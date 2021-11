Spiel des Jahres 2021: Das sind die besten Gesellschaftsspiele zu Weihnachten

Spiel des Jahres 2021: Gesellschaftsspiele als ideale Weihnachtsgeschenke - unsere Empfehlungen

Der ultimative Geschenke-Tipp zu Weihnachten: Die besten Gesellschaftsspiele, die in diesem Jahr zum Spiel des Jahres gekürt wurden. Neben dem Spiel des Jahres "MicroMacro: Crime City" wurde "Paleo" als Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet. Kinderspiel des Jahres ist "Dragomino". Wir stellen dir die besten Spiele 2021 vor und verraten dir, warum sie die idealen Weihnachtsgeschenke für Klein und Groß sind.

MicroMacro: Crime City ist Spiel des Jahres 2021

Spiel des Jahres 2021 ist "MicroMacro: Crime City" von Johannes Sich - ein tolles Spiel für große und kleine Krimi-Fans. Dem Spiel liegt ein Stadtplan von Crime City bei, der einem riesigen Wimmelbild gleicht und auf dem es allerlei Straftaten zu entdecken gibt. Dabei geht es im Spiel vor allem um die Aufklärung der Mord- und Todesfälle: Zum Beispiel wird eine Erklärung dafür gesucht, was der Geldkoffer, mit dem der Bürgermeister am Hafen gesichtet wurde, mit seinem Tod zu tun hatte. Mithilfe von Hinweisen und Indizien, in gemeinschaftlicher Arbeit und in kreativen Diskussionen wird dann auf des Rätsels Lösung gekommen. Dabei ist das Spiel sehr minimalistisch gehalten und besteht lediglich aus dem großen Stadtplan und einigen Karten - und kommt komplett ohne Text aus. Schon im Spätsommer kommt mit "MicroMacro: Crime City - Full House" ein zweiter Teil des «Spiel des Jahres» auf den Markt. "Es gibt wieder 16 Fälle und ein paar versteckte. Ich glaube, es ist noch besser", verriet Spielautor Sich bei der Preisverleihung.

Die wichtigsten Infos zu MicroMacro: Crime City auf einen Blick:

für 1 bis 3 Spieler*innen (Empfehlung der SdJ-Jury, laut Verlag auch für 4 Spieler geeignet)

Altersangabe: ab 10

Einstieg: leicht

Dauer des Spiels: 15 bis 45 Minuten

Preis: ca. 18 Euro (bei Amazon, Stand: 29.11.21)

Spiel des Jahres 2021: Das sind die weiteren Nominierten

Für das Spiel des Jahres 2021 waren zudem "Die Abenteuer des Robin Hood" (Michael Menzel) und "Zombie Teenz Evolution" (Annick Lobet) nominiert.

"Die Abenteuer des Robin Hood" ist ein kooperatives Spiel, dass die Spielenden durch den Sherwood Forest führt. Das Spiel gleicht einem Adventskalender, der mit nummerierten Plättchen beschriftet ist, auf denen sich Burgen, Höhleneingänge oder Wachen befinden. Diese lassen sich herauslösen und verweisen auf eine spezifische Seite im beiliegenden Buch, die dann gelesen werden soll - dabei ist die Reihenfolge komplett zufällig. Bemerkenswert findet die Jury, dass das Spiel bei einem Scheitern von einer neuen Perspektive gespielt werden kann - aufgrund der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der Geschehnisse im Spiel. "Die Abenteuer des Robin Hood" ist für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren geeignet.

"Zombie Teenz Evolution" ist das Folgespiel des erfolgreichen Spiels "Zombie Kids Evolution" und begleitet eine Gruppe Teenager auf ihrer Mission, die ganz Stadt vor den Untoten zu retten. Die Spielenden müssen die überlebenswichtigen Ressourcen, die in den Ecken des Stadtplans lagern, durch strategische Positionieren in die sichere Schule bringen, wo sie vor den Zombies sicher sind. Die Spielpartien sind sehr kurzweilig und regen durch verschieden Knobelaufgaben das Denken an. Besonders betont die Jury die Gestaltung der Charakter, die durch ihre Diversität beeindrucken. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren geeignet.

Das ist das Kennerspiel des Jahres 2021: Paleo

Paleo ist Kennerspiel des Jahres 2021. Paleo führt uns zurück in die Steinzeit: Die Spielenden sind Teil von ein und demselben Stamm, der in der steinzeitlichen Umgebung klug abwägen muss, ob beispielsweise die gesammelten Beeren genießbar sind oder auch ob hinter dem nächsten Busch ein gefährliches Tier lauert. Mithilfe der Illustrationen auf der Rückseite der Karten werden diese Risiken gemeinschaftlich eingeschätzt. Wird die Karte umgedreht, erfahren die Spielenden, was genau dann passiert. "Paleo" fördert vor allem den Gruppenzusammenhalt und das kluge und begründete Treffen von wichtigen Entscheidungen.

Die wichtigsten Infos zu Paleo auf einen Blick:

für 2 bis 4 Spieler*innen

Altersangabe: ab 10

Einstieg: anspruchsvoll

Dauer des Spiels: 45 bis 60 Minuten

Preis: ca. 50 Euro (bei Amazon, Stand: 29.11.21)

Kennerspiel des Jahres 2021: Das sind die weiteren Nominierten

Ebenfalls für das Kennerspiel des Jahres 2021 nominiert waren "Die verlorenen Ruinen von Arnak" (Bruce Glassco/Strohmann Games) und "Fantastische Reiche" (Michaela «Mín» Štachová und Michal «Elwen» Štach/Czech Games Edition/Heidelbär Games).

"Die verlorenen Ruinen von Arnak" dreht sich rund um eine Dschungel-Expedition auf einer mythischen Insel, bei der geheimnisumwobene Ruinen erkundet werden sollen. Dabei treffen die Spielenden auf gruselige Fabelwesen, die mit Opfergaben besänftigt werden müssen. Die Spielenden erwerben im Laufe des Spiels Ausrüstung in Form von Karten, die sie für das Abenteuer feien. Entdeckt werden mystische Artefakte, die neue Erkenntnisse liefern. Die große Hoffnung der Expeditionsteilnehmenden ist der große Ruhm aufgrund der erfolgreich abgeschlossenen Forschungsreise. "Die verlorenen Ruinen von Arnak" eignet sich für alle, die zwar ein kleines, aber extrem fesselndes Abenteuer erleben möchten - Suchtgarantie ist gegeben. Das Spiel eignet sich für eine bis vier Personen ab 12 Jahren.

"Fantastische Reiche" ist ein spannendes Spiel, dass über den Tausch von Karten untereinander funktioniert. Dabei schaffen die Spielenden ihre ganz persönliche Fantasiewelt. Die insgesamt 53 Karten lassen sich in elf Kategorien unterteilen, zum Beispiel "Zauberer", "Land" oder "Waffe". Dabei könne sich die Spielenden auch selbst blockieren, sich gegenseitig helfen oder Minuspunkte verteilen. Obwohl "Fantastische Reiche" minimalistisch gehalten ist, lassen sich anhand der Karten tief liegende Fantasiewelten gestalten, die in ständiger Interaktion zu den anderen Spielenden aufgebaut werden. Strategische Denken ist stark von Vorteil, möchte man siegen. Das Spiel eignet sich für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren.

Kinderspiel des Jahres 2021: Dragomino ist das Kinderspiel des Jahres

Dragomino ist Kindespiel des Jahres 2021. Zur Auswahl für das Kinderspiel des Jahres 2021 standen neben "Dragomino" (Bruno Cathala, Marie & Wilfried Fort/Pegasus Spiele) "Fabelwelten" (Marie & Wilfried Fort/Lifestyle Boardgames) und "Mia London" (Antoine Bauza und Corentin Lebrat/Scorpion Masqué). "Diese drei stachen aus der sehr guten Liste ein wenig mehr hervor, als der Rest, weil alle gut durchdachte und ungewöhnliche Ansätze hatten", sagte Jury-Koordinator Christoph Schlewinski. Der Preis für das Kinderspiel des Jahres 2021 wurde bereits am 14. Juni verliehen.

Im Sieger-Spiel "Dragomino" geht es darum, Plättchen - die an das Spiel Domino erinnern - korrekt anzulegen, sodass sie eine komplette Landschaft ergeben. Als Lohn erhält der Spielende ein Dino-Ei und einen Punkt, wenn eine kleiner Dino im Ei steckt. "Dragomino" stellt die Kinder-Version von "Kingdomino" dar, welches zum Spiel des Jahres 2017 gewählt wurde. In erster Linie geht es um überlegtes Anlegen, Glück und eine gute Übersicht. Die Jury beschreibt das Spiel als klug auf das Wesentliche reduziert - damit stellt "Dragomino" ein Spiel dar, das nicht nur den Kindern Spaß macht, sondern für die ganze Familie geeignet ist. Das Spiel eignet sich für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren.

Die wichtigsten Infos zu Dragomino auf einen Blick:

für 2 bis 4 Spieler*innen

Altersangabe: ab 5

Einstieg: leicht

Dauer des Spiels: 15 bis 20 Minuten

Preis: ca. 18 Euro (bei Amazon, Stand: 29.11.21)

Kinderspiel des Jahres 2021: Das sind die weiteren Nominierten

"Fabelwelten" erzählt von magischen Welten, in denen die Spielenden entscheiden, ob sie Kapitän, cleveres Mädchen, holde Maid, oder tapferer Ritter sind. Die zehn Geschichten, die durch die "Fabelwelten" führen sollten von jemandem, der lesen kann, vorgetragen werden, an sich ist das Spiel allerdings schon für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Die Zuhörenden bestimmen die Figuren der Geschichte anhand ihrer Karten, auf denen Tiere abgebildet sind, was das Spiel zu einem interaktiven Buch macht. Passt das Tier in den Kontext der jeweiligen Geschichte, bekommt der Spielende Punkte. Die Fantasie der Kinder wird durch "Fabelwelten" besonders angeregt und auch die Entwicklung des Einfühlungsvermögens wird gefördert. Das Spiel ist für zwei bis sechs Personen ab fünf Jahren geeignet.

"Mia London" ist echtes Gehirnjogging schon für die Kleinen. Bei dem Spiel geht es darum, einen Schurken zu erkennen - nur gibt es zahlreiche Bösewichte (625 an der Zahl), die irgendwie alle ähnlich aussehen - alle tragen sie Hut, Brille, Fliege und einen Schnurrbart. Im Verlauf des Spiels müssen sich die Spielenden merken, welches Schurken-Merkmal nur einmal vorkommt, was den Gauner somit entlarvt - beispielsweise die gestreifte Fliege oder das Monokel. Hierbei hilft die Polizeimappe, in der die diversen Merkmale festgehalten werden können. Durch "Mia London" kann der Blick für Details trainiert werden das Köpfchen ordentlich angestrengt werden. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren geeignet.

Spiel des Jahres 2020: Diese Spiele räumten im vergangenen Jahr ab

Spiel des Jahres 2020 ist "Pictures", ein kreatives Partyspiel, bei dem die Spielenden aus Stöcken, Bauklötzen, Symbolkarten oder Schnürsenkeln Fotomotive bauen müssen. Das erfordert eine große Portion Kreativität und sorgt für allerlei Spaß mithilfe einfachster Mittel.

Zum Kinderspiel des Jahres 2020 wurde "Speedy Roll" gekürt, bei dem die Spielenden einen Klett-Igel über einen Hügel rollen müssen, wobei versucht werden soll, dass dabei die korrekten Pilze, Äpfel und Blätter hängen bleiben. Geeignet ist das Spiel bereits für Kinder ab vier Jahren.

Kennerspiel des Jahres 2020 ist "Die Crew", eine kooperative Planetenreise, die Weitblick und gute Teamarbeit erfordert. Die Raumschiff-Crew befindet sich auf einer Reise zu einem Planeten am Rande des Sonnensystems, und muss nicht gegeneinander, sondern in hohem Maße miteinander spielen, um das Ziel zu erreichen.

Spiele des Jahres 2021 - das sind die besten aus rund 300 Spieletiteln

Das Spiel des Jahres wurde am 19. Juli 2021 in Berlin verliehen. Bemerkenswert: Sowohl in der Hauptkategorie als auch in der Kategorie für Spiele-Kenner haben sich kooperative Titel durchgesetzt - also Spiele, die gemeinsam und nicht gegeneinander gespielt werden. Von der Jury besonders hervorgehoben wurde die große Diversität und Vielfalt, die in den Spielen erkennbar ist - dies entspricht auch der Initiative des Vereins Spiel des Jahres (SdJ): spielend für Toleranz. Der Verein vergibt den begehrten Preis seit über 40 Jahren. Die Jury nimmt dafür jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe - in diesem Jahr rund 300 Titel. Bewertet werden Spielidee, Regelgestaltung, Layout und Design.

Dass der SdJ-Jury kooperative Spiele gut gefallen, ist nicht neu. In diese Kategorie fallen auch das spacige Stichspiel "Die Crew"* (Kennerspiel 2020) und das Partyspiel "Just One"* (Spiel des Jahres 2019).

Dennoch ist die diesjährige Dominanz von Spielen, die auf Kooperation statt Konfrontation setzen, eine kleine Besonderheit: Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des "Spiels des Jahres" sind beide Preisträger kooperativ - das gab es bisher nur im Jahrgang 2013, als das Kartenspiel "Hanabi"* als Spiel des Jahres und das Fantasy-Brettspiel "Die Legenden von Andor"* als Kennerspiel des Jahres abräumten.

