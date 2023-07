Bei einem der wichtigsten Termine der deutschsprachigen Bettspielbranche hat die Spiel-des-Jahres-Jury am Sonntag (16. Juli 2023) die besten Brettspiele 2023 verkündet. Diese heißen "Dorfromantik - Das Brettspiel" (Spiel des Jahres), "Challengers" (Kennerspiel des Jahres) und "Mysterium Kids" (Kinderspiel des Jahres).

Zum ersten Mal umfasste die Preisverleihung in der Music Hall in Berlin alle drei Kategorien. In den vergangenen Jahren wurde der Kinderspiel-Gewinner stets früher als die beiden anderen Sieger vorgestellt. Am 22. Mai 2023 hatte der "Spiel des Jahres e. V." die Nominierten bekannt gegeben. Aus der Fülle von Gesellschaftsspielen, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden, landeten die drei "besten" Neuheiten jeder Kategorie auf de offiziellen "Nominierungsliste für das Spiel des Jahres 2023". Wir haben die Bekanntgabe der Brettspiel-Preisträger für euch live im Stream verfolgt und stellen euch die Gewinner, Nominierten und den Ablauf der Veranstaltung vor.

Spiel des Jahres 2023:

Dorfromantik - Das Brettspiel* von Michael Palm und Lukas Zach (Pegasus Spiele): ein kooperatives Legespiel für 1 bis 6 Personen ab 8 Jahren, das die analoge Variante zum beliebten Computerspiel darstellt. Abwechselnd werden Landschaftsplättchen möglichst effizient aneinandergelegt werden, um Aufträge zu erfüllen. Dabei gibt es eine originelle Besonderheit gibt: Im Verlauf der wiederspielbaren Kampagnen können neue Plättchen freigespielt werden, die sich in zunächst verschlossenen Schachteln verbergen. Die Jury bezeichnet das Dorfromantik-Brettspiel, als "ein Wohnfühlspiel, bei dem gemeinsam eine Landschaft gebaut wird". Es sei faszinierend, dass man bei dem Spiel jederzeit aussteigen und zwei Tage wieder einsteigen kann. Auch deshalb sei es "ein Spiel für alle". Wie die Spiele-Macher nach der Preisverleihung verrieten, lässt der Nachfolger nicht lange auf sich warten: Zur diesjähirgen Spiele-Messe in Essen präsentieren sie "Dorfromantik - Das Duell". Hier findest du unsere Rezenzion von Dorfromantik - Das Brettspiel.

Nominiert als Spiel des Jahres:

Fun Facts* von Kasper Lapp (Repos Production): ein kooperatives Partyspiel für 4 bis 8 Personen ab 8 Jahren mit superschnellem Einstieg. Im Mittelpunkt des Spiels steht die Selbst- und Fremdeinschätzung der Spielenden. Jede/r schreibt verdeckt auf eine Tafel, wie ausgeprägt sie/er eine bestimmte Eigenschaft (beispielsweise Tierliebe) oder ein Fakt (etwa die Menge der Brettspiele im Besitz oder die Häufigkeit der Wohnungsumzüge) bei sich sieht - auf einer Skala von 0 bis 100. Die Gruppe muss die Täfelchen schließlich in die richtige Reihenfolge bringen. Das Besondere an dem "Eisbrecher" sei, dass man nach jeder Runde Gesprächsstoff bietet.

mit superschnellem Einstieg. Im Mittelpunkt des Spiels steht die Selbst- und Fremdeinschätzung der Spielenden. Jede/r schreibt verdeckt auf eine Tafel, wie ausgeprägt sie/er eine bestimmte Eigenschaft (beispielsweise Tierliebe) oder ein Fakt (etwa die Menge der Brettspiele im Besitz oder die Häufigkeit der Wohnungsumzüge) bei sich sieht - auf einer Skala von 0 bis 100. Die Gruppe muss die Täfelchen schließlich in die richtige Reihenfolge bringen. Das Besondere an dem "Eisbrecher" sei, dass man nach jeder Runde Gesprächsstoff bietet. Next Station London* von Matthew Dunstan (HCM Kinzel): ein "Flip & Write-Spiel" für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren. Die "Write"-Komponente: Jede/r verbindet mit Buntstiften auf einem Blatt U-Bahn-Linien, bis das komplette Londoner Schienennetz entstanden ist. Dafür werden Karten aufgedeckt ("Flip"), die bestimmte Stationstypen vorgeben oder Bonuseigenschaften haben.

