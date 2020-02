Fastenzeit 2020: Auf diese 5 Dinge verzichten die Deutschen in der Fastenzeit am häufigsten

Sieben Wochen lang Verzicht: Auf das Smartphone, auf Süßigkeiten, auf Alkohol und Zigaretten, auf Fleisch - Die Liste lässt sich endlos weiterführen. Viele Menschen in Deutschland wollen ab dem Aschermittwoch (26. Februar 2020) wieder auf jegliche Konsumgüter bewusst verzichten und das bis Ostern - denn solange dauert die Fastenzeit an.

Umfrage der DAK: Immer mehr Deutsche fasten

Einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK zufolge, stieg der Zahl der Fastenden in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig an. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, in der Fastenzeit bewusst auf Fleisch, Alkohol und Co. zu verzichten. Dabei ist das Fasten vor allem bei jungen Menschen (18-29 Jahre) besonders beliebt. Außerdem ergab die Umfrage, das die Beteiligung an der Fastenzeit in Bayern und Baden-Württemberg besonders hoch ist.

Fastenzeit: Die Top 5 der Deutschen

1. Alkohol

2. Süßigkeiten

3. Fleisch

4. Fernsehen

5. Rauchen

Ernährung in der Fastenzeit: Der bewusste Verzicht auf Zucker, Fleisch und Kohlenhydrate

Der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel spielt in der Fastenzeit eine große Rolle. Im Gegensatz zu Smartphone- oder Computerverzicht, hat die Abstinenz von Süßem, Fleisch oder Kohlenhydraten in der Fastenzeit schon lange Jahre Tradition. Ein gesunderer Lebensstil oder Gewichtsabnahme sind dabei häufig das Ziel. inFranken.de erklärt, auf welche Inhaltsstoffe oder Lebensmittel am häufigsten verzichtet werden.