Studie der DAK: Fast ein Viertel aller Schüler haben psychische Auffälligkeiten

Hoher Leistungsdruck, digitale Reizüberflutung, Mobbing oder Versagensängste: Schüler können einem immensen Druck ausgesetzt sein, der auch krank macht. Die Krankenkasse DAK hat Daten von rund 90 000 Schülern in Hessen auswerten lassen.

Besonders in der Oberstufe ist der Leistungsdruck hoch

Fast ein Viertel aller Schüler in Hessen haben dem DAK-Kinder- und Jugendreport zufolge psychische Auffälligkeiten. Dazu zählten Sprech- und Sprachstörungen bis hin zu stark beeinträchtigenden Depressionen, ist eines der Ergebnisse der Studie, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Besonders hoch sei der Leidensdruck bei älteren Jugendlichen. Statistisch habe von 26 Schülerinnen und Schülern der elften Klasse einer eine ärztlich diagnostizierte Depression.