Die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres:

Kennerspiel des Jahres 2023:

Challengers* von Johannes Krenner und Markus Slawitscheck (1 More Time Games und Z-Man Games): ein Deck-Management-Spiel mit außergewöhnlichem Turnier-Feeling für 1 bis 8 Personen ab 8 Jahren (Juryempfehlung: ab 10). Bis zu acht Coaches stellen Teams aus Charakter-Karten zusammen (darunter T-Rex, Gummiente, Alien und Staubsauger) und lassen sie im Duell aufeinander los. Die Spieler-Tester zeigten sich begeistert, da Challengers - obwohl ein reines Karten-Aufdecken - "ein Kennerspiel mit acht Leuten" sei, das immer wechselnde Gegner, einen "Autobattler" und eine vorangegangene Deckbuilding-Phase bietet.

Nominiert als Kennerspiel des Jahres:

Iki - Die Handwerker und Händler von Edo* von Koota Yamada (Giant Roc/Sorry we are French): ein Handelsspiel für 2 bis 4 Personen ab 14 Jahren . Die Spielenden müssen im historischen Edo (heute: Tokio) als Händler mit Geschäften, Künstlern und Kunden interagieren. Die Jury sprach von einem "Gesamtkunstwerk". Herausragend sei die Mischung aus Planen und Glückselement, viele verzahnte Mechanismen, wunderschöne Gestaltung und historisch-japanische Geschichte.

. Die Spielenden müssen im historischen Edo (heute: Tokio) als Händler mit Geschäften, Künstlern und Kunden interagieren. Die Jury sprach von einem "Gesamtkunstwerk". Herausragend sei die Mischung aus Planen und Glückselement, viele verzahnte Mechanismen, wunderschöne Gestaltung und historisch-japanische Geschichte. Planet Unknown* von Ryan Lambert und Adam Rehberg (Strohmann Games/Adam’s Apple Games): ein Legespiel im Weltraum für 1 bis 6 Personen ab 10 Jahren. Die Teilnehmer fungieren als Terraformer, die fremde Planeten nutzbar machen wollen und dafür Tetris-ähnliche Elemente auf der Oberfläche aneinanderlegen. Ein Hingucker: die drehbare Raumstation als zentrales Spielelement, auf dem die Plättchen liegen. Dabei können alle gleichzeitig spielen, es gibt kaum Wartezeit.

Die Empfehlungsliste für das Kennerspiel des Jahres:

Council of Shadows* von Martin Kallenborn und Jochen Scherer (alea/Ravensburger): Quantensprung-Strategiespiel für bis zu vier Raumfahrer.

Mindbug - Der erste Kontakt* von Skaff Elias, Richard Garfield, Marvin Hegen und Christian Kuhdahl (Nerd Lab): Duell-Kartenspiel mit Monstern für zwei Personen.

Ungewöhnlich seien Spiele für größere Gruppen vermehrt im Kennerspiel-Bereich, erklärte der Vorsitzende des Vereins "Spiel des Jahres", Harald Schrapers. Die Frage, ob Brettspiele im Jahr 2023 überhaupt noch zeitgemäß seien, beantwortete er mit einem klaren Ja. Brettspiele seien ein Gemeinschaftserlebnis, das die Menschen nicht mehr missen möchten, weil alle am Tisch gleichberechtigt seien und jedes Spiel anders sein. Auch wenn die Pandemie das Interesse habe anwachsen lassen, sollte nicht vergessen werden, dass die Verkaufszahlen auch schon zuvor gestiegen waren, so Schrapers.

Kinderspiel des Jahres 2023:

Mysterium Kids - Der Schatz von Kapitän Buh* von Antonin Boccara und Yves Hirschfeld (Libbelud/Space Cow): ein kooperatives Assoziationsspiel für 2 bis 6 Kinder ab 6 Jahren. Die Teilnehmendem begeben sich gemeinsam auf akustische Schatzsuche in einer Spukvilla, wobei eine/r von ihnen die Rolle des Geistes von Kapitän Buh übernimmt. Sein Nachteil: Er kann nicht sprechen, dafür aber umso besser Tamburin spielen. Als Geist muss man seinen Mitspielenden also Hinweise zu Objekten geben, indem man dessen Klang auf dem beiliegenden Tamburin imitiert. "Ein spannendes und witziges Partyspiel für Kinder, die auch altersübergreifend funktioniert", urteilt die Jury.

