommen weitergeben.

Einige Bräute könnten es sich nicht vorstellen, ihr Kleid nicht zu behalten. CC0 / Pixabay / Greenstock

Für viele Bräute ist es nötig, dass das Kleid individuell an sie angepasst wird. Leihst du ein Kleid, ist es dir nicht möglich, das Brautkleid anpassen zu lassen. Geht es um kleinere Veränderungen, könntest du das Gespräch mit dem Verleihshop suchen und um eine Ausnahme bitten; meist muss das Kleid aber so genommen werden, wie es ist.

Trägst du an deinem großen Tag ein Leihkleid, musst du darauf achten, dass es nicht maßgeblich beschädigt wird oder gravierende Flecken bekommt. In der Aufregung kann es am Hochzeitstag schnell passieren, dass das Kleid darunter leidet - bei einem geliehenen Kleid kann dies dazu führen, dass du sehr hohe Zusatzkosten zahlen musst oder die Kaution nicht zurück bekommst. Mit einem geliehenen Kleid musst du dich also an deinem großen Tag eventuell etwas zurückhalten und Vorsicht walten lassen. Außerdem sollte man bedenken, dass es bei geliehenen Kleidern zwangsläufig nötig ist, dass sie häufiger gewaschen werden. Dabei entsteht durch jeden Waschgang von synthetischen Kleidungsfasern Mikroplastik. Die Waschmaschine kann das Mikroplastik aus den Textilfasern nicht vollständig abfiltern, wodurch dieses anschließend in unser Abwasser gelangt und Auswirkungen auf Tiere, Menschen und Umwelt hat. Die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus sind derzeit noch unzureichend erforscht, jedoch kann es sinnvoll sein, auf natürliche Materialien zu achten.

Fazit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du zu deinem Traumkleid für deine Hochzeit kommen kannst. Möchtest du kein neues Kleid kaufen, kann es auch eine sinnvolle Lösung sein, wenn du ein Brautkleid leihst. Vor dem Leihen eines Brautkleides solltest du dich in dem Shop informieren, ob die Reinigungskosten im Leihpreis enthalten sind, ob eine Kaution anfällt und wie lang die Ausleihdauer ist. Auch der Preis für das geliehene Brautkleid kann von Anbieter zu Anbieter variieren: Ein Vergleich ist dementsprechend oft sinnvoll.

Wichtig ist, dass du in dich selbst hineinhörst und die Entscheidung im Einklang mit dir triffst. Bist du der Meinung, dass das Brautkleid nur nebensächlich ist und dir die Momente mit deinem*r Partner*in an dem Hochzeitstag am wichtigsten sind, könnte es preiswerter und nachhaltiger sein, ein Kleid zu leihen. Hängst du jedoch sehr an dem Kleid und stellt dies ein ganz besonderes Erinnerungsstück für dich dar, solltest du dich von deinem Herzen leiten lassen und dein Kleid nicht leihen.

Du interessierst dich für Themen rund um den "schönsten Tag im Leben"? Hier findest du weitere Hochzeits-Artikel: