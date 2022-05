Montreal vor 40 Minuten

Erziehung

Veränderungen im Gehirn: So sehr leiden Kinder unter strenger Erziehung - so sollten sich Eltern verhalten

Forschende haben in einer Studie ermittelt, was eine strenge Erziehung mit Kindern macht. Die Forscher warnen, denn die Erziehung hat Auswirkungen auf das Hirn. So können Eltern entgegenwirken.