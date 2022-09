Bayerns Feiertage 2023: Diese Tage bieten die Möglichkeit, das Meiste aus deinen Urlaubstagen herauszuholen

Lange ist es nicht mehr hin und dann steht das Jahr 2023 vor der Tür. Wir informieren euch jetzt schon über die Tage, auf die 14 gesetzlichen Feiertage im Freistaat Bayern fallen. Wer also bereits für 2023 seinen Urlaub planen möchte, erhält hier eine kleine Planungshilfe mit an die Hand - aber Achtung, nicht alle Tage sind in jeden Regionen des Bundeslands freie Tage:

Sonntag, 1. Januar, Neujahr

Freitag, 6. Januar, Heilige Drei Könige

Freitag, 7. April, Karfreitag

Montag, 10. April, Ostermontag

Montag, 1. Mai, Tag der Arbeit

Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt

Montag, 29. Mai, Pfingstmontag

Donnerstag, 8. Juni, Fronleichnam

Dienstag, 8. August, Augsburger Friedensfest (nur in Augsburg!)

Dienstag, 15. August, Mariä Himmelfahrt (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung)

Dienstag, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit

Mittwoch, 1. November, Allerheiligen

Montag, 25. Dezember, Erster Weihnachtsfeiertag

Dienstag, 26. Dezember, Zweiter Weihnachtsfeiertag

Ostersonntag und Pfingstsonntag sind offiziell keine gesetzlichen Feiertage!

So liegen 2023 die Chancen auf ein verlängertes Wochenende: Gleich zum Beginn des Jahres bietet der Feiertag Heilige Drei Könige ein verlängertes Wochenende an. Er fällt auf einen Freitag, weshalb sich niemand extra Urlaub dafür nehmen muss. Das Gleiche gibt es erst wieder im Mai 2023: Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt auf einen Montag. Christ Himmelfahrt am Donnerstag dem 18. Mai dagegen, kann mit einem genommenen Urlaubstag zu einem längeren Wochenende führen. Der Mai bietet außerdem mit Pfingstmonatg (29. Mai) wieder ein verlängertes Wochenende an, ohne dass man sich einen Brückentag nehmen muss. Im Juni lohnt sich Fronleichnam perfekt für eine kleine Auszeit, der Feiertag fällt hier auf den 8. Juni, einen Donnerstag - nimmt man sich den Freitag als Brückentag hat man vier Tage am Stück frei.

2023: Viele Möglichkeiten auf ein verlängertes Wochenende

Danach wird es etwas mau. Im August gibt es zwar Feiertage, die jeweils auf einen Dienstag fallen, aber nicht überall gültig sind: dazu gehören das Augsburger Friedensfest am 8. August und Mariä Himmelfahrt am 15. August. Die erste gute Chance auf ein verlängertes Wochenende bietet sich erst wieder mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober an.

Der Tag ist ein Dienstag und kann durch einen genommenen Brückentag zu einem schönen langen Wochenende werden. Eine XXL Packung ist im November für euch drin: Allerheiligen fällt 2023 auf einen Mittwoch, mit zwei Urlaubstagen nach dem Feiertag und im Anschluss an das Wochenende, kann sogar ein kleiner Urlaub herausgeholt werden.

Auch im Dezember fallen zwei Feiertage auf zwei Wochentage und bieten die Möglichkeit an, seine Urlaubstage effektiv zu verteilen. Wer sich in diese Richtung weiter informieren möchte, kann auf dem Ferienwiki eine Aufstellung finden, in der ein Effizienzfaktor angibt, wie sinnvoll es ist, zum jeweiligen Feiertag zusätzliche Urlaubstage einzureichen.