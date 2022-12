Spiele-Test "Chakra": Eine halbe Stunde lang Energie sammeln

Chakra : Rezension des Familienspiels für Zwischendurch

: Rezension des Familienspiels für Zwischendurch So spielt sich das schnelle Energiesteine-Sammeln

Infos, Bewertung und Fazit

Hersteller Game Factory bewirbt Chakra als Spiel, das sowohl Spannung als auch Entspannung bieten soll. Ob das auch wirklich so funktioniert, haben wir getestet.

Wie spielt sich Chakra?

Ob die Einbindung von Esoterik in ein Familienspiel eine gute Idee ist, sei an dieser Stelle dahingestellt. Originell ist sie allemal. Und wer mit dem Thema nichts anfangen kann (was auf die meisten Kinder zutrifft), sollte sich von Spielanweisungen wie Energie sammeln und kanalisieren, meditieren und harmonisieren nicht abschrecken lassen. Auf den Punkt gebracht geht es nämlich einfach nur darum, Steine (hier: Energien) in den richtigen Kombinationen auf dafür vorgesehenen Feldern (Chakren) zu sammeln.

Dafür werden die bunten Steine je nach gewählter Aktion aus Säckchen gezogen und auf dem eigenen Spieltableau platziert oder auf diesem in vertikaler Richtung bewegt. Diverse Kniffe sorgen dabei für eine gewisse taktische Tiefe. Zum Beispiel entsteht die Bewegung durch die Auswahl bestimmter Aktionsplättchen, die aber nur einmalig verwendet werden dürfen – außer man verwendet einen Zug für eine Meditation, wodurch man alle benutzten Plättchen zurückbekommt.

In unseren Testrunden kam Chakra recht gut an, weshalb wir die Aufnahme des Spiels auf die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres 2021 durchaus nachvollziehen können. Pluspunkte sind die wunderschöne Gestaltung inklusive dem ansprechendem Material, der recht schnelle Einstieg, und dass dieses Optimier-Spiel tatsächlich ein relaxtes Gefühl vermittelt. Da die Chakren in jeder Partie unterschiedlich viel wert sind, ist jede Partie anders. Weniger gut gefallen hat uns die geringe Interaktion, der nicht allzu hohe Spaßfaktor und die Tatsache, dass Chakra in Vierer-Runden mit zunehmender Spieldauer dann doch etwas eintönig wird. Was bedeutet: Game Factory löst sein eingangs erwähntes Versprechen nur zur Hälfte ein – das Spiel entspannt, aber eben zulasten der Spannung.

Infos und Fazit

Infos zu Chakra im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 Minuten Verlag: Game Factory

Pro: Neues Thema Interessante Mechanismen relativ schnell erklärt tolle Gestaltung mit schönem Material spielt sich tatsächlich mitunter meditativ

Contra: Thema für Kinder wenig attraktiv geringe Interaktion in größeren Runden schnell eintönig

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Fazit: Chakra gefällt mit einem frischen Thema, interessanten Mechanismen und schöner Gestaltung. Das entspannende Spielgefühl drückt zwar etwas auf den Spielspaß. Dennoch ist Chakra sowohl für Esoteriker als auch für Esoterik-Skeptiker definitiv einen Blick wert.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.