Die Geschichte des Reformationstages

Der Reformationstag war bislang nur in den neuen Bundesländern und in einigen Gemeinden in Thüringen ein Feiertag. 2017 war es ein deutschlandweiter Feiertag um den 500. Jahrestag der Reformation zu gedenken.

Die Geschichte der Reformation geht auf den 31. Oktober 1517 zurück. An diesem Tag hämmerte der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Das hatte letztendlich die Spaltung der Kirche zur Folge.

Warum zahlten Menschen der Kirche Geld?

Im 15. Jahrhundert tauschte die Kirche Ablassbriefe, mit denen der Sünder von seinen Taten freigesprochen wurde, gegen finanzielle Spenden ein. Die Leute kauften damals haufenweise solcher Gnadenpapiere. Nicht nur für sich, sondern auch für bereits Verstorbene. Mit diesen Geldern finanzierte die Kirche Restaurierungen von Kathedralen. Selbst der Bau des Petersdoms in Rom profitierte von diesen Einnahmequellen.

Was besagen Luthers Thesen?

Luther lehnte die Art und Weise wie die Kirche die Ängste der Bürger vor dem Fegefeuer ausnutzte, ab. Laut seinen Thesen kann man nicht für Geld Vergebung für seine Sünden bekommen, sondern nur durch den Glauben an die Gnade Gottes. Er verlangte, dass man sich wieder auf die wahren Aussagen der Bibel besann.

