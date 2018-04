Vintage-Style beliebt bei Blumen

Besonders beliebt ist momentan der Boho-Vintage-Style, passend zur Brautmode und den Frisurentrends. Natürliche Wildblumen, saisonale Blumen wie Pfingstrosen, Hortensien und Wiesenblumen führen die Liste an. Die Arrangements werden oft in pinken oder zartrosa Nuancen gebucht, wer Vintage liebt, nimmt am besten Altrosé. Allgemein sind Pastelltöne im Trend, durch einen Hauch einer anderen Farbe, der sich wie ein Faden durch die gesamte Dekoration ziehen darf, wird die Location individuell aufgepeppt. Zum Beispiel als kleine Blume im Haar oder Hingucker im Brautstrauß. Aber auch Weiß bleibt ein beliebter Klassiker, der gerade wieder einen Aufschwung erlebt, strahlt es doch puristische Eleganz aus. Und verkehrt machen kann man damit auch nichts.

Ein anderer Trend ist der zur Do-it-yourself-Deko, welcher besonders dem kleinen Geldbeutel gefällt. Einladungskarten, Tischdekoration und Gastgeschenke werden nach einem bestimmten Motto gestaltet und individuell verziert. Dafür eignen sich zum Beispiel Efeuranken, Kräuter oder Wildblumen, mit denen man Tische, Stühle und andere kleine Aufmerksamkeiten begrünen kann. Der regionale Florist berät auch hierbei gerne und hilft bei der Beschaffung der Materialien.