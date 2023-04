Ausgelassenes Spielen und Toben für die ganze Familie an Ostern

Mit diesen Spielideen wird das Osterfest noch bunter

Simpel aber spaßig für Klein und Groß - mit Wikingerschach und Boccia

Neben Weihnachten ist Ostern das Fest im Jahr, zu dem sich die Familie wieder versammelt. Diese Zeit will genutzt werden und ein großer Vorteil besteht darin, dass Ostern im Frühling liegt und mildere Temperaturen im besten Falle dazu einladen, endlich wieder mehr Zeit draußen an der frischen Luft zu verbringen. Wir geben euch Tipps für coole Outdoor-Spiele, bei denen die ganze Familie mitmacht und Spaß hat! Wenn du von Mölkky, Spikeball und Co. nicht genug bekommen kannst, haben wir hier außerdem die besten Outdoor-Spiele für Garten und Strand für dich.

1. Aufbau von einem eigenen Parcours

Mit ein bisschen Platz, wie etwa in einem Innenhof oder einem Garten und wenigen Materialien hat man schon die halbe Miete beisammen, um einen eigenen Parcours zu gestalten. Im besten Falle sind die einzelnen Stationen machbar für verschiedene Altersklassen, sodass Kinder und Erwachsene sich aktiv beteiligen können. Besonders gut eignet sich eine Einteilung in zwei Teams und die Hindernisse werden immer jeweils von einem Team-Mitglied parallel durchlaufen. Nach jeder Runde wird abgeklatscht und der Nächste oder die Nächste geht an den Start.

Die einzelnen Bestandteile des Parcours können zum Beispiel Slalom(-Dribbeln), über Hindernisse springen, oder unter Stöcken hindurchkriechen sein. Alternativ eignen sich Stationen, an denen man Dosenwerfen oder Sackhüpfen in Angriff nehmen muss. Für berührte Stöcke oder umgestoßene Hindernisse muss die jeweilige Station neu begonnen werden. Natürlich eignet sich diese Idee auch wunderbar - passend zum Thema - als Osterlauf mit einem rohen Ei, das auf einem Löffel durch den Parkour transportiert werden muss. Das Gewinnerteam ist das, welches am schnellsten alle seine Teammitglieder*innen durch den Parkour gebracht hat!

2. Aus der Ostereiersuche eine Schnitzeljagd machen

Die Verstecke von Ostereiern im Garten war letztes Jahr. Dieses Jahr ist etwas mehr Kreativität gefordert, wenn die Eier in Kombination mit einer Schnitzeljagd gesucht werden. Zu lösen sind Aufgaben, bei denen die Teilnehmer*innen ihr vielseitiges Können wie zum Beispiel in der Handhabung eines Kompasses oder beim Lesen von Koordinaten unter Beweis stellen können. Alternativ oder zusätzlich können die Rätsel aus den Bereichen der Sprache oder Mathematik bestehen. Nach Möglichkeit können auch hier wieder Teams gebildet werden, sodass verschiedene Altersklassen ihr Wissen in unterschiedlichen Kategorien zeigen können, ohne dass die Fragen entweder zu anspruchsvoll oder zu einfach sind.

3. Boccia

Dieses Spiel ist bereits 150 Jahre alt und kommt aus Italien. Dementsprechend gibt es hierfür eine klare und sehr professionelle Spielanleitung. Nichtsdestoweniger können auch Amateure mit vereinfachten Spielregeln und wenig Zubehör ein gutes Spiel mit Boccia haben. Allerdings benötigt ihr hierfür eine simple Ausstattung eines Boccia-Sets und einer ebenen Fläche mit weichem Untergrund. Je nachdem, wie viele Mitspieler*innen ihr seid, könnt ihr auch dieses Spiel in Teams spielen. Dann bekommt jedes Team eine Farbe mit den entsprechenden Kugeln.

Eine Kugel wird nun geworfen und von da an werfen die Mitspieler*innen der Teams abwechselnd und versuchen dabei, möglichst nahe an die zuerst geworfene Kugel heranzukommen, beziehungsweise diese zu treffen. Geworfen wird dabei aus einem Wurfkreis heraus, dessen Umkreis nicht übertreten werden darf. Am Ende gewinnt das Team, welches die meisten Kugeln, die am nächsten am zuerst geworfenen Ball, zählen kann. Genaue Punkte und Details zu den Spielregeln findet ihr hier.

