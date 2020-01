Februar 2020: Das ändert sich für Sie - neue Gesetze, neue Regelungen, neue Serien

Abo-Fallen werden verboten

Bislang konnte man bei einem arglosen Klick auf dem Mobiltelefon schnell ein ungewolltes Abonnement abschließen. Gerade Apps wie "FaceApp" hatten sich das zu Nutze gemacht. Diesen Tricksereien wird nun ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben. Mit seinem sogenannten "Redirect"-Verfahren soll dem Nutzer nun deutlich gemacht werden, wenn er im Begriff sein sollte, ein Abonnement abzuschließen. Dadurch müssen Mobilfunkanbieter wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica Dienstleistungen von Drittanbietern lediglich unter speziellen Bedingungen abrechnen dürfen. Beispielsweise müsste ein Kunde beim Abschließen eines "FaceApp"-Abos während des Bezahlvorgangs mittels Redirect-Verfahren auf eine neutrale Seite eines Mobilfunkanbieters umgeleitet werden. Auf dieser Seite müsste er für das Abonnement ausdrücklich dem Vertragsabschluss und dedizierten Abbuchungen zustimmen.