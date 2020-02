Fasching 2020: 5 Ideen für coole Serienkostüme von Netflix

In zwei Wochen wird die Faschingszeit nicht nur in Franken offiziell eingeläutet: Am 20. Februar 2020 ist Weiberfastnacht und am 24. Februar 2020 Rosenmontag. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um das passende Faschingskostüm* zu finden. Superman, Krankenschwester & Co.: Wer dieses Jahr mal etwas originelleres sucht, für den hat inFranken.de die passenden Tipps. Wir stellen Ihnen fünf Kostüme - passend zu den aktuell beliebtesten Serien auf Netflix - vor. Ist Ihr Lieblingscharakter dabei? Mit diesen Kostümideen zählen Sie auf Faschingsumzügen, Partys oder Vereinsfeiern garantiert zu den Trendsettern.

1. Haus des Geldes - Bankräuber für einen Tag

Die spanische Serie ist seit ihrem Start eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. "La Casa de Papel", wie sie im Original heißt, handelt von einer Freundesgruppe, die mit einem gut durchdachten Masterplan die Spanische Nationalbank ausraubt. Mit der markanten Dalí-Maske, enem Luftgewehr und dem roten Ganzkörperanzug wird man Sie als Serienkenner direkt zuordnen können. Zusätzlich lässt sich das Kostüm beispielsweise noch mit einer Bob-Perücke erweitern, um wie die Hauptfigur "Tokio" auszusehen.

La Casa de Papel: Komplettes Kostüm bei Amazon anschauen

Bobperücke in schwarz bei Amazon anschauen

2. Stranger Things - Das perfekte Kostüm für die mysteriöse Unterwelt

Seit 2016 gibt es die Science-Fiction-Mysteryserie und mittlerweile kann man schon die dritte Staffel auf Netflix anschauen. Der Hype um die Serie ist nicht ganz unbegründet. Eine Mischung aus Mystery, High-School Drama und 80er Jahre Feeling. Wer würde sich an Fasching nicht gerne mal als gruseliges Fabelwesen "Demogorgon" oder als die Hauptfigur Eleven mit übermenschlichen Fähigkeiten verkleiden?

Stranger Things: Demogorgon Kostüm bei Amazon anschauen

Stranger Things: Kostüm Eleven bei Amazon anschauen

3. Game of Thrones: Mittelalter-Krieger oder Thronprinzessin?

Zwar nicht bei Netflix erhältlich, dafür aber die Fantasy-Serie schlechthin. Als im Frühjahr 2019 endlich die 8. Staffel von Game of Thrones ausgestrahlt wurde, bekam man die eingefleischten Fans wochenlang nicht mehr vom Sofa runter. Mit den Kostümen von Amazon verwandeln Sie sich total einfach in die Mutter der Drachen oder einen Bruder der Nachtwache.

Faschingskostüm Daenerys Game of Thrones bei Amazon anschauen

Nachtwache Kostüm Game of Thrones bei Amazon anschauen

Weißblonde lange Perücke Daenerys bei Amazon anschauen

4. Orange is the New Black - Ein Tag im Gefängnis

Wie sieht der Alltag in einem Frauengefängnis aus? Welche Intrigen, Liebesgeschichten und Abenteuer gibt es? Und welche unterschiedlichen Welten prallen dort aufeinander?

Nach insgesamt sieben erfolgreichen Staffeln endete "Orange is the New Black" 2019. Die Kostüme als Gefängnisinsassen eignen sich besonders gut auch als Paar- oder Gruppenkostüm und sind sowohl für Männer als auch für Frauen passend.

Orange is the New Black Frauenkostüm bei Amazon anschauen

Orange is the New Black Männerkostüm bei Amazon anschauen

5. Breaking Bad - Drogenbosse mal anders

Ein todkranker Chemielehrer, der so schnell wie möglich an Geld kommen muss, um seiner hochschwangeren Frau und ihrem behinderten Sohn zu helfen. Im Laufe der Staffeln entwickelt sich der gesetzestreue Chemielehrer Walter White zum rücksichtslosen Drogenbaron Heisenberg. Passend dazu gibt es beispielsweise einen gelben Laborantenjumpsuit oder ein cooles Heisenbergoutfit.

Breaking Bad: Smiffys Laborantenkostüm bei Amazon anschauen

Breaking Bad: Heisenberg Kostüm mit Hut, Brille und Bart bei Amazon anschauen

Lesen Sie auch: Kulturen sind kein Kostüm: Deshalb gehen manche Verkleidungen an Fasching gar nicht. Alljährlich wählen viele Menschen für die närrische Zeit Kostüme, die ziemlich beleidigend und rassistisch sind. Wir sollten damit aufhören, andere Kulturen als unser Eigentum zu betrachten - ein Kommentar.





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.