4. Ringe Werfen

Ein klassisches Wurfspiel beim Ringe werfen besteht aus einem gleicharmigen Holzkreuz, auf dessen Ästen "Holzstempen" befestigt sind. Diese bringen eine unterschiedliche Punkteanzahl, welche man erhält, indem man mit den zugehörigen Seil- oder Kunststoffringen einen Stempen erwischt.

Auch hier kann in Teams abwechselnd geworfen werden. Sieger*innen sind diejenigen, welche am Ende am meisten Punkte beim Werfen für ihr Team erzielen konnten.

5. Wikingerschach

Bei diesem Wurfspiel handelt es sich um ein aus Skandinavien stammendes Holzspiel, das auch unter den Namen Kubb* oder Wikingerschach* bekannt ist. Das Spielfeld besteht aus einem ebenen Rechteck, wobei sich die beiden Teams jeweils an den kurzen Seiten gegenüber positionieren. In der Mitte des Feldes steht eine Spielfigur "Der König". Die Teams bauen nun an ihrer Spielfeldseite jeweils fünf Holzpflöcke auf.

Mit sechs Wurfhölzern muss jedes Team nun versuchen, die aufgestellten Holzpflöcke der gegenüberliegenden Mannschaft umzuwerfen. Dabei darf der König in der Mitte des Spielfeldes nicht umgeworfen werden, andernfalls gewinnt die Gegenseite. Die Spielfeldgröße kann übrigens abgestimmt werden und so auch für das Spielen mit Kindern einfacher gestaltet werden. Sind bei einem der Teams alle Klötze gefallen, gilt es, den König umzuwerfen. Wem diese "abgespeckte" Variante von Wikingerschach zu einfach ist, für diese Profis gibt es hier noch eine kompliziertere Version.

6. Werwolf

Werwolf (oder auch die Werwölfe von Düsterwald*), ist ein beliebtes kartenbasiertes Gruppenspiel, das auch prima unter freiem Himmel gespielt werden kann. Am besten eignet es sich in einer großen Runde, ungefähr ab acht Spieler*innen. Am einfachsten gestaltet sich das Drama um die Dorfbewohner*innen, die nachts von Werwölfen angegriffen werden, wenn Spielkarten* und Anleitung zur Verfügung stehen. Alle Mitspieler*innen ziehen jeweils eine Karte, auf der ihre Rolle abgebildet ist. Die meisten Personen sind entweder klassische Dorfbewohner*innen oder Werwölfe und bilden so zwei Fronten.

Ziel des Spiels ist es, dass entweder die Dorfbewohner*innen alle Werwölfe entlarven oder die Werwölfe die Dorfbewohner*innen auslöschen. Unterstützt werden die beiden Teams dabei von einer Spielleiterin oder einem Spielleiter, der zur richtigen Zeit die Dorfbewohner*innen einschlafen und die Wölfe erwachen lässt. Innerhalb der Gruppe der Dorfbewohner gibt es noch weitere Rollen, wie zum Beispiel die "Hexe" oder "Amor" oder die "Seherin". Diese Figuren haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, können Personen retten, oder die Werwölfe beim Planen der Morde beobachten. Auf Focus.de gibt es eine Beschreibung der Regeln von Werwolf ohne die passenden Karten. Grob gesagt werden die Rollen hier nicht mittels Karten verteilt, sondern vom Spielleiter im Geheimen festgelegt. Dazu stellen sich die Teilnehmerenden im Kreis auf und schließen die Augen; der Spielleiter geht im Kreis und tippt den- oder diejenigen an, die für dieser Runde zu Werwölfen werden sollen. Egal ob ohne Karten oder mit - das Spiel verströmt immer eine düstere, aber spannende Stimmung und erfordert gute Schauspielkünste, sorgt gleichzeitig für viel Spaß und Unterhaltung.

7. XXL Jenga

Jenga ist wahrscheinlich in so gut wie jedem Haushalt zu finden. Kaum einer weiß jedoch, dass es dieses beliebte Familienspiel auch in einer XXL-Version gibt. Ungefähr einen Meter hoch können die Türme werden, die mit den großen Klötzen gebaut werden. Darum eignet sich dieses Spiel zum Beispiel wunderbar, um im Garten aufgebaut zu werden. Nacheinander müssen dann alle Mitspieler*innen einen Klotz aus dem Turm ziehen und dabei möglichst vorsichtig vorgehen, sodass der Turm nicht umfällt. Die Person, bei der der Turm auseinanderbricht, verliert das Spiel.

Mehr zum Thema: