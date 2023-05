Spiele-Test "That’s Not a Hat": das verblüffende Hütchenspiel-Memory - Party-Pflichtkauf

„That’s Not a Hat“ : Rezension des Karten-Verwirr-Spiels

: Rezension des Karten-Verwirr-Spiels Ravensburger-Neuheit 2023 - So spielt sich das minimalistische Party-Memory für Bluffer

Infos, Bewertung und Fazit

Ein paar Gegenstände merken, das klingt doch wirklich einfach. Noch dazu, da bei „That’s Not a Hat“ bei weitem nicht so viele Karten im Spiel sind wie beispielsweise bei dem beliebten Kinder-Merkspiel Memory. Dennoch hat unsere Spielerunde dieses Konzept völlig unterschätzt. Erstaunlich schnell haben die Super-Brains am Tisch vergessen, auf welcher Karte denn jetzt der Hut, die Katze oder der Stuhl abgebildet waren. Der Begeisterung für das kleine Party-Kartenspiel, das es auch auf die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres 2023 geschafft hat, tat dies keinen Abbruch.

Wie spielt sich „That’s Not a Hat“?

Doch ganz von Anfang: 110 Karten mit strichmännchenartig gezeichneten Motiven und eine Spielanleitung, mehr gibt es nicht. Die Karten werden gemischt und als offener Nachziehstapel in die Mitte des Tisches gelegt.

Dann bekommt jeder Mitspielende eine Karte, die er/sie offen vor sich ablegt. Jetzt geht’s los: Der/die Startspieler*in nimmt eine Karte vom „Geschenkeshop“ genannten Nachziehstapel, etwa eine Torte, und dreht sie um. Auf der Rückseite sind Pfeile zu sehen, die entweder nach links oder nach rechts zeigen. In diese angezeigte Richtung schiebt er/sie die Karte weiter und sagt: „Ich schenke dir eine Torte“. Der Beschenkte dreht nun seine/ihre noch offen liegende Karte mit beispielsweise einem Apfel um und schiebt sie dem/der angezeigten Nachbar*in zu mit dem Satz: „Ich schenke dir einen Apfel“. Zu beachten ist, dass nie ein Geschenk, dass man gerade erhalten hat, weiter verschenkt werden darf.

Irgendwann sind von allen Karten nur noch die Rückseiten zu sehen, und das ständige einmal nach rechts und einmal nach links Weiterschieben verwirrt immer mehr. Schiebt einem jetzt eine*r eine Karte zu und behauptet „Ich schenke dir eine Blume“ und der/die Beschenkte ist überzeugt, dass das nicht stimmt, kann das Geschenk abgelehnt werden mit den Worten: „Das ist keine Blume“. Die Karte wird umgedreht und der/die, der sich getäuscht hat, muss sie als Minuspunkt behalten und zieht eine neue vom Geschenkeshop nach. Hat der/die Erste drei Minuspunkte, ist die Partie zu Ende.

Fazit: Gelungene Koop-Variante des Klassikers

Das Partyspiel „That’s Not a Hat“ erinnert an die Hütchenspiele, mit denen Ganoven den Touristen Geld aus der Tasche ziehen: Unter welchem Hütchen befindet sich das gesuchte Objekt? Nach etlichem hin und her schieben weiß keiner mehr, welcher Hut es verbirgt.

„That’s Not a Hat“ ist sehr kurzweilig, und in unserer Runde hatten alle Altersgruppen viel Spaß dabei. Da bei diesem Gedächtnisspiel mit Bluff-Elementen kaum Regeln nötig sind, kann jede*r sofort mitmachen, auch wenn keinerlei Spielerfahrung vorhanden ist. „That’s Not a Hat“ ist genial einfach, spielt sich aber vertrackter als man denkt. Es bietet zwar keine großen Innovationen. Dennoch ist es überraschend, dass so wenig Regeln, die so schnell vermittelt und verstanden werden, so viel Unterhaltung bringen. Die kurze Spieldauer verleitet zu etlichen „That’s Not a Hat“-Revanchen, schließlich sorgt das Ablehnen der Geschenke immer wieder für großes Gelächter, wenn ein Bluff aufgedeckt wird. Ein weiterer kleiner Geniestreich des dänischen Spielautors Kasper Lapp, dessen fabelhaftes Kommunikationsspiel Magic Maze* auf der Nominierungsliste für das Spiel des Jahres 2017 stand - und der sich 2023 dem ebenfalls nominierten Partyspiel Fun Facts* Hoffnung auf die Auszeichnung machen darf.

Infos zu „That’s Not a Hat“ im Überblick:

Spieleranzahl: 3 bis 8 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 15 Minuten Verlag: Ravensburger Autor: Kasper Lapp

Pro:

Lustiges Partyspiel Kaum Regeln Blitzschneller Einstieg Kommunikativ Generationenübergreifend Toll zum Mitnehmen

Contra:

Reines Unterhaltungsspiel ohne Tiefgang

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Fazit: „That’s Not a Hat“ ist ein sehr unterhaltsames Partyspiel für alle Altersgruppen. Jede*r, auch ohne jegliche Spielerfahrung, kann sofort einsteigen und bei dem lustigen Zwischendurch-Spiel mitbluffen. Je mehr Spieler*innen die Geschenke hin und her schieben, umso größer ist der Spaß. Nicht nur ein Party-Pflichtkauf, sondern eine absolute Empfehlung für jede Spielerunde - findet übrigens auch die "Spiel des Jahres"-Jury.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.