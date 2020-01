Gewöhnung ans Hörgerät

Am Anfang empfinden Senioren mit einem Hörgerät Hintergrundgeräusche oft als störend. Dieses Empfinden ist aber ganz normal und lässt nach einer Weile nach: "Wer lange hörentwöhnt war, hat sich an dumpfe Klänge gewöhnt. Das ist dann erstmal eine Umstellung", erklärt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (biha). Einen normalen Geräuschpegel empfinden viele als unangenehm. In diesem Fall ist Geduld gefragt: Nach der ersten Einstellung könne es vier W ochen dauern, in denen das Gerät vom Akustiker nachjustiert werden muss. "In Einzelfällen kann das auch bis zu einem Vierteljahr dauern." An einer guten Anpassung führt kein Weg vorbei. Nicht viel bringe es dagegen, verschiedene Hörgeräte zu testen: "Der Mensch hat kein akustisches Gedächtnis", sagt Frickel. Das bedeutet: Er kann sich nur am aktuellen Klang orientieren - weiß aber nicht mehr, wie es sich bei anderem Modell vor zwei Tagen angehört hat. dpa-mag