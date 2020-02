Eine Studie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hat untersucht, inwieweit die sozialen Kontakte Auswirkungen auf die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, haben. Die Forscher sind der Frage nachgegangen, wie stark soziale Kontakte und das Familienumfeld Einfluss darauf haben, ob ein Paar ein Kind bekommt.

Die Ergebnisse sind spannend: Denn zum ersten Mal konnten die Wissenschaftler des Staatsinstituts für Familienforschung (ifb) in Bamberg netzwerkübergreifende Effekte feststellen. Für die Studie "Familie, Firmen und Fertilität: Eine Studie über soziale Interaktionseffekte", werteten die Forscher Daten mit Angaben über Geschwister und Arbeitgeber aus.

Professorin Henriette Engelhardt-Wölfler von der Universität Bamberg erklärt: "Mit den Daten konnten wir zeigen: Es ist wahrscheinlicher, ein Kind zu bekommen, wenn Geschwister, Kolleginnen und Kollegen eines bekommen."