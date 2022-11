Spiele-Test "Heckmeck Deluxe": Lohnt sich die Bratwurm-Hatz in edler Ausführung?

Heckmeck am Bratwurmeck in der Deluxe-Version: Rezension des Würfelspiels

So spielt sich das Bratwurm-Sammelspiel

Infos, Bewertung und Fazit

Mit Heckmeck deluxe spendiert der Zoch-Verlag seinem Klassiker Heckmeck am Bratwurmeck eine Sonderausgabe. In der hinreißend schönen Blechdose stecken das Grundspiel inklusive Erweiterung und Belohnungs-Bratapfel. Wir haben getestet, ob sich die Anschaffung lohnt.

Wie spielt sich Heckmeck deluxe?

Würfeln, Zahlen addieren, Bratwürmer sammeln oder den Mitspielern stehlen - der Spielablauf von Heckmeck ist für Klein und Groß leicht zu verstehen. Und das ist auch gut so, sonst würde vielleicht doch ein/e Spieler*in die Frage stellen, was zur Hölle denn eigentlich Bratwürmer sein sollen.

Die Vorbereitung erfolgt schnell: Die 18 Spielsteine (aka Bratwurmportionen) aus edlen Metallbox holen und in der richtigen Reihenfolge auf den Grill legen. Die sehr stabilen Bratwurmportionen aus Bakelit sind toll für Kinderhände wie auch für die Omi, sie zeigen Zahlen von 21 bis 36 und ein Wurmsymbol, das den Wert am Schluss angibt. Will man mit Erweiterung spielen, platziert man auch die 5 putzigen Holzfiguren (Huhn, Wurm, Wiesel, Rabe, Apfel), die den Spielern besondere Vorteile bringen, und schon kann’s losgehen.

In Heckmeck am Bratwurmeck wirft der erste Spielende die acht Würfel, um eine möglichst hohe Summe zu bekommen. Nach einem Wurf legt er alle Würfel, die eine identische Zahl zeigen, beiseite. Mit den restlichen darf er weiter würfeln, und dies, solange er noch neue Symbole würfeln kann. Er kann jederzeit aufhören, muss jedoch immer einen Bratwurm erwürfelt haben. Bei einem Fehlwurf verliert er alle Punkte und muss auch noch eine Bratwurmportion zurückgeben. Hat er Glück und genau so viele Punkte erwürfelt, wie die zuletzt ergatterte Bratwurmportion eines Mitspielenden anzeigt, darf er ihm diese stehlen, was immer viel diebischen Spaß auslöst.

Infos und Fazit: Eines der besten Absacker-Spiele überhaupt

Heckmeck ist nicht umsonst ein Spiel, das bei uns schon seit langem immer wieder auf den Tisch kommt: Es ist lustig und spannend, dazu einfach zu verstehen. Die Regeln sind schnell erklärt und gecheckt. Es dauert nicht lange, eignet sich wunderbar als Zwischendurch-Spiel mit Kindern und ist eines der besten Absacker-Spiele mit Freunden überhaupt.

Bleibt nur noch die Frage zu beantworten, ob sich die Deluxe-Variante lohnt. Für alle, die Heckmeck am Bratwurmeck noch nicht im Regal haben, gilt ein klares Ja: Hauptargument ist hier mehr die (etwas überdimensioniert geratene) Metallbox als die enthaltene Erweiterung „Extrawurm“. Letztere besteht im Wesentlichen aus Tieren mit Bonuseffekten, die man aber nicht unbedingt braucht, weil das Grund-Heckmeck gut genug ist. Interessant ist allerdings die Möglichkeit, nur mit bestimmten dieser Tiere zu spielen und so zu testen, welche Teile der Erweiterung für die individuelle Runde mehr Spaß bringt. Daraus folgt aber auch: Auch wenn wir schwer begeistert von der Deluxe-Box sind, müssen sie Heckmeck-Grundspiel-Besitzer nicht unbedingt haben.

Infos zu Heckmeck Deluxe im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 7 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 20 bis 30 Minuten Verlag: Zoch

Pro: leichter Zugang Immer wieder spannend gutes Spielmaterial Kinder üben addieren

Contra: Dose sehr schön gestaltet, aber viel zu groß für den Inhalt

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Ob mit oder ohne Erweiterung, wer ein leicht zugängliches Spiel mit hohem Glücks- und Ärgerfaktor sucht, das noch dazu in vielen Konstellationen bestens funktioniert, wird an Heckmeck bestimmt seinen Spaß haben.