Nominiert als Kinderspiel des Jahres:

Carla Caramel* von Sara Zarian (Loki): ein kooperatives Würfelspiel für 1 bis 6 Kinder ab 4 Jahren , bei dem die Spielenden zu Eisverkäufer*innen werden. Laut Jury zeichnet sich das Spiel dadurch aus, dass sofort ein ganzer Eisstand auf dem Tisch steht. Zugleich müssen altersgerechte, kleine Entscheidungen getroffen werden.

, bei dem die Spielenden zu Eisverkäufer*innen werden. Laut Jury zeichnet sich das Spiel dadurch aus, dass sofort ein ganzer steht. Zugleich müssen altersgerechte, kleine Entscheidungen getroffen werden. Gigamon* von Johann Roussel und Karim Aouidad (Mirakulus/Studio H): ein farbenfrohes Merkspiel für 2 bis 4 Kinder ab 5 Jahren. Wie beim Klassiker "Memory" werden bei diesem magischen Wettstreit immer zwei verdeckte Plättchen umgedreht, auf denen sich mystische Wesen befinden. Der Clou: Jede Kreatur bringt spezielle Fähigkeiten mit sich, die sich auf das weitere Geschehen auswirken.

Die Empfehlungsliste für das Kinderspiel des Jahres:

Douzanimo* von Sébastien Decad (Djeco): kooperatives Gedächtnisspiel für Kinder ab 5 Jahren

Mein erstes Abenteuer (Band 1 bis 7)* von Roméo Hennion et al. (Board Game Box): neue Spielbuch-Reihe mit spannenden Abenteuern für Kinder ab 4.

Rutsch und Flutsch* von Joel Escalante und Rafael Escalante (Game Factory): actionreiches Geschicklichkeitsspiel für Kinder ab 5

Der Jahrgang 2022/23 sei laut Jury pandemiebedingt recht schwach gewesen, was die Anzahl der Spiele angeht. Es seien "nur" 80 Kinderspiele getestet worden. Während viele Spiele mit "Gimmicks" aufwarten, die bei genauerem Hinsehen eigentlich nutzlos seien, sei es bei den drei nominierten Kinderspielen anders, erklärte der Koordinator der Kinderspiel-Jury, Christoph Schlewinski. Hier seien die Elemente mit Aufforderungscharakter stets wichtig, da sie die Grundessenz des Spiels transportieren.

Sonderpreis für Rätselspiel-Reihe "Unlock"

"Eine Reihe, die sich ständig verbessert hat", so die Jury, erhielt einen Sonderpreis: die Unlock!-Reihe, die es aktuell bereits auf zwölf Spiele bringt. Sie ist angelegt an "Escape"-Spiele und wird mit App gespielt. Der Sonderpreis gehts speziell an die aktuellen Fälle "Unlock! Game Adventures*" und "Unlock! Kids: Detektivgeschichten*". Die kindgerechte Adaption kommt ohne App-Unterstützung aus.

Der Auftakt der Brettspiel-Zeremonie war dem am 1. April 2023 verstorbenen Spielautoren Klaus Teuber gewidmet. Teuber gehörte zu den renommiertesten deutschen Spieleerfindern und hat der Brettspielwelt mit Barbarossa* (Spiel des Jahres 1988), Adel verpflichtet* (1990), Drunter und Drüber* (1991) und Catan* (1995 als Siedler von Catan) gleich vier "Spiele des Jahres" vermacht. Aus Letzterem entstand ein ganzes "Catan-Universum*" mit unzähligen Erweiterungen, Neuauflagen, Karten-, Würfel- und Computerspielen.

Zu dem Abend, den die Jury-Mitglieder Maren Hoffmann und Manuel Fritsche moderierten, gehörte auch ein kleiner Rückblick auf "einem absoluten Klassiker, der sicher in vielen Wohnzimmer zu finden ist": Scotland Yard*, das vor 40 Jahren zum Spiel des Jahres gekürt wurde. Mit seinen kooperativen Elementen sei das Agentenspiel in London seiner Zeit weit voraus gewesen. Im vergangenen Jahr ist das "Spiel des Jahres 1983" in einer Sherlock Holmes-Version erschienen (zum Test).

Aktuelle Aktion auf Amazon: Bis zu 52% Rabatt auf ausgewählte Spiele

Mehr zum Thema: